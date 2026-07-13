Σαν Σήμερα: Η 100ή νίκη της Williams με τον τελευταίο πρωταθλητή της (vid)

Πολλά και σημαντικά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Σήμερα είναι άλλη μία πολύ σημαντική μέρα για τον κόσμο της Formula 1, καθώς γεννήθηκε ο μοναδικός της Ιταλός παγκόσμιος πρωταθλητής, ενώ ένας ακόμη πρώην οδηγός έχει γενέθλια. Επιπλέον θα μάθουμε για ένα χαοτικό Grand Prix και ένα στο οποίο η Williams Racing έγραψε ιστορία. Στο MotoGP θα παραμείνουμε στη Γερμανία και στο σιρκουί του Σάχσενρινγκ.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 13/7, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1918, γεννήθηκε στο Μιλάνο της Ιταλίας ο Αλμπέρτο Ασκάρι. Ο γιος του διάσημου τότε προπολεμικού οδηγού αγώνων Αντόνιο, εξελίχθηκε σε έναν από τους πρώτους κυρίαρχους άσσους της F1 και διέπρεψε με μοναδικό τρόπο στη διετία 1952-1953, όταν το πρωτάθλημα διεξαγόταν με κανονισμούς της F2. Μπροστάρης της Scuderia Ferrari κατά κύριο λόγο, ο Ασκάρι κέρδισε το πρώτο του επίσημο Grand Prix το 1951 και στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής κατά την προαναφερθείσα διετία, σημειώνοντας μάλιστα ένα ασύλληπτο τότε ρεκόρ 9 συνεχόμενων νικών. Δυστυχώς έχασε τραγικά τη ζωή του το 1955 στη Μόντσα, σε ένα τεστ ενόψει ενός αγώνα αντοχής. Μέχρι σήμερα, είναι ο μοναδικός Ιταλός πρωταθλητής της Formula 1.

Σαν σήμερα το 1974, γεννήθηκε στην Πεσκάρα της Ιταλίας ο Γιάρνο Τρούλι. Σπεσιαλίστας στην υπέρβαση των ορίων κάθε μονοθεσίου στις κατατακτήριες δοκιμές, ο Τρούλι έδειξε αμέσως ταχύτητα όταν έκανε ντεμπούτο στην F1 το 1997 και αρχικά καθιερώθηκε ως μια αξιόπιστη λύση για ομάδες όπως η Prost και η Jordan. Το 2002, έχοντας και τον εκκεντρικό Φλάβιο Μπριατόρε ως μάνατζέρ του, πήγε στην ανερχόμενη ομάδα της Renault αλλά συχνά αδυνατούσε να μετουσιώσει τις καλές του κατατακτήριες σε αντίστοιχα καλούς τερματισμούς. Το 2004 κέρδισε για πρώτη και μοναδική φορά στο Μονακό, αλλά απολύθηκε πριν το τέλος της σεζόν και μεταπήδησε στην Toyota. Διατηρήθηκε σταθερά εκεί μέχρι την απρόσμενη αποχώρησή της το 2009, αναγκαζόμενος έπειτα να «ξοδέψει» τις επόμενες δύο χρονιές στη νεοφώτιστη μα αδύναμη Lotus.

Σαν σήμερα το 1980, η ομάδα της Ligier εκκίνησε στο GP Μεγάλης Βρετανίας έχοντας κάνει το 1-2 στις κατατακτήριες δοκιμές και έδειχνε να έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Ωστόσο, εξαιτίας της πολύ υψηλής κάθετης δύναμης που παρήγαγαν τότε τα μονοθέσια λόγω του ground effect, η JS11/15 της γαλλικής ομάδας βρέθηκε αντιμέτωπη με μηχανικά προβλήματα τα οποία είχαν προκληθεί από τις μεγάλες πιέσεις που ασκούνταν στο πλαίσιο. Έτσι οι δύο οδηγοί της εγκατέλειψαν. Η πρωτοπορία πέρασε στα χέρια του Άλαν Τζόουνς και ο Αυστραλός της Williams κατέκτησε άνετα την τρίτη του νίκη στη σεζόν. Η Brabham του Νέλσον Πικέ και η έτερη Williams του Κάρλος Ρόιτμαν κατέλαβαν τις άλλες δύο θέσεις του βάθρου.

Σαν σήμερα το 1986, ο βετεράνος πλέον Ζακ Λαφίτ ισοφάρισε στον αγώνα της Μ. Βρετανίας τις 176 εκκινήσεις του αείμνηστου Γκρέιαμ Χιλ, στην κορυφή της εν λόγω στατιστικής κατηγορίας. Δυστυχώς στην εκκίνηση του αγώνα, έπειτα από μια αλληλουχία συγκρούσεων στην πρώτη στροφή, ο Γάλλος της Ligier έσπασε τα πόδια του και αναγκάστηκε να τερματίσει άδοξα την καριέρα του. Νικητής αναδείχθηκε ο Νάιτζελ Μάνσελ, με τον Νέλσον Πικέ να κάνει το 1-2 για τη Williams.

Σαν σήμερα το 1997, ο Ζακ Βιλνέβ ευνοήθηκε από μια σειρά ατυχιών για τους πρωτοπόρους και κατέκτησε ανέλπιστα τη νίκη στο Σίλβερστον, για το GP Μεγάλης Βρετανίας. Αυτή ήταν η 100η νίκη της Williams στη Formula 1. Στις θέσεις 2 και 3 τερμάτισαν οι Ζαν Αλεζί και Άλεξ Βουρτς της Benetton.

Σαν σήμερα το 2003, ο νικητής του GP Μεγάλης Βρετανίας για το MotoGP κρίθηκε από απόφαση των αγωνοδικών. O Βαλεντίνο Ρόσι έχασε τη νίκη λόγω ποινής για αντικανονική προσπέραση κατά τη διάρκεια του αγώνα. Έτσι αυτή πήγε στον Μαξ Μπιάτζι, με τον Σέτε Ζιμπερνάου να είναι μπροστά από τον «Γιατρό».

Σαν σήμερα το 2008, ο πρωταθλητής, Κέισι Στόνερ της Ducati αποδείχθηκε απόλυτος κυρίαρχος στη βρεγμένη πίστα του Σάχσενρινγκ και πήρε πρώτος την καρό σημαία, για το GP Γερμανίας του MotoGP. Δεύτερος τερμάτισε ο Βαλεντίνο Ρόσι και τρίτος ο Κρις Βερμιούλεν.

Σαν σήμερα το 2014, λόγω άστατων καιρικών συνθηκών, μόλις 9 από τους 23 αναβάτες βρέθηκαν στη σχάρα εκκίνησης, με τους υπόλοιπους να εκκινούν από τα pits. O Μαρκ Μάρκεθ επωφελήθηκε από το γεγονός αυτό και πήρε την πέμπτη σερί του νίκη στην πίστα, με τους Ντάνι Πεντρόσα και Χόρχε Λορένθο να ακολουθούν.