Πρώτη φετινή νίκη για τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari σε έναν αγώνα-θρίλερ που κρίθηκε πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας, μετά την καταστροφή του Αντονέλι και την έξοδο του Φερστάπεν.

Ο Σαρλ Λεκλέρ πέτυχε στο Grand Prix της Μ. Βρετανίας την πρώτη του φετινή νίκη με τη Ferrari, «επιζώντας» από ένα δραματικό φινάλε, σε έναν αγώνα που ολοκληρώθηκε πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Μονεγάσκου πιλότου για το 2026 και η δεύτερη φετινή για τη Scuderia, η οποία είδε τον αγώνα να εξελίσσεται σε θρίλερ για τους βασικούς της αντιπάλους.

Ο αγώνας ξεκίνησε ιδανικά για τον Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την κακή εκκίνηση του πρωτοπόρου του πρωταθλήματος, Κίμι Αντονέλι, και πήρε αμέσως την πρωτοπορία. Ο Λιούις Χάμιλτον ακολούθησε τον ομόσταβλό του περνώντας και αυτός τον νεαρό Ιταλό, αν και αργότερα δέχθηκε ποινή 5 δευτερολέπτων για πρόωρη εκκίνηση. Πιο πίσω, ο Όσκαρ Πιάστρι είχε επαφή, υπέστη ζημιά στην εμπρός πτέρυγα και έπεσε στις τελευταίες θέσεις, καταστρέφοντας τον αγώνα του.

Το δράμα του Κίμι Αντονέλι και η εγκατάλειψη του Φερστάπεν

Ο Κίμι Αντονέλι ακολούθησε μια εναλλακτική στρατηγική μένοντας στην πίστα για περισσότερους γύρους, με στόχο να επιτεθεί στο φινάλε με πιο φρέσκα ελαστικά. Καθώς όμως πλησίαζε απειλητικά τον Σαρλ Λεκλέρ, πάτησε άτσαλα πάνω στα κερμπ της στροφής Copse, προκαλώντας σοβαρή ζημιά στην ανάρτηση της Mercedes. Ο νεαρός Ιταλός βγήκε επανειλημμένα εκτός πίστας, δέχθηκε ποινή 5 δευτερολέπτων, μπήκε δύο φορές στα πιτ και τελικά κατετάγη 16ος, μένοντας εντελώς εκτός βαθμών.

Σαν να μην έφτανε αυτό, το απόλυτο χάος κορυφώθηκε στον 48ο γύρο, όταν ο Μαξ Φερστάπεν έχασε τον έλεγχο της Red Bull στη στροφή Stowe, έκανε τετ-α-κέ και κόλλησε στην αμμοπαγίδα, αναγκάζοντας τους αγωνοδίκες να βγάλουν το αυτοκίνητο ασφαλείας. Η διεύθυνση του αγώνα ανακοίνωσε αρχικά ότι το αυτοκίνητο ασφαλείας θα αποχωρούσε για έναν τελευταίο γύρο ελεύθερων δοκιμών, όμως η απόφαση ανατράπηκε αμέσως, στερώντας από τους θεατές μια τελική μονομαχία.

Η ανατροπή στο βάθρο και η πρώτη δεκάδα

Η Ferrari είχε την ευκαιρία να κάνει το ένα-δύο, όμως η Mercedes του Τζορτζ Ράσελ έκανε την έκπληξη. Ο Βρετανός, που νωρίτερα είχε υποστεί ένα αργό κλατάρισμα, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο Λιούις Χάμιλτον μπήκε στα πιτ για μαλακή γόμα κατά τη διάρκεια του αυτοκινήτου ασφαλείας και έκλεψε τη δεύτερη θέση. Ο Λιούις Χάμιλτον τερμάτισε τρίτος, ωστόσο βρίσκεται υπό εξέταση για πιθανή παράβαση υπό καθεστώς κίτρινης σημαίας.

Πίσω από την πρώτη τριάδα, ο Λάντο Νόρις έφερε τη McLaren στην 4η θέση, μπροστά από τον Ιζάκ Χατζάρ που ήταν η μοναδική Red Bull που τερμάτισε. Η Racing Bulls συνέχισε την εξαιρετική της παρουσία με τους Λίαμ Λόουσον και Άρβιντ Λίντμπλαντ στην 6η και 7η θέση αντίστοιχα. Τη δεκάδα συμπλήρωσαν ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο με Audi στην 8η θέση, και οι Φράνκο Κολαπίντο και Πιερ Γκασλί που χάρισαν ένα διπλό πλασάρισμα στην Alpine.

What’s happening?! 🤯



Now Antonelli has a problem and is forced to pit



He gets a new front wing and is back out on track#F1 #BritishGP | LAP 42/52 pic.twitter.com/ahXJz92ggu July 5, 2026

Το επόμενο ραντεβού για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 θα δοθεί στις 17-19 Ιουλίου 2026, για το Grand Prix του Βελγίου στην εμβληματική πίστα του Σπα.

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