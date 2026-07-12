Ο ισχυρός άνδρας της Audi ατη Formula 1 αναλύει το μακροπρόθεσμο πλάνο της μάρκας και αποκαλύπτει τα δυνατά και αδύνατα σημεία του μονοθεσίου.

Η είσοδος της Audi στη Formula 1 το 2026, ως «διάδοχος» της Sauber στο grid, έγινε με σταθερά και μετρημένα βήματα. Μετά από εννέα αγώνες στη σεζόν, η γερμανική μάρκα βρίσκεται στην ένατη θέση του πρωταθλήματος κατασκευαστών με έξι βαθμούς, τους οποίους έχει εξασφαλίσει ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο στη δεύτερη του χρονιά στο σπορ.

Παρά το γεγονός ότι ο έμπειρος teammate του, Νίκο Χούλκενμπεργκ, δεν έχει καταφέρει ακόμα να βαθμολογηθεί, η Audi δείχνει ανταγωνιστική, έχοντας παρουσία στο Q2 σε κάθε Grand Prix, καθώς και τρεις προκρίσεις στο Q3. Αυτή η βάση δίνει την ευκειρία για χτίσιμο ενόψει των επόμενων ετών, με τον επικεφαλής της ομάδας, Ματία Μπινότο, να θέτει έναν ξεκάθαρο και εξαιρετικά φιλόδοξο στόχο για το μέλλον, κοιτάζοντας προς τη μεγάλη αλλαγή των κανονισμών το 2031.

Στόχος το πρωτάθλημα το 2030

Μιλώντας στο Motorsport, ο Ματία Μπινότο ξεκαθάρισε ότι η Audi δεν κρίνει την παρουσία της με βάση αποκλειστικά τα τρέχοντα αγωνιστικά αποτελέσματα, αλλά κοιτάζει πολύ μακρύτερα. Ο Ιταλός τεχνικός έθεσε ως απώτερο σκοπό τη δημιουργία μιας ομάδας που θα μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τους κορυφαίους και να πάρει τον τίτλο μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

«Έχουμε θέσει έναν στόχο που εκτείνεται πολύ πέρα από το 2026 και το 2027. Ο στόχος μας είναι το 2030: θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα ικανή να διεκδικήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν σημαντικά ορόσημα σε αυτή τη διαδρομή. Το πρώτο, για εμάς, θα είναι πιθανότατα το 2028, όταν περιμένουμε να κάνουμε ένα περαιτέρω άλμα στην ποιότητα. Εκείνος είναι ο λόγος που βλέπω το 2026 και το 2027 κυρίως ως χρόνια ‘χτισίματος’, παρά ως χρόνια που θα κριθούν αποκλειστικά από τα αποτελέσματα των αγώνων. Σε αυτό το στάδιο, με ενδιαφέρει περισσότερο να δω την εταιρεία να μεγαλώνει. Λίγο περισσότεροι από εκατό άνθρωποι εργάζονται στην πίστα, αλλά πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας υπάρχουν περίπου 1.400 που εργάζονται καθημερινά στο σασί και στη μονάδα ισχύος. Συχνά, ο κόσμος κοιτάζει μόνο την ομάδα στην πίστα, αλλά αυτό είναι το ορατό μέρος του έργου. Η πίστα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Αλλά πρώτα, πρέπει να φτιάξουμε την τούρτα. Για μένα, τα πιο σημαντικά αποτελέσματα τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι αυτά που σχετίζονται με την ανάπτυξη του οργανισμού».

Οι στροφές είναι το «όπλο»

Στο τεχνικό κομμάτι, η Audi γνωρίζει ήδη πού εντοπίζονται οι αδυναμίες του μονοθεσίου R26, με κύριο πεδίο βελτίωσης τη μονάδα ισχύος. Στον αγώνα του Σίλβερστον, τόσο ο Μπορτολέτο όσο και ο Χούλκενμπεργκ βρέθηκαν χαμηλά στις μετρήσεις των speed trap στις κατατακτήριες, ενώ οι αναλύσεις δείχνουν ότι ο κινητήρας της Audi υπολείπεται περισσότερο από 4% σε σχέση με το σημείο αναφοράς της Red Bull Ford, γεγονός που της επιτρέπει πάντως να χρησιμοποιήσει δύο αναβαθμίσεις.

«Όσον αφορά τη μονάδα ισχύος, δεν εκπλήσσομαι. Γνώριζα ότι θα ξεκινούσαμε λίγο αργά, επειδή χτίζουμε εντελώς νέες δεξιότητες και γνώσεις. Είναι ένα μακροπρόθεσμο project και είμαι πεπεισμένος ότι η Audi θα έχει μια κορυφαία μονάδα ισχύος μέσα σε μερικές σεζόν. Σχετικά με το σασί, ωστόσο, είμαι πολύ ικανοποιημένος. Ξεκινήσαμε να χτίζουμε αυτό το project πριν από μερικά χρόνια και σήμερα αρχίζουμε να βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Αυτό που έχει καταφέρει να πετύχει αυτή η ομάδα είναι ήδη μια τεράστια επιτυχία και μου δίνει αυτοπεποίθηση. Σημαίνει ότι έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους για να φτιάξουμε μια νικηφόρα ομάδα. Είναι πάντα δύσκολο να προσδιορίσουμε αν είμαστε τέταρτοι ή πέμπτοι σε ανταγωνιστικότητα σήμερα, αλλά αρκεί να ακούσετε τα σχόλια των οδηγών από άλλες ομάδες. Όλοι αναγνωρίζουν ότι το αυτοκίνητό μας είναι πολύ δυνατό στις στροφές. Μπορείτε επίσης να το δείτε αυτό από την ανάλυση των δεδομένων: ό,τι χάνουμε στις ευθείες, καταφέρνουμε να το αναπληρώνουμε στις στροφές».

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