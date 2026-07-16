Ο Φρεντ Βασέρ αποκαλύπτει το μυστικό το οποίο έφερε τον Σαρλ Λεκλέρ σε θέση να επιστρέψει σε νίκες σε Grand Prix της Formula 1.

Στη Scuderia Ferrari πιστεύουν πως η πρώτη φετινή νίκη του Σαρλ Λεκλέρ αναμένεται να λειτουργήσει ως ένα εξαιρετικά ισχυρό τονωτικό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari, ο οποίος προερχόταν από μια σειρά απογοητευτικών αποτελεσμάτων, πραγματοποίησε μια εξαιρετική εκκίνηση προσπερνώντας τον Κίμι Αντονέλι και διατήρησε την πρωτοπορία για 52 γύρους μέχρι την καρό σημαία, σε έναν αγώνα που ολοκληρώθηκε πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας.

Στον αγώνα του Σίλβερστον η Ferrari έκανε το 1-3, με τον Λιούις Χάμιλτον να της δίνει επιπλέον βαθμούς στο πρωτάθλημα. Η εμφάνιση αυτή πήγε κόντρα στις αρχικές προβλέψεις της ομάδας του Μαρανέλο, κάτι που μεγαλώνει τις προσδοκίες για τους επόμενους αγώνες.

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Ο Βασέρ γνωρίζει τι συνέβη με τον οδηγό του

Ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari, Φρεντ Βασέρ, μίλησε για τη νίκη του Λεκλέρ. Ο Γάλλος τόνισε ότι η επιτυχία αυτή οφείλεται κυρίως στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης του Leclerc προς το μονοθέσιο και τις δυνατότητές του:

«Ο Σαρλ ξαναβρήκε τη χαμένη του αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι όλο. Οι μικροαλλαγές στο στήσιμο του μονοθεσίου μπορεί να μην κάνουν τη διαφορά στον καθαρό χρόνο του γύρου, όμως μερικές φορές δίνουν στον οδηγό τη σιγουριά που χρειάζεται για να πιέσει παραπάνω. Και αυτό είναι το κλειδί για τον ρυθμό του αγώνα. Αν δείτε τους πρώτους 20 γύρους, η διακύμανση στον χρόνο του ήταν μόλις ένα με δύο δέκατα του δευτερολέπτου. Αυτή η σταθερότητα μας επέτρεψε να κοντράρουμε στα ίσα τη Mercedes. Θεωρώ ότι αυτό το αποτέλεσμα είναι η καλύτερη δυνατή ένεση ηθικού που θα μπορούσε να δεχτεί».

Το αρνητικό σερί και η ανάγκη συνεχούς προσαρμογής

Η νίκη αυτή ήρθε μετά από μια περίοδο έντονης πίεσης για τον 28χρονο οδηγό. Στα τελευταία GP δυσκολευόταν να ακολουθήσει τον ρυθμό του teammate του, Λιούις Χάμιλτον, ενώ ακολούθησε ένα σερί ατυχών συμβάντων. Ο Λεκλέρ είχε εγκαταλείψει μετά από ατύχημα στον εντός έδρας αγώνα του στο Μονακό, βρέθηκε ξανά στις προστατευτικές μπαριέρες στη Βαρκελώνη, ενώ στο Red Bull Ring περιορίστηκε στην 8η θέση έχοντας κακό ρυθμό.

Ο Βασέρ εξήγησε ότι η πτώση της απόδοσης συνδέεται άμεσα με τις διαρκείς αλλαγές στο μονοθέσιο, αλλά και με την πρόσφατη αλλαγή στο σύστημα πέδησης:

«Μην ξεχνάτε ότι εξελίσσουμε το μονοθέσιο από την αρχή της χρονιάς, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να προσαρμόζουμε το στήσιμο σε κάθε αγώνα. Ειδικά ο Σαρλ είχε να διαχειριστεί και την αλλαγή στα φρένα πριν από μερικά Grand Prix, μια μεταβολή που σε αναγκάζει να αλλάξεις όλη σου τη φιλοσοφία πίσω από το τιμόνι. Το πρόβλημά μας, λοιπόν, δεν ήταν η έλλειψη ταχύτητας, καθώς το μονοθέσιο ήταν γρήγορο. Ήταν καθαρά θέμα εμπιστοσύνης, και αυτή η νίκη θα τον βοηθήσει πάρα πολύ να τη βρει ξανά».

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