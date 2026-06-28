F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Αυστρίας

Κώστας Παστρίμας
F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Αυστρίας
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Η Mercedes επέστρεψε στην κορυφή με τον Αντονέλι να παραμένει πρώτος και τον Ράσελ να περνάει τον Χάμιλτον στη 2η θέση.

Μετά το «διάλειμμα» του προηγούμενου αγώνα στη Βαρκελώνη, η Mercedes επέστρεψε στις νίκες στην Αυστρία, ένοντας πλέον κερδίσει τους επτά από τους οκτώ φετινούς αγώνες της F1. Ο Κίμι Αντονέλι διατήρησε την πρωτοπορία στη βαθμολογία του πρωταθλήματος και η 3η θέση τον βοήθησε να μη δει τη διαφορά από τον δεύτερο, που είναι ο νικητής του αγώνα Τζορτζ Ράσελ, να μειώνεται δτασικά. Ο Ράσελ πέρασε τον Χάμιλτον στη βαθμολογία και πλέον απέχει 40 βαθμούς από την κορυφή.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Kimi AntonelliMercedes171
2George RussellMercedes131
3Lewis HamiltonFerrari125
4Oscar PiastriMcLaren80
5Lando NorrisMcLaren79
6Charles LeclercFerrari79
7Max VerstappenRed Bull Racing73
8Isack HadjarRed Bull Racing42
9Pierre GaslyAlpine41
10Liam LawsonRacing Bulls30
11Oliver BearmanHaas F1 Team18
12Franco ColapintoAlpine16
13Arvid LindbladRacing Bulls14
14Carlos SainzWilliams6
15Alexander AlbonWilliams5
16Esteban OconHaas F1 Team3
17Gabriel BortoletoAudi2
18Fernando AlonsoAston Martin1
19Nico HulkenbergAudi0
20Valtteri BottasCadillac0
21Sergio PerezCadillac0
22Lance StrollAston Martin0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Mercedes302
2Ferrari204
3McLaren159
4Red Bull Racing115
5Alpine57
6Racing Bulls44
7Haas F1 Team21
8Williams11
9Audi2
10Aston Martin1
11Cadillac0

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@Photo credits: Mercedes F1

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