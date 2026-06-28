Η Mercedes επέστρεψε στην κορυφή με τον Αντονέλι να παραμένει πρώτος και τον Ράσελ να περνάει τον Χάμιλτον στη 2η θέση.

Μετά το «διάλειμμα» του προηγούμενου αγώνα στη Βαρκελώνη, η Mercedes επέστρεψε στις νίκες στην Αυστρία, ένοντας πλέον κερδίσει τους επτά από τους οκτώ φετινούς αγώνες της F1. Ο Κίμι Αντονέλι διατήρησε την πρωτοπορία στη βαθμολογία του πρωταθλήματος και η 3η θέση τον βοήθησε να μη δει τη διαφορά από τον δεύτερο, που είναι ο νικητής του αγώνα Τζορτζ Ράσελ, να μειώνεται δτασικά. Ο Ράσελ πέρασε τον Χάμιλτον στη βαθμολογία και πλέον απέχει 40 βαθμούς από την κορυφή.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ ΟΔΗΓΟΣ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ 1 Kimi Antonelli Mercedes 171 2 George Russell Mercedes 131 3 Lewis Hamilton Ferrari 125 4 Oscar Piastri McLaren 80 5 Lando Norris McLaren 79 6 Charles Leclerc Ferrari 79 7 Max Verstappen Red Bull Racing 73 8 Isack Hadjar Red Bull Racing 42 9 Pierre Gasly Alpine 41 10 Liam Lawson Racing Bulls 30 11 Oliver Bearman Haas F1 Team 18 12 Franco Colapinto Alpine 16 13 Arvid Lindblad Racing Bulls 14 14 Carlos Sainz Williams 6 15 Alexander Albon Williams 5 16 Esteban Ocon Haas F1 Team 3 17 Gabriel Bortoleto Audi 2 18 Fernando Alonso Aston Martin 1 19 Nico Hulkenberg Audi 0 20 Valtteri Bottas Cadillac 0 21 Sergio Perez Cadillac 0 22 Lance Stroll Aston Martin 0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών