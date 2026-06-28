F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Αυστρίας
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Η Mercedes επέστρεψε στην κορυφή με τον Αντονέλι να παραμένει πρώτος και τον Ράσελ να περνάει τον Χάμιλτον στη 2η θέση.
Μετά το «διάλειμμα» του προηγούμενου αγώνα στη Βαρκελώνη, η Mercedes επέστρεψε στις νίκες στην Αυστρία, ένοντας πλέον κερδίσει τους επτά από τους οκτώ φετινούς αγώνες της F1. Ο Κίμι Αντονέλι διατήρησε την πρωτοπορία στη βαθμολογία του πρωταθλήματος και η 3η θέση τον βοήθησε να μη δει τη διαφορά από τον δεύτερο, που είναι ο νικητής του αγώνα Τζορτζ Ράσελ, να μειώνεται δτασικά. Ο Ράσελ πέρασε τον Χάμιλτον στη βαθμολογία και πλέον απέχει 40 βαθμούς από την κορυφή.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|171
|2
|George Russell
|Mercedes
|131
|3
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|125
|4
|Oscar Piastri
|McLaren
|80
|5
|Lando Norris
|McLaren
|79
|6
|Charles Leclerc
|Ferrari
|79
|7
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|73
|8
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|42
|9
|Pierre Gasly
|Alpine
|41
|10
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|30
|11
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|18
|12
|Franco Colapinto
|Alpine
|16
|13
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|14
|14
|Carlos Sainz
|Williams
|6
|15
|Alexander Albon
|Williams
|5
|16
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|3
|17
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|2
|18
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1
|19
|Nico Hulkenberg
|Audi
|0
|20
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|0
|21
|Sergio Perez
|Cadillac
|0
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Mercedes
|302
|2
|Ferrari
|204
|3
|McLaren
|159
|4
|Red Bull Racing
|115
|5
|Alpine
|57
|6
|Racing Bulls
|44
|7
|Haas F1 Team
|21
|8
|Williams
|11
|9
|Audi
|2
|10
|Aston Martin
|1
|11
|Cadillac
|0
@Photo credits: Mercedes F1