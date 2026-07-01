Ο κόσμος της Formula 1 ετοιμάζεται, δίχως διακοπή, για το επόμενο αγωνιστικό τριήμερο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο ιστορικό Σίλβερστον.

Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζεται δίχως διακοπή με το Grand Prix Μ. Βρετανίας το τριήμερο 3/5 Ιουλίου. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ ταξιδεύει στο Σίλβερστον για τον 9o αγώνα της σεζόν και πρώτο από τους τρεις του Ιουλίου.

Το αγωνιστικό τριήμερο περιλαμβάνει Αγώνα Σπριντ, ο οποίος θα είναι ο τέταρτος της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Γνωρίστε την πίστα

Ο πρώτος αγώνας στην ιστορία της Formula 1 πραγματοποιήθηκε στο Σίλβερστον το 1950. Έκτοτε η πίστα έχει καθιερωθεί στο καλεντάρι σε πολλές διαφορετικές μορφές. Η σημερινή διαδρομή έχει μήκος 5.891 μέτρα και αποτελείται από 18 στροφές.

Την Κυριακή στο Grand Prix οι οδηγοί θα διανύσουν συνολικά 52 γύρους. Τις περισσότερες νίκες τις έχει κατακτήσει ο Λιούις Χάμιλτον με 9 στο σύνολο. Νικητής το 2025 ήταν ο Λάντο Νόρις σε έναν ανατρεπτικό αγώνα, ενώ το ρεκόρ πίστας το κατέχει ο Μαξ Φερστάπεν με το 1:27,097.

Η Mercedes φαβορί στο Σίλβερστον

Ο αγώνας της Αυστρίας ήταν η επιστροφή στην πραγματικότητα του 2026 με τη Mercedes-AMG να κερδίζει για έβδομη φορά στη σεζόν. Ο Τζορτζ Ράσελ πήρε τη νίκη μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν, με τη Red Bull Racing να ανεβαίνει και πάλι σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας.

Στο Σίλβερστον αλλάζουν τα δεδομένα που έχουν να διαχειριστούν οι ομάδες, με τη βρετανική πίστα να είναι πολύ διαφορετική από αυτή των βουνών της Στυρίας. Η Ferrari θα κοιτάξει να επιστρέψει σε ένα καλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας, ενώ και η McLaren θέλει να μπει στη μάχη της νίκης.

Τα ελαστικά του GP Μ. Βρετανίας

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C3 (μαλακή), C2 (μεσαία) και C1 (σκληρή) γόμες ελαστικών στο Σίλβερστον. Πρόκειται για πιο σκληρές γόμες της γκάμας της και πιο σκληρές σε σχέση με αυτές που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.

Τηλεοπτική μετάδοση και πρόγραμμα

To GP Μ. Βρετανίας θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 9ου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης τα τέσσερα LIVE για τις δύο κατατακτήριες δοκιμές και τους δύο αγώνες του τριημέρου.

Πρόγραμμα GP Μ. Βρετανίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 3 Ιουλίου

14:30-15:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

18:30-19:14 – Κατατακτήριες Σπριντ (LIVE 18:15)

Σάββατο 4 Ιουλίου

14:00-15:00 – Αγώνας Σπριντ (LIVE 13:40)

18:00-19:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE 17:40)

Κυριακή 5 Ιουλίου

17:00 – Αγώνας (LIVE 16:30)

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Aυστρίας.