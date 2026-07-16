Renault Captur και Austral με όφελος έως 4.400 ευρώ

Η Renault προχωρά σε σημαντική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δημοφιλών SUV της, προσφέροντας μειωμένες τιμές στις υβριδικές εκδόσεις.

Με φόντο τον έντονο ανταγωνισμό στις δημοφιλείς κατηγορίες των compact και μικρομεσαίων SUV, η ελληνική αντιπροσωπεία της Renault αναδιοργανώνει την εμπορική της στρατηγική, εστιάζοντας στην προσβασιμότητα των εξηλεκτρισμένων της προτάσεων. Η κίνηση αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα για τα Captur και Austral, τα οποία τοποθετούνται εκ νέου στην εγχώρια αγορά με στόχο να προσελκύσουν τους αγοραστές που αναζητούν σύγχρονη τεχνολογία χωρίς να ξεφεύγουν στον προϋπολογισμό τους και προσφέρονται πλέον με νέες, μειωμένες τιμές, οι οποίες συνοδεύονται από πλούσιο εξοπλισμό και προηγμένη τεχνολογία.

Το όφελος για τους υποψήφιους αγοραστές στην κατηγορία των C-SUV αγγίζει έως και τις 4.400 ευρώ. Παράλληλα, η γαλλική μάρκα εστιάζει στην προώθηση των full hybrid εκδόσεων E-Tech, οι οποίες διακρίνονται για την υψηλή τους αποδοτικότητα και τη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.

Renault Captur: Πιο προσιτό και με αναβαθμισμένες εκδόσεις διπλού καυσίμου

Στην κατηγορία των B-SUV, το ανανεωμένο Renault Captur αποκτά νέα εμπορική τοποθέτηση. Η έκδοση Full Hybrid E-Tech 160 evolution plus είναι πλέον διαθέσιμη με τιμή που ξεκινά από τις 24.500 ευρώ. Το συγκεκριμένο υβριδικό σύστημα αποδίδει 160 ίππους και συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα 1,8 λίτρων με δύο ηλεκτροκινητήρες, επιτυγχάνοντας μέση κατανάλωση μόλις 4,4 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έκδοση bi-fuel (βενζίνης-LPG), η οποία αποτελεί μια εργοστασιακή πρόταση διπλού καυσίμου με σημαντικά οφέλη στο κόστος χρήσης. Ο αναβαθμισμένος turbo κινητήρας Eco-G 120 αποδίδει πλέον 120 ίππους και 200 Nm ροπής, με τις τιμές της συγκεκριμένης έκδοσης να ξεκινούν από τις 22.700 ευρώ για το επίπεδο εξοπλισμού evolution plus.

Renault Austral: Μείωση τιμής και αναβαθμισμένος εξοπλισμός Techno

Στην κατηγορία των μικρομεσαίων SUV (C-SUV), το Renault Austral επωφελείται από τη μεγαλύτερη μείωση τιμής. Η εισαγωγική έκδοση Hybrid 150 auto techno με τον turbo κινητήρα 1,33 λίτρων (150 hp και 270 Nm ροπής) προσφέρεται πλέον από τις 30.500 ευρώ. Η κορυφαία έκδοση Full Hybrid E-Tech των 200 ίππων, η οποία καταναλώνει από 4,6 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, ξεκινά από τις 35.500 ευρώ στο επίπεδο εξοπλισμού techno.

Παράλληλα με τη μείωση της τιμής, η Renault αναβαθμίζει τον εξοπλισμό των εκδόσεων Techno προσθέτοντας standard το πακέτο Family Pack. Αυτό περιλαμβάνει ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, συρόμενο πίσω κάθισμα (60/40), καθρέπτη παρακολούθησης παιδιών και ειδική θήκη γυαλιών, ενισχύοντας περαιτέρω τον οικογενειακό χαρακτήρα του μοντέλου.

Αναλυτικός τιμοκατάλογος των SUV της Renault

Τα μοντέλα είναι ήδη διαθέσιμα με τις νέες τιμές στο επίσημο δίκτυο διανομέων της Renault σε όλη την Ελλάδα. Ακολουθεί ο αναλυτικός τιμοκατάλογος για τις διαθέσιμες εκδόσεις των Captur και Austral.