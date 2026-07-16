Σαν Σήμερα: Το ρεκόρ του Σουμάχερ στη Γαλλία και τα «συγκρουόμενα» με τον Χιλ (vid)

Κάθε μέρα είναι ευκαιρία να κάνουμε «βουτιά» στην ιστορία της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Η μονομαχία ανάμεσα στους Μίκαελ Σουμάχερ και Ντέιμον Χιλ πολλές φορές ξέφευγε από τα όρια του «ευ αγωνίζεσθαι». Τρανό παράδειγμα ο αγώνας για τον οποίο θα μάθουμε στη σημερινή μας αναδρομή στη Formula 1 και το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Για μία ακόμη ημέρα κυριαρχούν οι αγώνες στη Μ. Βρετανία. Επιπλέον θα επισκεφτούμε το Σάχσενρινγκ της Γερμανίας για το MotoGP.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 16/7, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1966, για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια, o Τζιμ Κλαρκ δεν κέρδισε το GP Μεγάλης Βρετανίας. Οι Τζακ Μπράμπαμ και Ντένι Χιούλμ πρωταγωνίστησαν και έκαναν το 1-2 στην πίστα του Μπραντς Χατς για την ομάδα που έφερε το όνομα του Αυστραλού θρύλου. Ο Κλαρκ τερμάτισε τρίτος.

Σαν σήμερα το 1977, στην πίστα του Σίλβερστον έγιναν ορισμένες ιστορικές παρθενικές εμφανίσεις στην F1. Ο λόγος αρχικά για τον Πατρίκ Ταμπέ και, κυρίως, για τον αείμνηστο Ζιλ Βιλνέβ. Ο Καναδός είχε κάνει μεγάλη εντύπωση στον πρωταθλητή Τζέιμς Χαντ όταν αγωνίζονταν μαζί στην Formula Atlantic και απέκτησε συστάσεις, ώστε να οδηγήσει μια παλιά McLaren M23 στο GP Μεγάλης Βρετανίας. Παρόλο που τερμάτισε μόλις 11ος έστρεψε την προσοχή πάνω του. Νικητής του αγώνα ήταν ο Χαντ μπροστά στους συμπατριώτες του, με τους Νίκι Λάουντα και Γκούναρ Νίλσον να ακολουθούν.

Σαν σήμερα το 1978, ο Κάρλος Ρόιτμαν πήρε απρόσμενα την τρίτη του νίκη στη σεζόν στο GP Μ. Βρετανίας, έπειτα από λάθος του Νίκι Λάουντα στον 60ό γύρο. Ο Τζον Ουάτσον τερμάτισε τρίτος, ενώ τα μονοθέσια της Team Lotus, που θεωρούνταν φαβορί για τη νίκη, είχαν τεθεί εκτός μάχης μέχρι τον 28ο γύρο.

Σαν σήμερα το 1983, ο Αλέν Προστ απέδειξε για μία ακόμη φορά το ταλέντο του κερδίζοντας στα ίσα τις δύο Ferrari των Ρενέ Αρνού και Πατρίκ Ταμπέ στο GP Μ. Βρετανίας. Εντυπωσιακός ήταν και ο Νάιτζελ Μάνσελ, ο οποίος από 18ος, τερμάτισε 4ος.

Σαν σήμερα το 1989, ο Άιρτον Σένα εκκίνησε στο GP Μεγάλης Βρετανίας του Σίλβερστον από την pole position αλλά προηγήθηκε για μόλις 12 γύρους. Ο Βραζιλιάνος πρωταθλητής έκανε λάθος στη στροφή Μπέκετς και παρέδωσε την πρωτοπορία στον Αλέν Προστ, ο οποίος έφτασε στη νίκη. Την τελευταία θέση του βάθρου κατέκτησε ο Αλεσάντρο Νανίνι της Benetton.

Σαν σήμερα το 1995, οι Μίκαελ Σουμάχερ και Ντέιμον Χιλ μονοπώλησαν το ενδιαφέρον στο GP Μ. Βρετανίας στην πίστα του Σίλβερστoν. Μάλιστα στον 45ο γύρο είχαν επαφή όταν ο Βρετανός προσπάθησε να τον προσπεράσει στη στροφή Πράιορι. Αμφότεροι τέθηκαν εκτός μάχης κι έτσι ο Τζόνι Χέρμπερτ ανέβηκε στην 1η θέση και κατέκτησε την πρώτη νίκη της καριέρας του στη Formula 1. Δεύτερος ήταν ο Ζαν Αλεζί και τρίτος ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ.

Σαν σήμερα το 2000, η McLaren έκανε έναν αψεγάδιαστο αγώνα στην πίστα του A1-Ring και ο Μίκα Χάκινεν κατέκτησε την δεύτερη νίκη του στη σεζόν από την pole position. Ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ τερμάτισε 12,5 δευτερόλεπτα πίσω και το βάθρο έκλεισε ο Ρούμπενς Μπαρικέλο της Ferrari. Το GP Αυστρίας ωστόσο δεν εξελίχθηκε καθόλου καλά για την έτερη Ferrari του Μίκαελ Σουμάχερ. Ο Γερμανός είχε εκκινήσει από την 4η θέση αλλά χτυπήθηκε στην πρώτη στροφή από τον Ρικάρντο Ζόντα της BAR και έμεινε εκτός μάχης.

Σαν σήμερα το 2006, ο Μίκαελ Σουμάχερ κέρδισε στο GP Γαλλίας για όγδοη φορά από την 68η και τελευταία του pole position. Έτσι κατέγραψε ένα ασύλληπτο ρεκόρ τόσο για τις pole positions όσο και για τις περισσότερες νίκες ενός οδηγού στο ίδιο Grand Prix. Χαρακτηριστικά, μόνο ο Λιούις Χάμιλτον έχει καταφέρει κάτι ανάλογο με τις 8 νίκες στο GP Ουγγαρίας. Στον αγώνα του Μάνι-Κουρ, ο πρωταθλητής Φερνάντο Αλόνσο κατάφερε να μπει σφήνα ανάμεσα στους οδηγούς της Ferrari και να τερματίσει στη δεύτερη θέση, μπροστά από τον Φελίπε Μάσα.

Σαν σήμερα, επίσης το 2006, οι Βαλεντίνο Ρόσι και Μάρκο Μελάντρι προσέφεραν έναν αγώνα στην πίστα του Σάχσενρινγκ που έκοψε την ανάσα. Ο «Γιατρός», έχοντας εκκινήσει μόλις 10ος, προσπέρασε στον τελευταίο γύρο τη Honda του συμπατριώτη του και κέρδισε με διαφορά μόλις 0,145 δευτερόλεπτα.

Σαν σήμερα το 2017, ο Λιούις Χάμιλτον συνέτριψε τον ανταγωνισμό στο Σίλβερστον και κέρδισε στο GP Μεγάλης Βρετανίας για πέμπτη φορά και τέταρτη συνεχόμενη. Μάλιστα κατάφερε να πλησιάσει τον επικεφαλής στη βαθμολογία οδηγών, Σεμπάστιαν Φέτελ, για μόλις έναν βαθμό. Ο Γερμανός υπέστη απροσδόκητη αστοχία ελαστικών στους τελευταίους γύρους και τερμάτισε 7ος.

Φωτογραφίες: crystalracing/X