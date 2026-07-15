Αποκαλύψεις σχετικά με την παρουσία του στη Red Bull Racing και τη συνύπαρξή του με τον Μαξ Φερστάπεν σε ένα τοξικό περιβάλλον μίλησε ο Σέρχιο Πέρεζ.

Το 2026 βρίσκει τον Σέρχιο Πέρεζ να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του στη Formula 1 με τα χρώματα της Cadillac, στην παρθενική συμμετοχή της αμερικανικής ομάδας στην κορυφαία κατηγορία. Παρά το γεγονός ότι παλεύει στις πίσω θέσεις του grid και ο ίδιος δεν έχει καταφέρει ακόμα να βαθμολογηθεί, οι εμφανίσεις του έχουν βοηθήσει τη νέα του ομάδα να πλησιάσει αισθητά τις ομάδες της μεσαίας κατηγορίας.

Η κατάσταση αυτή απέχει πολύ από το τέλος του 2024, όταν ο Μεξικανός έφυγε από τη Red Bull Racing. Κύριος λόγος ήταν τα κακά του αποτελέσματα και η φθίνουσα πορεία σε σχέση με τις πρώτες του σεζόν στο εργοστάσιο του Μίλτον Κινς.

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Μία ομάδα στημένη αποκλειστικά σε έναν οδηγό

Μιλώντας στο podcast High Performance, ο Πέρεζ μίλησε για το πέρασμά του από τη Red Bull. O Μεξικανός αναφέρθηκε στις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετώπισε ως teammate του Μαξ Φερστάπεν, αποκαλύπτοντας το μέγεθος της ανηφόρας που είχε να ανέβει μέσα σε μια ομάδα απόλυτα προσανατολισμένη στον Ολλανδό:

«Το να αντιμετωπίζεις τον Μαξ στη Red Bull είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που μπορείς να συναντήσεις. Για την ακρίβεια, ακόμα και σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, το να τον έχεις teammate θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Όμως, στη Red Bull, έχοντας πίσω του τη δική του ομάδα, τους δικούς του ανθρώπους και το περιβάλλον του, η κατάσταση γίνεται ανυπόφορη. Χρειάζεσαι την κορυφαία υποστήριξη σε κάθε τομέα, κάτι που εσύ απλά δεν έχεις. Ενώ ο Μαξ έχει στη διάθεσή του όλες τις ευκαιρίες και τους πιο έμπειρους, κορυφαίους μηχανικούς, όλα πηγαίνουν σε εκείνον. Το γνώριζα όμως αυτό προτού υπογράψω. Σκέφτηκα λοιπόν: "Κοίτα, ή θα γκρινιάζεις ή θα στρωθείς στη δουλειά με ό,τι έχεις". Αυτό και έκανα. Στα τέσσερα χρόνια που έμεινα εκεί, κράτησα την ίδια τεχνική ομάδα. Είναι κάτι για το οποίο νιώθω εξαιρετικά υπερήφανος».

Ο Πέρεζ αναφέρθηκε επίσης σε μία συζήτηση που είχε με τον τέως επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ. Τα λόγια του Βρετανού μαρτυρούσαν πως ο δεύτερος οδηγός δίπλα στον Φερστάπεν ήταν ένα εμπόδιο.

«Ήξερα ότι έμπαινα σε ένα πρότζεκτ που είχε χτιστεί γύρω από τον Μαξ για χρόνια. Όταν με υπέγραψαν, μου το είπαν ξεκάθαρα. Γνώριζα πολύ καλά τι υπέγραφα. Την πρώτη φορά που συνάντησα τον Κρίστιαν, μου είπε: "Τρέχουμε με δύο μονοθέσια επειδή είμαστε υποχρεωμένοι από τους κανονισμούς. Διαφορετικά, θα ήμασταν πανευτυχείς να τρέχουμε μόνο με ένα μονοθέσιο. Τα πάντα γίνονται για τον Max, όλα περιστρέφονται γύρω από αυτόν, θέλουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα"», είπε.

Η «πικρή» αποδοχή της κατάστασης

Ο νυν οδηγός της Cadillac εξήγησε ότι ο μόνος τρόπος για να αντέξει σε αυτό το περιβάλλον ήταν να αποδεχτεί τον ρόλο του και να μην έρθει σε ρήξη με το σύστημα της Red Bull, το οποίο, όπως λέει, θα τον είχε «τσακίσει»:

«Πιστεύω ότι ο μόνος λόγος που επιβίωσα εκεί για τόσο καιρό είναι ο χαρακτήρας που έχω χτίσει. Για μένα όλα αυτά ήταν παιχνιδάκι. Το να είσαι σε αυτή τη θέση και να το αποδέχεσαι... Νομίζω ότι πρέπει να συμβιβαστείς με τον ρόλο σου. Δεν μπορείς να πιέσεις το σύστημα στα άκρα, γιατί απλά θα σε τσακίσουν. Επίσης, ήμουν εντελώς μόνος μου στη Red Bull. Όσον αφορά το management, ένιωθα ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά για να αλλάξουμε το σύστημα. Αυτά σου δίνουν, με αυτά πορεύεσαι. Tο οικοδόμημα έχει στηθεί για τον Μαξ και ότι ο Μαξ είναι ο νούμερο ένα οδηγός τους. Ήταν ξεκάθαρο για μένα και το αποδέχτηκα, προσπαθώντας απλά να κάνω το καλύτερο. Υπήρξαν χρονιές που πίστευα ότι ήμασταν στα ίδια επίπεδα και ότι μπορούσα να παλέψω στα ίσα, όμως μόλις έρχονταν οι αναβαθμίσεις για τον Μαξ στο μονοθέσιο, η διαφορά μεταξύ μας άνοιγε ξανά σημαντικά».

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