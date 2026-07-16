F1: Ποινή 10 θέσεων για τον Λάντο Νόρις στο GP Βελγίου

Η McLaren αποφάσισε να τοποθετήσει νέα ηλεκτρονικά στο μονοθέσιο του Βρετανού στο Σπα, επιλέγοντας στρατηγικά μια πίστα που προσφέρει ευκαιρίες για προσπεράσματα.

Ο Λάντο Νόρις θα εκκινήσει το επερχόμενο Grand Prix Βελγίου στην πίστα του Σπα με ποινή 10 θέσεων στην εκκίνηση. Η ομάδα της McLaren αποφάσισε να τοποθετήσει ένα νέο, το τέταρτο για φέτος, πακέτο ηλεκτρονικών στο μονοθέσιο με το Νο 1, ξεπερνώντας έτσι τον επιτρεπόμενο αριθμό μονάδων που αναλογούν ανά οδηγό για ολόκληρη τη σεζόν.

Η ανάγκη για αυτή την αντικατάσταση προέκυψε μετά από μια σειρά προβλημάτων αξιοπιστίας που αντιμετώπισαν τα προηγούμενα εξαρτήματα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Συγκεκριμένα, η πρώτη μονάδα ηλεκτρονικών ισχύος παρουσίασε οριστική βλάβη στην Κίνα, με αποτέλεσμα ο Λάντο Νόρις να μην καταφέρει καν να εκκινήσει στον αγώνα. Η δεύτερη μονάδα, η οποία τοποθετήθηκε στην Ιαπωνία, παρουσίασε προβλήματα στις ελεύθερες δοκιμές και αποσύρθηκε για επισκευές, αναγκάζοντας την ομάδα να περάσει στην τρίτη προγραμματισμένη μονάδα. Παρά το γεγονός ότι το δεύτερο πακέτο επισκευάστηκε μετά το Grand Prix Ιαπωνίας, υπέστη νέα οριστική βλάβη κατά τη διάρκεια των δεύτερων ελεύθερων δοκιμών (FP2) στο Μονακό και αποσύρθηκε οριστικά από τη διαθεσιμότητα της ομάδας.

Η στρατηγική επιλογή του Σπα

Παρά το γεγονός ότι η τρίτη μονάδα, η οποία εγκαταστάθηκε στην Ιαπωνία και χρησιμοποιείται σταθερά σε κάθε περίοδο από το Miami και μετά, έχει αποδειχθεί αξιόπιστη, η Mercedes-AMG High Performance Powertrains εισήγαγε μια σειρά από διορθώσεις για τη βελτίωση της αξιοπιστίας των νέων συστημάτων της. Προκειμένου η McLaren να εκμεταλλευτεί αυτές τις εργοστασιακές αναβαθμίσεις, είναι υποχρεωμένη να δεχτεί την ποινή των 10 θέσεων στο grid, εισάγοντας το τέταρτο κατά σειρά σύστημα στο μονοθέσιο.

Η βρετανική ομάδα επέλεξε συνειδητά να εκτίσει την ποινή στο Σπα, καθώς η συγκεκριμένη πίστα προσφέρει σαφώς περισσότερες ευκαιρίες για προσπεράσματα σε σχέση με τους επόμενους δύο αγώνες που ακολουθούν σε Ουγγαρία και Ολλανδία. Το πλάνο της McLaren προβλέπει τη χρήση αυτής της τέταρτης μονάδας ηλεκτρονικών ισχύος μέχρι την ολοκλήρωση της αγωνιστικής χρονιάς, με στόχο να μεγιστοποιηθεί η αξιοπιστία του πακέτου και να αποφευχθούν περαιτέρω αγωνιστικές κυρώσεις για τον Λάντο Νόρις.

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