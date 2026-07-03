O Ζακ Μπράουν μίλησε για τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να συνομιλεί με την πλευρά του Μαξ Φερστάπεν με ενδεχόμενο τη μελλοντική τους συνεργασία στη Formula 1.

Κεντρικό ζήτημα και της φετινής Silly Season της Formula 1 είναι ο Μαξ Φερστάπεν. Το μέλλον του Ολλανδού είναι και πάλι αντικείμενο συζήτησης, με τις τελευταίες πληροφορίες να θέλουν τους εκπροσώπους του να συζητούν με τη McLaren Racing.

Οι συνομιλίες δεν αφορούν τη σεζόν του 2027, καθώς ο Φερστάπεν δεν έχει άλλη επιλογή κορυφαίας ομάδας πέρα από τους «ταύρους». Το τρέχον συμβόλαιό του με τη Red Bull Racing έχει διάρκεια έως το 2028, όμως έχει ρήτρες που του επιτρέπου να το «σπάσει».

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Η στάση της McLaren στην υπόθεση Φερστάπεν

Λίγες ημέρες πριν το Grand Prix Μ. Βρετανίας, ο CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν, θέλησε να ρίξει τους τόνους, χωρίς ωστόσο να κλείσει οριστικά την πόρτα σε μια μελλοντική συνεργασία με τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή. Ο Αμερικανός παραδέχθηκε πως απολαμβάνει το γεγονός ότι η ομάδα του αποτελεί τον πιο ελκυστικό προορισμό στο grid, αλλά τόνισε την εμπιστοσύνη του στο τρέχον δίδυμο της ομάδας του.

«Κάθε φορά που βρίσκεσαι στον αθλητισμό, πρέπει να γνωρίζεις τι κάνει η αγορά, αλλά αυτή τη στιγμή εμείς δεν έχουμε βγει στην αγορά για οδηγό. Πρέπει να προσέχουμε γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, αλλά ο Λάντο και ο Όσκαρ κέρδισαν 14 αγώνες για εμάς πέρυσι και ανυπομονώ για τις επόμενες 14 νίκες», είπε στο ραδιοφωνικό δίκτυο Heart.

Κλείνοντας, ο Ζακ Μπράουν περιέγραψε τα χαρακτηριστικά που αναζητά σε έναν οδηγό προκειμένου να ενταχθεί στη φιλοσοφία της McLaren, φωτογραφίζοντας την ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο χαρακτήρα εντός και εκτός πίστας:

«Κοιτάζω την ποιότητα του ανθρώπου, επειδή οι οδηγικοί χαρακτήρες διαμορφώνουν την κουλτούρα της αγωνιστικής ομάδας. Αυτό είναι ένα αρκετά έντονο περιβάλλον, οπότε χρειάζεσαι τον σωστό τύπο χαρακτήρα. Προφανώς η ταχύτητα, το ταλέντο, η γενναιότητα... όλα αυτά τα χρειάζεσαι. Όμως δεν τρέχουμε χωρίς τους οπαδούς μας, οπότε το να έχουμε οδηγούς που είναι πολύ κοντά στους φιλάθλους και φιλικοί με τους χορηγούς, είναι εξαιρετικά κρίσιμο για να έχεις το πλήρες πακέτο».

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