Σε συζητήσεις με την πλευρά Φερστάπεν φέρεται να ξεκίνησε η McLaren Racing, πυροδοτώντας νέες φήμες στο paddock της Formula 1.

Το αγωνιστικό τριήμερο στο Red Bull Ring για το Grand Prix Αυστρίας είχε ενδιαφέρον τόσο εντός όσο και εκτός πίστας. Ενώ η Red Bull Racing ήταν απόλυτα συγκεντρωμένη στην εισαγωγή του νέου της αεροδυναμικού πακέτου, το περιβάλλον του Μαξ Φερστάπεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να πυροδοτήσει μια μεταγραφική «βόμβα», ξεκινώντας προκαταρκτικές επαφές με τον CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν.

Η είδηση, που αποκαλύφθηκε με δημοσίευμα της Mail Online, δεν αφορά μια άμεση προσπάθεια της πλευράς του Ολλανδού να εκτοπίσει τον Όσκαρ Πιάστρι από το Ουόκινγκ για το 2027. Πρόκειται για μια πολύ πιο σύνθετη, μακροπρόθεσμη στρατηγική με ορίζοντα το 2028, η οποία χρησιμοποιείται παράλληλα ως μοχλός πίεσης για να μην επαναπαυθούν οι υπεύθυνη στη Red Bull Racing.

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Η ρήτρα του Αυγούστου και το «αδιέξοδο» του 2027

Ο Φερστάπεν δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Red Bull μέχρι το 2028, όμως η περίφημη ρήτρα αποχώρησης που διατηρεί είναι πέρα για πέρα αληθινή. Ο 28χρονος τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής έχει το δικαίωμα να «σπάσει» το συμβόλαιό του αν δεν βρίσκεται μέσα στην πρώτη δυάδα της βαθμολογίας σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο εντός του Αυγούστου. Με τον Ολλανδό να φιγουράρει αυτή τη στιγμή στην 7η θέση (98 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Κίμι Αντονέλι), η ενεργοποίηση της ρήτρας είναι τυπικά εφικτή, με τον οδηγό να έχει περιθώριο μέχρι τον Οκτώβριο για να ενημερώσει επίσημα την ομάδα του.

Το μεγάλο ερώτημα, ωστόσο, είναι: Πού μπορεί να πάει ο Φερστάπεν το 2027; Η πραγματικότητα είναι πως όλες οι κορυφαίες θέσεις του grid είναι ερμητικά κλειστές:

Στη Ferrari, ο Σαρλ Λεκλέρ έχει υπογράψει συμβόλαιο μέχρι τη δεκαετία του 2030 και ο Λιούις Χάμιλτον είναι «δεμένος» για το 2027 με οψιόν για το 2028.

Στη McLaren, οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι έχουν επίσης ενεργά συμβόλαια για την επόμενη σεζόν.

Στη Mercedes, παρά το γεγονός ότι ο Τότο Βολφ άφησε σκόπιμα ασαφή τη διάρκεια των συμβολαίων των Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι για να περιμένει τον Ολλανδό, οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Αντονέλι και η ενεργοποίηση της πολυετούς επέκτασης του Ράσελ έκλεισαν οριστικά την πόρτα της Μπράκλεϊ.

Πλάνο με ορίζοντα το 2028

Γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχουν βιώσιμες επιλογές για το 2027, ο μάνατζερ του Φερστάπεν, Ρέιμοντ Βερμόιλεν, παίζει ένα έξυπνο παιχνίδι στη… σκακέρα του paddock. Η δήλωσή του στον ολλανδικό Τύπο ότι ο Ολλανδός «δεν γεννήθηκε για να μάχεται στη μεσαία γραμμή» έστειλε το πρώτο μήνυμα.

Η στρατηγική της πλευράς του οδηγού φαίνεται πως είναι η εξής: να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποχώρησης αυτό το καλοκαίρι, όχι για να φύγει αμέσως, αλλά για να πιέσει τη Red Bull Racing να του προσφέρει ένα ακόμα καλύτερο και πιο εγγυημένο πλάνο, εξαλείφοντας την πιθανότητα να μετακομίσει σε αντίπαλο (όπως η McLaren, με την οποία υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι) το 2028.

Η προτεραιότητα του Φερστάπεν παραμένει η παραμονή στη Red Bull Racing, αλλά μόνο αν έχει στα χέρια του ένα μονοθέσιο ικανό για τίτλους. Ο ίδιος φρόντισε να ξεκαθαρίσει τις απαιτήσεις του με προσωπική επίσκεψη στα κεντρικά του Μίλτον Κινς πριν από τον αγώνα της Βαρκελώνης. Όταν ρωτήθηκε στην Αυστρία για το τι περιμένει από την ομάδα, η απάντησή του ήταν κοφτή: «Ξέρουν τι θέλω».

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό παρασκηνιακό κλίμα, η Red Bull Racing έδωσε την καλύτερη δυνατή απάντηση εκεί που μετράει: στην πίστα. Το μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων που παρουσίασε στο Σπίλμπεργκ αποδείχθηκε απόλυτα επιτυχημένο, επιτρέποντας στον Φερστάπεν να παλέψει για τη νίκη στα ίσα για πρώτη φορά φέτος, τερματίζοντας στη 2η θέση ανάμεσα στις δύο Mercedes.

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