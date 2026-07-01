Η AVATR έρχεται στην Ελλάδα από την Autohellas

Η Autohellas φέρνει στην Ελλάδα την κινεζική AVATR, ανεβάζοντας το χαρτοφυλάκιο των μαρκών που αντιπροσωπεύει σε... 12.

Μετά τις Hyundai, Kia, Seat, Cupra, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, Leapmotor, XPENG, και Changan, ο όμιλος Autohellas συμφώνησε επίσημα και για την αντιπροσώπευση και διανομή της AVATR στην Ελλάδα.

Η νέα κινεζική μάρκα ανήκει κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στον όμιλο της Changan Automobile και στην CATL, δύο κολοσσούς της βιομηχανίας κατασκευής αυτοκινήτων και μπαταριών. Πέραν αυτών, η AVATR συνεργάζεται στενά και με την HUAWEI, για την υλοποίηση προηγμένων ψηφιακών λειτουργιών αυτοκίνησης.

AVATR 06T.

Η AVATR είναι μια σχετικά νέα εταιρεία, καθώς ιδρύθηκε το 2018 και κατασκεύασε το πρώτο της αυτοκίνητο το 2022. Το 2024 ξεκίνησε την επέκτασή της στις διεθνείς αγορές, μέρος της οποίας αποτελεί και η ανακοίνωση της εκπροσώπησής της στην Ελλάδα. Η τελετή υπογραφής της συμφωνίας AVATR - Autohellas πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο, στο ευρωπαϊκό κέντρο της μάρκας, παρουσία των κ.κ. Yang Fan, Διευθυντή Διεθνούς Ανάπτυξης της AVATR και Γεώργιου Βασιλάκη, μετόχου και CEO των εισαγωγικών εταιρειών αυτοκινήτων του Ομίλου της Autohellas.

Οι κ.κ. Yang Fan, Διευθυντής Διεθνούς Ανάπτυξης της AVATR (αριστερά) και Γεώργιος Βασιλάκης, μέτοχος και CEO των εισαγωγικών εταιρειών αυτοκινήτων του Ομίλου της Autohellas.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης οι Alex Yang, Διευθυντής Ευρώπης της AVATR, Μάριος Μπαρκής, Γενικό Διευθυντής στην Autohellas καθώς και άλλα στελέχη και των δύο πλευρών, για να επισφραγίσουν την έναρξη αυτής της στρατηγικής συνεργασίας. Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα ορόσημο για την παρουσία της AVATR στη Νότια Ευρώπη και επιταχύνει τη στρατηγική παγκόσμιας ανάπτυξης της μάρκας.

AVATR 07L

H AVATR δραστηριοποιείται στην κατηγορία των ultra premium ηλεκτρικών οχημάτων και έχει στο χαρτοφυλάκιό της έναν αριθμό 7 μοντέλων, το μήκος των οποίων κυμαίνεται από τα 4,8 έως και πάνω από τα 5 μέτρα. Η μάρκα ξεκίνησε με αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα BEV, στην πορεία όμως εξελίσσει και συστήματα Range Extender με βάση θερμικό κινητήρα 1.5 λίτρων.

Στη χώρα μας η μάρκα θα ξεκινήσει την εμπορική της δραστηριότητα στις αρχές του 2027, με διαθέσιμα αρχικά δύο μοντέλα, τα AVATR 07L και AVATR 06T. Το πρώτο είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV με μήκος άνω των 4,8 μέτρων, με ηλεκτρικό σύστημα 800V, ασύλληπτα πλούσιο εξοπλισμό και ενεργητικές αναρτήσεις. Το δεύτερο είναι ένα εντυπωσιακό shooting brake, με μήκος 4,94 μέτρα, πλατφόρμα επίσης 800V, ψηφιακή λειτουργία αναρτήσεων και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης που αντλούν πληροφορίες από κάμερες και LiDAR.

AVATR 07L.

Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και από τις σχετικές εικόνες, η εντυπωσιακή τους σχεδίαση συνδυάζεται με κορυφαίες αεροδυναμικές επιδόσεις, ενώ υπόσχονται πολύ μεγάλη αυτονομία αλλά και ταχύτατη ανάκτηση ενέργειας κατά τη φόρτιση. Επίσης, όλα τα μοντέλα, πέραν των προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης, διαθέτουν επίσης 9 αερόσακους, γεγονός που προϊδεάζει για κορυφαίες επιδόσεις στους τομείς της παθητικής και της ενεργητικής ασφάλειας.