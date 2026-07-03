O Λιούις Χάμιλτον της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην πρώτη και μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα του Σίλβερστον.

Το Grand Prix Μ. Βρετανίας, ο ένατος αγώνας της Formula 1 στο 2026, ξεκίνησε με το FP1. H μοναδική περίοδος ελεύθερων δοκιμών του τριημέρου ήταν μια μοναδική ευκαιρία για οδηγούς και ομάδες να ολοκληρώσουν τα προγράμματά τους με επιτυχία για τη συνέχεια.

Με μόνο μία ώρα ελεύθερων δοκιμών, καθώς ακολουθούν οι κατατακτήριες σπριντ, η εύρεση ενός καλού setup ήταν κρίσιμη υπόθεση. Μία κακή ρύθμιση στο μονοθέσιο μπορεί να καταστρέψει ένα ολόκληρο αγωνιστικό τριήμερο.

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Η Ferrari στην κορυφή του FP1

Ταχύτερος οδηγός στο FP1 του Grand Prix Μ. Βρετανίας ήταν ο Λιούις Χάμιλτον. Ο οδηγός της Ferrari με ένα εξαιρετικό τελευταίο κομμάτι της πίστας έγραψε το 1:29,260 και πήρε την 1η θέση πριν από τις κατατακτήριες σπριντ. Ο χρόνος του ήταν εντυπωσιακός, καθώς άφησε στη 2η θέση τον Κίμι Αντονέλι της Mercedes για 0,213 δλ.

Όλη η διαφορά ανάμεσα στα δύο μονοθέσια ήταν το τελευταίο κομμάτι της πίστας, με τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να είναι ο ταχύτερος όλων.

Ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε την 3η θέση στην κατάταξη, όμως ήταν 0,599 δλ πίσω από τον Χάμιλτον, με τον Μονεγάσκο να έχει πολύ χρόνο να βρει ενόψει της συνέχειας. Ο Τζορτζ Ράσελ με τη δεύτερη W17 ήταν στην 4η θέση, με τον Βρετανό να ψάχνει σχεδόν μισό δευτερόλεπτο από τον teammate του να βρει.

A blisteringly quick final sector sends Lewis Hamilton to the top of the timesheets 🤩#F1 #BritishGP pic.twitter.com/ZNWDN0Fo9Y July 3, 2026

McLaren και Red Bull ψάχνονται

Στην 5η θέση ήταν η McLaren MCL40 του Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος ήταν 0,887 δλ μακριά από την κορυφή. Η διαφορά φτάνει το 1 δευτερόλεπτο και συγκεκριμένα τα 0,980 δλ για τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος δεν ήταν χαρούμενος με τη συμπεριφορά του μονοθεσίου του.

Οι Λάντο Νόρις και Ίσακ Χατζάρ ακολούθησαν, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν χρόνο να βρουν ενόψει της συνέχειας. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι τις χαρτογραφήσεις των κινητήρων, κάτι που θα φανεί στις κατατακτήριες σπριντ.

Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Audi ήταν στην 9η θέση, ενώ τη 10άδα συμπλήρωσε ο Λίαμ Λόσον της Racing Bulls.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 18:30 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες σπριντ. Συντονιστείτε από τις 18:15 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Αποτελέσματα FP1 GP Μ. Βρετανίας

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Aυστρίας.