Η ΕΕ κλείνει το παραθυράκι: Έρχονται δασμοί και στα κινεζικά υβριδικά

Η Κομισιόν ετοιμάζει βαριές «καμπάνες» για τα PHEV από την Κίνα μετά την αποτυχία στους δασμούς των ηλεκτρικών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει το επόμενο μεγάλο πλήγμα για τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, σχεδιάζοντας την επιβολή νέων δασμών στα plug-in υβριδικά (PHEV) οχήματα που εισάγονται από την Κίνα. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Handelsblatt, οι προετοιμασίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί και η Κομισιόν είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει τα μέτρα μόλις λάβει την έγκριση από την πλειοψηφία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στην εντυπωσιακή ευελιξία που επέδειξαν οι κινεζικές μάρκες, με πρώτη και καλύτερη την BYD. Μετά την επιβολή των δασμών στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα (BEV) τον Νοέμβριο του 2024, οι οποίοι έφτασαν έως και το 35% επιπλέον του υφιστάμενου 10%, οι Κινέζοι άλλαξαν στρατηγική μέσα σε μία νύχτα. Στράφηκαν μαζικά στα plug-in υβριδικά, εκμεταλλευόμενοι ένα νομικό παραθυράκι που τους επέτρεπε να εισάγουν οχήματα με μεγάλες μπαταρίες χωρίς τις έξτρα επιβαρύνσεις.

Το εκρηκτικό ράλι των πωλήσεων και η αντίδραση των Βρυξελλών

Τα στοιχεία των πωλήσεων για τον Απρίλιο του 2026 επιβεβαιώνουν το μέγεθος της κινεζικής αντεπίθεσης. Οι πωλήσεις των κινεζικών plug-in υβριδικών στην Ευρώπη σημείωσαν μια εξωπραγματική αύξηση της τάξης του 236% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Το BYD Seal U αναδείχθηκε το πρώτο σε πωλήσεις PHEV σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τον Απρίλιο, αφήνοντας πίσω του παραδοσιακά μεγαθήρια όπως η Volvo, η BMW, η Volkswagen και η Mercedes-Benz.

Αυτή η ραγδαία αλλαγή των ισορροπιών θορύβησε έντονα τις Βρυξέλλες. Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Στεφάν Σεζουρνέ, ο οποίος ηγείται της αυτοκινητικής πολιτικής του μπλοκ, είχε θέσει το ζήτημα των δασμών στα κινεζικά υβριδικά σε αλλεπάλληλες συναντήσεις, τονίζοντας την ανάγκη να κλείσει αυτό το ανοιχτό μέτωπο. Η νέα γενιά των κινεζικών PHEV διαθέτει ηλεκτρική αυτονομία που αγγίζει ακόμα και τα 200 χιλιόμετρα, φέροντας μπαταρίες μεγαλύτερες από εκείνες πολλών μικρών ηλεκτρικών πόλης, γεγονός που ουσιαστικά ακύρωνε την προστατευτική πολιτική της ΕΕ.

Η μεταφορά της παραγωγής σε ευρωπαϊκό έδαφος

Απέναντι στην απειλή των νέων δασμών, οι κινεζικοί κολοσσοί δεν μένουν με σταυρωμένα τα χέρια και ήδη εφαρμόζουν το επόμενο στάδιο του σχεδίου τους, που περιλαμβάνει τη δημιουργία εργοστασίων εντός των ευρωπαϊκών συνόρων. Η BYD έχει ξεκινήσει την κατασκευή μονάδας παραγωγής στην Ουγγαρία, ενώ η SAIC ανακοίνωσε τη δημιουργία εργοστασίου στη βόρεια Ισπανία. Παράλληλα, στη Βαρκελώνη, η ισπανική μάρκα Ebro έχει ξεκινήσει τη συναρμολόγηση μοντέλων της Chery σε πρώην εργοστάσιο της Nissan.

Η στρατηγική αυτή αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον χάρτη της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς εταιρείες όπως η Dongfeng, η Leapmotor και η Geely είτε έχουν δεσμευτεί να μοιραστούν γραμμές παραγωγής σε υποαπασχολούμενα εργοστάσια Ευρωπαίων κατασκευαστών είτε εξετάζουν σοβαρά αυτό το ενδεχόμενο. Το σίγουρο είναι ότι ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΕΕ και Κίνας περνά σε μια νέα, ακόμα πιο σκληρή φάση, με φόντο το τεράστιο εμπορικό έλλειμμα της Ευρώπης και την εξάρτησή της από τις κινεζικές σπάνιες γαίες.