Shell: Εκατό χρόνια διαδρομές

Κάθε διαδρομή και μια ιστορία

Με αφορμή τα 100 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στην Ελλάδα, η Shell παρουσιάζει την καμπάνια «100 Sec — Κάθε Διαδρομή, μια Ιστορία», η οποία περιλαμβάνει τρεις ταινίες μικρού μήκους με κοινό άξονα τις προσωπικές διαδρομές των ανθρώπων.

Εδώ και έναν αιώνα η Shell αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των καθημερινών διαδρομών εκατομμυρίων ανθρώπων στη χώρα μας. Μέσα από τη νέα καμπάνια το ενδιαφέρον στρέφεται από τον δρόμο στους ανθρώπους και στις ιστορίες που κρύβονται πίσω από κάθε ταξίδι: η σύνδεση, οι αναμνήσεις, η φροντίδα, η αίσθηση της ελευθερίας.

Στις τρεις ταινίες πρωταγωνιστούν διαφορετικοί και αναγνωρίσιμοι χαρακτήρες:

Ο Επαγγελματίας Οδηγός, που καθημερινά διανύει χιλιάδες χιλιόμετρα μεταφέροντας αγαθά σε δεκάδες προορισμούς μέσα στη χώρα, μακριά από όσους αγαπά.

Η Εθελόντρια, για την οποία ο δρόμος ανοίγει ώστε να φτάσει εκεί που την χρειάζονται. Κινείται με κίνητρο την φροντίδα, εθελοντικά, γιατί κάθε διαδρομή για εκείνη είναι μια πράξη αγάπης.

Ο Συλλέκτης, που στο αυτοκίνητο δεν βλέπει ένα μεταφορικό μέσο αλλά ένα κομμάτι της προσωπικής του ιστορίας και μια μηχανή του χρόνου που τον συνδέει με αυτόν που του λείπει περισσότερο.

Παρά το ότι οι ιστορίες είναι διαφορετικές, τις ενώνει ένα κοινό νήμα : το ταξίδι ως φορέας συναισθημάτων, σχέσεων και προσωπικών επιλογών που διαμορφώνουν την καθημερινότητά μας. Οι ταινίες αυτές έρχονται να μας θυμίσουν ότι κάθε διαδρομή θα αφηγείται πάντα μια ανθρώπινη ιστορία. Και στα 100 χρόνια παρουσίας της Shell στην Ελλάδα υπάρχουν εκατομμύρια τέτοιες διαδρομές και ιστορίες. Και κάπου ανάμεσά τους βρίσκεται σίγουρα και η… δική μας.

Η καμπάνια «100 Sec» αποτελεί μέρος της ευρύτερης 360° ενεργοποίησης για τα 100 Χρόνια Shell στην Ελλάδα και προβάλλεται σε τηλεόραση και ψηφιακά μέσα.

Μπορείτε να δείτε τα video των πρωταγωνιστών εδώ: Επαγγελματίας Οδηγός, Εθελόντρια, Συλλέκτης.