Τις μάρκες που ξέρατε, να τις ξεχάσετε

Το 2030 δεν είναι πολύ μακριά. Τότε, σύμφωνα με διεθνούς οικονομικούς οίκους, ο μερίδιο των Κινέζων κατασκευαστών θα ξεπεράσει αυτό των Ιαπώνων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Πολλοί ίσως θεωρούν ακόμα τα αυτοκίνητα με καταγωγή από την Κίνα περιθωριακά. Λογικό, καθώς οι δρόμοι μας κυριαρχούνται από "σαπάκια" εικοσαετίας και βάλε, ευρωπαϊκής κατά βάση, αλλά επίσης ιαπωνικής και κορεατικής κατασκευής. Θυμηθείτε όμως τι συνέβη με τα κινητά τηλέφωνα 20 χρόνια πριν, όταν ακόμα όλοι είχαμε στα χέρια μας ευρωπαϊκές και αμερικανικές συσκευές και τι συμβαίνει σήμερα.

Τα κινεζικά αυτοκίνητα έχουν ξεπεράσει σε ρυθμό διείσδυσης τους... λαγοκέφαλους. Αντίθετα με αυτούς όμως, η επιθετική τους πολιτική σε επίπεδο τιμών και τεχνολογίας, έχει μόνο θετικές επιτπώσεις για τους καταναλωτές. Σύμφωνα με μια παγκόσμια έκθεση προοπτικών της αυτοκινητοβιομηχανίας που δημοσίευσε η AlixPartners, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των Κινέζων κατασκευαστών στην Ευρώπη προβλέπεται να φτάσει το 16% έως το 2030. Να σημειώσουμε ότι πέρυσι, το αντίστοιχο ποσοστό όλων των Ιαπώνων κατασκευαστών δεν ξεπέρασε το 12,6%, με το μεγαλύτερο από αυτό να ανήκει, φυσικά, στην Toyota. Να σημειώσουμε επίσης ότι οι Ιάπωνες κατασκευαστές άρχισαν να διεισδύουν στην ευρωπαϊκή αγορά από την δεκαετία του '70, δηλαδή εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια.

Παρότι λοιπόν οι Κινέζοι κατασκευαστές έχουν λιγότερα από 5 χρόνια ουσιαστική παρουσία στην Ευρώπη, τα στοιχεία δείχνουν ότι το Μάιο του 2024, οι πωλήσεις νέων οχημάτων στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 3,4% σε ετήσια βάση σε 1,13 εκατομμύρια μονάδες. Οι πωλήσεις κινεζικών εμπορικών σημάτων αυξήθηκαν κατά 97% σε ετήσια βάση σε 121.030 μονάδες, κατακτώντας ένα ρεκόρ μεριδίου αγοράς 10,7%. Εν μέσω εντεινόμενου εγχώριου ανταγωνισμού και επιβράδυνσης της αύξησης των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες βλέπουν όλο και περισσότερο την επέκταση στο εξωτερικό ως βασικό δρόμο ανάπτυξης.

Η Ευρώπη έχει αναδειχθεί σε κρίσιμη αγορά-στόχο λόγω των αυστηρών κανονισμών εκπομπών ρύπων, της καλά ανεπτυγμένης υποδομής φόρτισης και της ισχυρής ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα. Επί του παρόντος, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες μετατοπίζουν την εξαγωγική τους εστίαση από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία προς χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπως η Γαλλία και η Γερμανία. Μια έρευνα δείχνει ότι μεταξύ των Γερμανών ηλικίας 18 έως 34 ετών, το 36% προτιμά πλέον τα κινεζικά αυτοκίνητα έναντι των εγχώριων εμπορικών σημάτων.

Για να ευθυγραμμιστούν καλύτερα με τις απαιτήσεις της τοπικής αγοράς, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες υιοθετούν μια στρατηγική «παράγετε τοπικά, πουλήστε τοπικά», επεκτείνοντας την ικανότητα συναρμολόγησης οχημάτων στο εξωτερικό μέσω συνεργασιών. Η AlixPartners προβλέπει ότι η ικανότητα παραγωγής οχημάτων των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στο εξωτερικό θα αυξηθεί από 1,2 εκατομμύρια μονάδες το 2025 σε 3,4 εκατομμύρια μονάδες έως το 2030. Επιπλέον, προβλέπει ότι οι συνολικές εξαγωγές οχημάτων της Κίνας θα αυξηθούν από 7,1 εκατομμύρια μονάδες το 2025 σε τουλάχιστον 10 εκατομμύρια μονάδες έως το 2030.

Ήδη, η BYD ολοκληρώνει την κατασκευή και λειτουργία ενός ολοκαίνουριου εργοστασίου στην Ουγγαρία και έχει ανακοινώσει το ενδιαφέρον της για ένα δεύτερο στην Ισπανία. Εν τω μεταξύ, πολλά ευρωπαϊκά εργοστάσια αυτοκινήτων λειτουργούν κάτω από το 60% της παραγωγικής τους ικανότητας, με αποτέλεσμα να παραμένει αδρανής ένας ετήσιος αριθμός 2,5 εκατομμυρίων οχημάτων, προσελκύοντας το ενδιαφέρον πολλών κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών που επιδιώκουν να εγκατασταθούν εκεί.

H Stellantis συνεργάζεται με την Leapmotor για την παραγωγή στην Ισπανία, η SAIC με την MG θα δημιουργήσει εργοστάσιο στην Ισπανία επίσης με προβλεπόμενη έναρξη παραγωγής το 2027. Η Nissan σχεδιάζει να παράγει οχήματα για την Chery στο εργοστάσιό της στο Sunderland στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ο όμιλος Volkswagen έχει δηλώσει ότι η συνεργασία με κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες όπως οι SAIC, FAW και XPeng για συμπαραγωγή είναι μια ρεαλιστική επιλογή.

Εντωμεταξύ, η BYD έχει βάλει πλώρη να γίνει η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο με ορίζοντα πενταετίας, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της, ενώ το μόνο σίγουρο ειναι ότι με αντίστοιχες βλέψεις θα ακολουθήσουν Chery, Geely και λοιπές ανατολικές κατασκευαστικές δυνάμεις. Γνώμη μου είναι ότι αυτό δεν θα αργήσει καθόλου να συμβεί και τότε, κάποιοι παραδοσιακοί κατασκευαστές θα αρκεστούν στη λαμπρή τους ιστορία και μόνο.