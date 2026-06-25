Η ACEA καταγράφει μερίδιο 20% για τα BEV στο πεντάμηνο του 2026, την ώρα που τα βενζινοκίνητα και τα diesel συνεχίζουν να χάνουν έδαφος.

Για πρώτη φορά, τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα φαίνεται να περνούν μπροστά από τα «αμιγώς» βενζινοκίνητα (δηλαδή τα μοντέλα χωρίς κάποιου είδους υβριδικό σύστημα) στην ευρωπαϊκή αγορά, σε μια εξέλιξη που δείχνει πόσο γρήγορα αλλάζει το τοπίο στην αυτοκίνηση. Σύμφωνα με τα πρωτογενή στοιχεία της ACEA για την ΕΕ, τα νέα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEV) έφτασαν μερίδιο 20,0% στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, από 15,3% ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ το συνδυασμένο μερίδιο βενζίνης και diesel υποχώρησε στο 30,1% από 38,0%.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο καθαρή αν δει κανείς τη μεγάλη τάση: οι νέες ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 4% στο πεντάμηνο, ενώ τον Μάιο η αγορά κατέγραψε άνοδο 3,2% σε ετήσια βάση. Η ανάπτυξη αυτή δεν προέρχεται πλέον από τα παραδοσιακά θερμικά μοντέλα, αλλά από τα εξηλεκτρισμένα, με τα υβριδικά να διατηρούν την πρωτιά και τα αμιγώς ηλεκτρικά να κερδίζουν διαρκώς έδαφος.

Το στοιχείο που κάνει το θέμα πιο «βαρύ» είναι ότι η πτώση δεν περιορίζεται μόνο στα diesel, αλλά αγγίζει και τα αμιγώς βενζινοκίνητα, δηλαδή τα μοντέλα χωρίς κανένα είδος υβριδικής υποβοήθησης. Αυτό σημαίνει ότι το παραδοσιακό δίπολο βενζίνη-πετρέλαιο χάνει πλέον την κυριαρχία του με ρυθμό που πριν από λίγα χρόνια θα φαινόταν δύσκολο να φανταστεί κανείς.

Η μετάβαση αυτή έχει και πολιτικό και εμπορικό βάρος. Από τη μία πλευρά, ενισχύει την εικόνα ότι οι καταναλωτές στρέφονται σε πιο καθαρές τεχνολογίες, ειδικά όταν συνδυάζονται με κίνητρα και φορολογικές ελαφρύνσεις. Από την άλλη, πιέζει τους παραδοσιακούς κατασκευαστές να επιταχύνουν την ηλεκτρική τους μετάβαση, καθώς η αγορά δείχνει να περνά σε μια νέα φάση όπου τα αμιγώς θερμικά μοντέλα δεν αρκούν πλέον για να κρατήσουν μερίδιο.