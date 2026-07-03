Βajaj και νέα εποχή τιμών

Με σημαντικά αναθεωρημένες τιμές, η σειρά μοτοσικλετών της Ινδικής εταιρείας προσφέρει υψηλότερη αξία από ποτέ.

Η αντιπροσωπεία K-Motors κοινοποίησε τον ανανεωμένο τιμοκατάλογο των μοτοσικλετών Bajaj, εγκαινιάζοντας μία νέα εποχή με ακόμη πιο προσιτές τιμές για την ελληνική αγορά. Με μία δυναμική προσέγγιση σε ολόκληρη τη γκάμα μοντέλων, η σειρά συνδυάζει σύγχρονη τεχνολογία, πλούσιο εξοπλισμό, αξιοπιστία και δυναμικό σχεδιασμό. Οι μοτοσικλέτες Bajaj γίνονται πλέον πιο προσιτές τόσο για νέους αναβάτες όσο και για όσους αναζητούν ένα σύγχρονο μοντέλο καθημερινής ή ταξιδιωτικής χρήσης, με κορυφαία σχέση αξίας και τιμής.

Νέες Τιμές Λιανικής 2026

Pulsar NS125 ABS — 1.990€

Pulsar N250 ABS — 2.990€

Dominar 250 ABS — 3.680€

Dominar 400 Tour ABS — 4.680€

Με παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως, η Bajaj, ιδιοκτήτρια της ΚΤΜ και της Hisqvarna, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές μοτοσiκλετών διεθνώς, επενδύοντας διαρκώς στην καινοτομία και στην εξέλιξη της εμπειρίας οδήγησης. Η K-Motors από την πλευρά της, συνεχίζει δυναμικά να επενδύει στην υποστήριξη μετά την πώληση και στην αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας των αναβατών Bajaj στην Ελλάδα.

Ο ανανεωμένος τιμοκατάλογος μοτοσυκλετών BAJAJ είναι ήδη σε ισχύ και για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά δείτε εδώ.



