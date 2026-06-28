Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes άντεξε στην αντεπίθεση της αναβαθμισμένης Red Bull, πανηγυρίζοντας την πρώτη του νίκη μετά την πρεμιέρα της σεζόν.

Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix Αυστρίας, που ήταν ο 8ος φετινός αγώνας της Formula 1, καταφέρνοντας να κρατήσει πίσω του έναν καταιγιστικό Μαξ Φερστάπεν στους τελευταίους γύρους. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη σε κυριακάτικο αγώνα για τον Βρετανό οδηγό της Mercedes μετά την πρεμιέρα της σεζόν στην Αυστραλία τον περασμένο Μάρτιο, ένα αποτέλεσμα που τον φέρνει ξανά στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος οδηγών.

GEORGE RUSSELL WINS IN AUSTRIA! 🏆👏



IT'S HIS SECOND GRAND PRIX WIN OF THE SEASON! 😮‍💨#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/8BXsjkBHEC June 28, 2026

Ο Φερστάπεν, οδηγώντας την αναβαθμισμένη Red Bull, αποδείχθηκε γρήγορα η μεγαλύτερη απειλή για τον Ράσελ, την ώρα που οι Ferrari έδειχναν ανήμπορες να ακολουθήσουν τον ρυθμό των πρωτοπόρων. Η Red Bull επέλεξε μια εναλλακτική στρατηγική για τον Ολλανδό, επιμηκύνοντας το δεύτερο stint του, γεγονός που του έδωσε ένα πλεονέκτημα φρεσκότερων ελαστικών κατά έξι γύρους για το τελικό κομμάτι της αναμέτρησης.

Το κυνήγι από Φερστάπεν και η πίεση του Αντονέλι

Ο Φερστάπεν βγήκε από τα pits 11 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ράσελ, έχοντας 22 γύρους στη διάθεσή του για να καλύψει τη διαφορά. Παρά την τεράστια προσπάθεια και το διαρκές ροκάνισμα του χρόνου, ο Ολλανδός δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την ανατροπή, περνώντας τη γραμμή του τερματισμού μόλις 1,6 δευτερόλεπτα πίσω από τη Mercedes του Βρετανού.

Στο βάθρο τους συνόδευσε ο έτερος οδηγός της Mercedes και πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Κίμι Αντονέλι. Ο νεαρός Ιταλός έδειχνε να έχει τον ρυθμό για να διεκδικήσει ακόμα και τη νίκη, όμως έχασε πολύτιμο χρόνο στο ξεκίνημα του αγώνα· παρότι είχε εξίσου φρέσκα ελαστικά με τον Φερστάπεν στο τέλος, τερμάτισε τελικά τρίτος, μόλις 0,3 δευτερόλεπτα πίσω από τη Red Bull και 1,9 δευτερόλεπτα μακριά από τον teammate του, διατηρώντας πάντως ένα προβάδισμα 40 βαθμών στο πρωτάθλημα.

Verstappen is closing in, but it might not be enough!



The gap now stands at 3.7 seconds 👀#F1 #AustrianGP | LAP 67/71 pic.twitter.com/BXAZCLhnVc June 28, 2026

Η αναποτελεσματική στρατηγική της Ferrari

Ο Όσκαρ Πιάστρι έκανε έναν αθόρυβο αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικό αγώνα για να φέρει τη McLaren στην τέταρτη θέση, αφήνοντας πίσω του τη Ferrari του Λιούις Χάμιλτον. Η ιταλική ομάδα, που είχε εκκινήσει από τις θέσεις 2 και 3, απογοήτευσε με την απόδοσή της, καθώς ούτε ο Χάμιλτον ούτε ο Σαρλ Λεκλέρ (τερμάτισε 8ος) είχαν την ταχύτητα που χάρισε τη νίκη στον Βρετανό πριν δύο εβδομάδες στη Βαρκελώνη, με τους δύο οδηγούς της Scuderia να είναι οι μοναδικοί από το Top 10 που αναγκάστηκαν να πάνε σε στρατηγική τριών pitstop.

Ανάμεσά τους τερμάτισαν ο Ιζάκ Χατζάρ με τη δεύτερη Red Bull στην έκτη θέση και ο Λάντο Νόρις με τη McLaren στην έβδομη, μένοντας ένα βήμα πίσω από τους teammates τους. Στη μάχη του midfield, η Racing Bulls κυριάρχησε απόλυτα, με τον Λίαμ Λόουσον να εκμεταλλεύεται το undercut στο τελευταίο pitstop για να κλέψει την ένατη θέση από τον teammate του, Άρβιντ Λίντμπλαντ, ο οποίος συμπλήρωσε τη δεκάδα, αφήνοντας τον Γκαμπριέλ Μπορτολέτο της Audi στην 11η θέση.

Hadjar 🆚 Leclerc



Isack lunges at Turn 3, Charles fights back but the Red Bull driver eventually gets the move done in the middle sector 👊#F1 #AustrianGP | LAP 56/71 pic.twitter.com/bh07O5MlMM June 28, 2026

Ο αγώνας εξελίχθηκε σε εφιάλτη για αρκετά πληρώματα λόγω των ακραίων θερμοκρασιών στην Αυστρία. Τα δύο μονοθέσια της Cadillac «λύγισαν» πρόωρα από την υπερθέρμανση των φρένων, με τα φρένα του Βάλτερι Μπότας μάλιστα να πιάνουν φωτιά, οδηγώντας σε μια διπλή, πρόωρη εγκατάλειψη για την ομάδα μόλις μέσα στους πρώτους πέντε γύρους της ημέρας.

Η λίστα των προβλημάτων συμπληρώθηκε από τον Λανς Στρολ, η Aston Martin του οποίου προδόθηκε από πιθανό πρόβλημα στο σύστημα ERS, καθώς και από τον Κάρλος Σάινθ. Ο Ισπανός οδηγός της Williams είδε το μονοθέσιό του να ακινητοποιείται στην ευθεία εκκίνησης-τερματισμού, αντιμετωπίζοντας όπως όλα δείχνουν ένα σοβαρό ηλεκτρικό πρόβλημα.

Το πρωτάθλημα της Formula 1 συνεχίζεται χωρίς διακοπή, με τον επόμενο γύρο να διεξάγεται στο ιστορικό Σίλβερστον το 3ήμερο 3-5 Ιουλίου.

» Οι βαθμολογίες της F1 μετά το GP Αυστρίας

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