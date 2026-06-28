Ο Έλφιν Έβανς νιώθει πλέον την καυτή ανάσα του Τάκαμοτο Κατσούτα, ενώ ο Σεμπαστιάν Οζιέ μπαίνει ξανά δυνατά στο παιχνίδι του τίτλου.

Η μάχη για την κατάκτηση του τίτλου στο WRC πήρε φωτιά μετά την ολοκλήρωση του απαιτητικού ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Ο πρωτοπόρος Έλφιν Έβανς είδε το προβάδισμά του να μειώνεται στους 7 βαθμούς από τον ομόσταβλό του στην Toyota, Τακαμότο Κατσούτα.

Ο νικητής Σεμπαστιάν Οζιέ ανέβηκε τρίτος, 33 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Ο Σάμι Πάγιαρι ακολουθεί τέταρτος (-44 β.), ενώ ο Όλιβερ Σόλμπεργκ υποχώρησε στην πέμπτη θέση (-55 β.). Καλύτερος εκπρόσωπος της Hyundai είναι ο Αντριέν Φουρμό στην έκτη θέση, 61 βαθμούς μακριά από την κορυφή και δύο βαθμούς μπροστά από τον Τιερί Νεβίλ.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών