EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Οι βαθμολογίες του WRC

Κώστας Παστρίμας
EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Οι βαθμολογίες του WRC
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Ο Έλφιν Έβανς νιώθει πλέον την καυτή ανάσα του Τάκαμοτο Κατσούτα, ενώ ο Σεμπαστιάν Οζιέ μπαίνει ξανά δυνατά στο παιχνίδι του τίτλου.

Η μάχη για την κατάκτηση του τίτλου στο WRC πήρε φωτιά μετά την ολοκλήρωση του απαιτητικού ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Ο πρωτοπόρος Έλφιν Έβανς είδε το προβάδισμά του να μειώνεται στους 7 βαθμούς από τον ομόσταβλό του στην Toyota, Τακαμότο Κατσούτα.

Ο νικητής Σεμπαστιάν Οζιέ ανέβηκε τρίτος, 33 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Ο Σάμι Πάγιαρι ακολουθεί τέταρτος (-44 β.), ενώ ο Όλιβερ Σόλμπεργκ υποχώρησε στην πέμπτη θέση (-55 β.). Καλύτερος εκπρόσωπος της Hyundai είναι ο Αντριέν Φουρμό στην έκτη θέση, 61 βαθμούς μακριά από την κορυφή και δύο βαθμούς μπροστά από τον Τιερί Νεβίλ.

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@Photo credits: ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις

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