Description: Η Ferrari πιέζει επιθετικά με αναβαθμίσεις στη σεζόν του 2026 προκαλώντας τα βλέμματα των αντιπάλων της, με τους οδηγούς της να έχουν πίστη στο πλάνο.

Η επιθετική στρατηγική εξέλιξης της Scuderia Ferrari έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν της Formula 1. Με τη συμπλήρωση των πρώτων 11 αγώνων του 2026, η ιταλική ομάδα επιλέγει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο από τους βασικούς ανταγωνιστές της, παρουσιάζοντας νέα εξαρτήματα για την SF-26 σχεδόν σε κάθε αγωνιστικό τριήμερο.

Ενώ οι Mercedes F1, McLaren Racing και Red Bull Racing επέλεξαν να συγκεντρώσουν την εξέλιξή τους σε λιγότερα αλλά μεγάλα πακέτα αναβαθμίσεων, το Μαρανέλο υιοθέτησε μια φιλοσοφία συνεχών και στοχευμένων βημάτων. Στόχος του Φρεντ Βασέρ είναι να προσφέρει άμεσα κέρδη στην πίστα από νωρίς, αντί να περιμένει το φινάλε της χρονιάς. Αυτή η στρατηγική έχει οδηγήσει τη McLaren να αναθεωρήσει τη δική της και να την προσαρμόσει σε αυτή της ομάδας του Μαρανέλο.

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Η διαφωνία των Βολφ και Βασέρ

Η τακτική αυτή της Ferrari, προκάλεσε την αντίδραση της Mercedes. Ο Τότο Βολφ εξέφρασε ανοιχτά τη δυσπιστία του για τα περιθώρια που απομένουν στο ταμείο του Μαρανέλο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του cost cap. Εδώ και πολλούς αγώνες ο Αυστριακός προσπαθεί να λύσει αυτόν τον γρίφο, ο οποίος έχει αποδειχθεί δύσκολος:

«Μας εκπλήσσει κάπως το γεγονός ότι η Ferrari μπορεί να φέρνει τόσο μεγάλες αναβαθμίσεις στο μονοθέσιο με αυτόν τον τρόπο. Οι μόνοι που δεν επιβραδύνουν είναι εκείνοι. Κατά την άποψή μου, σύντομα θα πρέπει να τους τελειώσουν τα χρήματα του cost cap, γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Μας λείπει απλώς το οικονομικό “μαξιλάρι” για να παρουσιάζουμε τόσα πολλά νέα εξαρτήματα», είπε ο Βολφ.

Ο επικεφαλής της Scuderia, Φρεντ Βασέρ, υπερασπίστηκε ανοιχτά τη φιλοσοφία της ομάδας του, κόντρα στα λεγόμενα του επικεφαλής της Mercedes F1:

«Είναι προτιμότερο να κερδίζεις μερικά δέκατα του δευτερολέπτου για πέντε αγώνες, παρά να έχεις αυτά τα δέκατα μόνο στους δύο τελευταίους», ανέφερε.

Οι οδηγοί έχουν απόλυτη πίστη στον Βασέρ

Από την πλευρά του, ο Λιούις Χάμιλτον είναι πολύ χαρούμενος με τη στρατηγική της Ferrari στο 2026. Ο Βρετανός στήριξε πλήρως το πλάνο εξέλιξης του Μαρανέλο, διευκρινίζοντας πως δεν πρόκειται πάντα για θεαματικές αλλαγές, αλλά για στοχευμένη δουλειά:

«Φέρνουμε αναβαθμίσεις το ένα τριήμερο μετά το άλλο. Ελπίζουμε να έχουμε ακόμα περισσότερα νέα στοιχεία στο δεύτερο μισό της σεζόν και απλώς συνεχίζουμε να πιέζουμε».

Την ίδια ώρα, ο Σαρλ Λεκλέρ έβαλε τέλος σε κάθε σενάριο ανησυχίας, δείχνοντας απόλυτη πίστη στον επικεφαλής της ομάδας και στον τρόπο διαχείρισης του προϋπολογισμού. Ο Μονεγάσκος πιλότος δήλωσε:

«Σε αυτό το κομμάτι εμπιστεύομαι τον Φρεντ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Φυσικά και γίνεται τεράστια δουλειά από την ομάδα για να πιέσουμε την παραγωγή και τα δημιουργικά μυαλά πίσω στο εργοστάσιο, ώστε να έχουμε αναβαθμίσεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Είμαι βέβαιος ότι ο Φρεντ έχει τον απόλυτο έλεγχο. Αν ανησυχώ; Καθόλου, γιατί ξέρω καλά ότι γνωρίζει τι κάνει».

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