Ο Σεμπαστιάν Οζιέ της Toyota κατέκτησε την πρώτη του νίκη στην Ελλάδα μετά από 15 ολόκληρα χρόνια, εκμεταλλευόμενος την ατυχία του Τιερί Νεβίλ στην προτελευταία ειδική διαδρομή του αγώνα.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις του 2026, την εξέλιξη του οποίου παρακολουθήσαμε LIVE μέσα από το gazzetta, ολοκληρώθηκε με τον πιο ανατρεπτικό και συγκλονιστικό τρόπο, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως ο πιο σκληρός αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC). Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Σεμπαστιάν Οζιέ (Toyota GR Yaris Rally1), ο οποίος πανηγύρισε την πρώτη του επικράτηση στο «Ράλλυ των Θεών» μετά το μακρινό 2011. Η τιτάνια μάχη του με τον Τιερί Νεβίλ (Hyundai i20 N Rally1), η οποία κράτησε όλο το τριήμερο, κρίθηκε τελικά από τις δυσκολίες των ελληνικών βουνών λίγο πριν το φινάλε.

Ο Νεβίλ είχε τον έλεγχο του αγώνα από την Παρασκευή, όμως ο Οζιέ ροκάνιζε σταδιακά τη διαφορά το Σάββατο, περνώντας μπροστά το πρωί της Κυριακής. Το καθοριστικό χτύπημα για τον Βέλγο ήρθε στο δεύτερο πέρασμα από την ειδική διαδρομή «Άγιοι Θεόδωροι» (ΕΔ15), όπου ένα διπλό κλατάρισμα στους πίσω τροχούς του κόστισε ένα ολόκληρο λεπτό, εξαφανίζοντας κάθε ελπίδα να διεκδικήσει τη νίκη μέχρι τα τελευταία μέτρα.

🏆 W I N N E R S 🏆



Sébastien Ogier & Vincent Landais claim their second victory of the season with an impressive win in Greece 👏#WRC | #AcropolisRally 🇬🇷 pic.twitter.com/fCsBRLVo0j — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) June 28, 2026

Η κυριαρχία του Οζιέ και η ατυχία του Νεβίλ

Η εμφάνιση του Σεμπαστιάν Οζιέ την τελευταία ημέρα ήταν απλώς καθηλωτική. Ο Γάλλος κυριάρχησε απόλυτα, κέρδισε τη Wolf Power Stage -προς δική του έκπληξη, όπως δήλωσε- και ολοκλήρωσε την Κυριακή όντας 28 δευτερόλεπτα ταχύτερος από όλους στην ημερήσια κατάταξη. «Επιτέλους, οι Έλληνες Θεοί με υποστήριξαν! Ήταν ένα μακρύ Σαββατοκύριακο. Ξέραμε ότι δεν υπήρχε χρόνος για χαλάρωση μέχρι αυτή την Power Stage, η οποία ήταν απίστευτα σκληρή», δήλωσε ανακουφισμένος ο Οζιέ, νιώθοντας ότι πήρε πίσω το αίμα του για τη νίκη που έχασε νωρίτερα στη σεζόν στην Πορτογαλία.

Από την πλευρά του, ο Τιερί Νεβίλ στάθηκε μεγαλόψυχος στον τερματισμό, δίνοντας συγχαρητήρια στον μεγάλο του αντίπαλο. Παρά την απογοήτευση, ο Βέλγος κράτησε τα θετικά στοιχεία, τονίζοντας πόσο ανταγωνιστικό ένιωσε ξανά το i20 N Rally1 στις σκληρές επιφάνειες. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στην Πορτογαλία είχε επωφεληθεί ο ίδιος από το κλατάρισμα του Οζιέ, οπότε αυτή τη φορά οι ρόλοι απλώς αντιστράφηκαν, σημειώνοντας πως «αυτό είναι το ράλλυ».

Το βάθρο του Κατσούτα

Το βάθρο του εθνικού μας αγώνα συμπλήρωσε ο Τάκαμοτο Κατσούτα (Toyota GR Yaris Rally1), κατακτώντας το τέταρτο βάθρο του για τη φετινή σεζόν. Παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε τον αγώνα από μειονεκτική θέση στο δρόμο την Παρασκευή και αντιμετώπισε πρόβλημα με αποκόλληση πέλματος ελαστικού στην ΕΔ4, ο Ιάπωνας διαχειρίστηκε άψογα την κατάσταση, απέφυγε τα κλαταρίσματα και έφερε το αυτοκίνητο σώο μέχρι το τέλος.

Πίσω του, ο Τζος ΜακΈρλιν (Ford Puma Rally1) πανηγύρισε το καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας του στο WRC, τερματίζοντας στην εντυπωσιακή τέταρτη θέση. Ο αγώνας του παραλίγο να καταστραφεί στην προτελευταία ειδική, όταν γλίστρησε εκτός γραμμής και «κόλλησε» προσωρινά στο χαλαρό χώμα, χάνοντας σχεδόν ένα λεπτό. Ωστόσο, στην Power Stage άντεξε την τρομερή πίεση του Σάμι Πάγιαρι (Toyota GR Yaris Rally1), κρατώντας την τέταρτη θέση για μόλις 6,7 δευτερόλεπτα, με τον Πάγιαρι να περιορίζεται εν τέλει στην πέμπτη θέση της γενικής.

Τα προβλήματα των Φουρμό και Έβανς

Ο Αντριέν Φουρμό ολοκλήρωσε τον αγώνα στην έκτη θέση, σε ένα τριήμερο που θα μπορούσε να του δώσει κάτι πολύ καλύτερο. Ο Γάλλος οδηγός της M-Sport, αν και έδειξε ότι είχε τη συσκευασία και το αυτοκίνητο για να παλέψει ακόμη και για τη νίκη, προδοθηκε από τέσσερα συνολικά κλαταρίσματα κατά τη διάρκεια του αγώνα, με το τελευταίο να έρχεται μάλιστα μέσα στην Power Stage.

Ένα Ακρόπολις που θέλει να ξεχάσει γρήγορα βίωσε και ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Έλφυν Έβανς (Toyota GR Yaris Rally1). Ο Ουαλός τερμάτισε έβδομος, έχοντας μαζέψει μόλις έναν βαθμό από τη Wolf Power Stage. Τα διαδοχικά κλαταρίσματα το βράδυ του Σαββάτου και το πρωί της Κυριακής κατέστρεψαν κάθε ελπίδα του για ένα καλό αποτέλεσμα. Στο μεταξύ, η Hyundai επέλεξε να αποσύρει στρατηγικά τον Ντάνι Σόρντο από την όγδοη θέση πριν την Power Stage, ώστε να έχει την ευελιξία αλλαγής εξαρτημάτων ενόψει των γρήγορων αγώνων σε Εσθονία και Φινλανδία, γεγονός που ευνόησε τον Μάρτινς Σέσκς (Ford Puma Rally1) ο οποίος κέρδισε μια θέση στην κατάταξη.

Η μάχη του τίτλου και η ανατροπή στην WRC2

Μετά τα αποτελέσματα της Ελλάδας, η μάχη του πρωταθλήματος πήρε φωτιά, καθώς το προβάδισμα του Έβανς μειώθηκε στους 7 βαθμούς από τον ομόσταβλό του, Κατσούτα. Ο νικητής Οζιέ ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, 33 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Μεγάλος χαμένος του τριημέρου ήταν ο Όλιβερ Σόλμπεργκ (Toyota), ο οποίος μετά την εγκατάλειψη της Παρασκευής περιορίστηκε στην 18η θέση γενικής, πέφτοντας πέμπτος στο πρωτάθλημα, ενώ ο Τζον Άρμστρονγκ (Ford Puma) ολοκλήρωσε 21ος, έχοντας τουλάχιστον ως παρακαταθήκη μια κερδισμένη ειδική διαδρομή.

Στην κατηγορία WRC2, ο Ρόμπερτ Βίρβες (Skoda Fabia RS Rally2) πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του, εκμεταλλευόμενος την ατυχία του Αντρέας Μίκελσεν, ο οποίος έχασε την πρωτοπορία το πρωί της Κυριακής όταν σταμάτησε να αλλάξει κλαταρισμένο ελαστικό στη Λούτρακι. Οι δυο τους συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα της γενικής κατάταξης του αγώνα, ενώ το βάθρο του WRC2 συμπλήρωσε ο Αλεχάνδρο Κατσόν (Toyota), μετά την δραματική εγκατάλειψη του Χοάν Σολάνς λόγω ηλεκτρικού προβλήματος λίγο πριν την Power Stage.

Το πρωτάθλημα συνεχίζεται με το πολύ γρήγορο Ράλλυ Εσθονίας, που θα διεξαχθεί από τις 17 έως τις 19 Ιουλίου.

Γενική κατάταξη

