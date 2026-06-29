Οι Αγωνοδίκες έφεραν τα πάνω-κάτω στην πρώτη εξάδα, επιβάλλοντας ποινές ενός λεπτού στους Τζος ΜακΈρλιν και Αντριέν Φουρμό για παραβίαση των κανονισμών ασφαλείας.

Το τρίτο ημίχρονο του φετινού ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις αποδείχθηκε εξίσου δραματικό με τις ειδικές διαδρομές στα ελληνικά βουνά. Αργά το βράδυ της Κυριακής, η συνεδρίαση των Αγωνοδικών οδήγησε σε αναθεώρηση της τελικής κατάταξης του αγώνα, καθώς επιβλήθηκαν βαριές χρονικές ποινές σε δύο πληρώματα της κορυφαίας κατηγορίας Rally1.

Η αιτία και για τις δύο περιπτώσεις αφορούσε την παραβίαση των αυστηρών κανονισμών ασφαλείας της FIA σχετικά με τη σωστή χρήση των ζωνών ασφαλείας κατά τη διάρκεια των ειδικών διαδρομών. Οι αποφάσεις αυτές άλλαξαν τις ισορροπίες στις πιο ψηλές θέσεις της γενικής κατάταξης, στερώντας από ένα ανερχόμενο αστέρι το αποτέλεσμα της καριέρας του.

Το δράμα του Τζος ΜακΈρλιν και η απώλεια της 4ης θέσης

Η πιο σημαντική αλλαγή αφορά τους Τζος ΜακΈρλιν και Έοιν Τρίσι της M-Sport Ford. Το πλήρωμα, που λίγο νωρίτερα είχε πανηγυρίσει μια εντυπωσιακή 4η θέση (το καλύτερο αποτέλεσμα στην καριέρα του ΜακΈρλιν), δέχθηκε ποινή ενός λεπτού για ένα περιστατικό στην Ειδική Διαδρομή 16.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, μετά από έξοδο που είχαν, ο συνοδηγός λύθηκε για να βγει και να τοποθετήσει το ειδικό σήμα «OK» και το τρίγωνο ασφαλείας, όπως ορίζουν οι κανονισμοί. Ωστόσο, το Puma Rally1 τέθηκε ξανά σε κίνηση πριν ο Τρίσι προλάβει να δεθεί σωστά, κάτι που καταγράφηκε ξεκάθαρα από την τηλεοπτική κάμερα του Rally.TV. Παρά τους ισχυρισμούς του πληρώματος ότι το αυτοκίνητο κυλούσε λόγω βαρύτητας, οι Αγωνοδίκες ήταν ανένδοτοι, ρίχνοντας την το πλήρωμα από την 4η στην 6η θέση.

Η «καμπάνα» στον Αντριέν Φουρμό

Αντίστοιχη μοίρα είχαν και οι Αντριέν Φουρμό και Αλεξάντρ Κοριά της Hyundai Shell Mobis. Στο γαλλικό πλήρωμα επιβλήθηκε επίσης ποινή ενός λεπτού για παράβαση που σημειώθηκε νωρίτερα μέσα στην ημέρα, κατά τη διάρκεια της Ειδικής Διαδρομής 12.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το πλήρωμα είχε σταματήσει εντός της ειδικής για να αλλάξει ένα κλαταρισμένο ελαστικό. Κατά την επανεκκίνηση, ο Φουρμό ξεκίνησε θεωρώντας ότι ο συνοδηγός του είχε ήδη δεθεί, και μόλις αντιλήφθηκε το αντίθετο, μείωσε ταχύτητα μέχρι να κουμπώσει η ζώνη. Η onboard κάμερα υψηλής ταχύτητας της FIA επιβεβαίωσε ότι το i20 N Rally1 βρισκόταν σε κίνηση με τον συνοδηγό λυμένο, γεγονός που μετέθεσε το πλήρωμα από την 6η στην 7η θέση της τελικής κατάταξης.

Πώς διαμορφώνεται η νέα κατάταξη

Οι δύο αυτές ποινές ανακάτεψαν πλήρως την τράπουλα πίσω από το βάθρο των Σεμπαστιάν Οζιέ, Τιερί Νεβίλ και Τάκαμοτο Κατσούτα. Ο μεγάλος κερδισμένος της υπόθεσης είναι ο Σάμι Πάγιαρι (Toyota), ο οποίος χωρίς να αλλάξει κάτι στον δικό του αγώνα, κερδίζει μια θέση και ανεβαίνει επίσημα στην 4η θέση της γενικής κατάταξης, με τον Έλφυν Έβανς να ανεβαίνει αντίστοιχα 5ος.

Οι αλλαγές στη βαθμολογία

Η αλλαγή στη γενική κατάταξη φέρνει και αλλαγές στον βαθμολογικό πίνακα. Ο πρωτοπόρος Έλφιν Έβανς πήρε μια μικρή βαθμολογική ανάσα, αυξάνοντας τελικά τη διαφορά του από τον δεύτερο Τάκαμοτο Κατσούτα στους 11 βαθμούς (162 έναντι 151). Ο θριαμβευτής του Ακρόπολις, Σεμπαστιάν Οζιέ, εδραιώνεται στην τρίτη θέση με 125 βαθμούς, ακολουθούμενος από τον Σάμι Πάγιαρι με 116 και τον Όλιβερ Σόλμπεργκ με 103 βαθμούς. Τέλος, η αναθεώρηση των αποτελεσμάτων έφερε σε απόλυτη ισοβαθμία στην 6η και 7η θέση τους δύο οδηγούς της Hyundai, Τιερί Νεβίλ και Αντριέν Φουρμό, οι οποίοι έχουν πλέον από 95 βαθμούς.

Οι αναθεωρημένες βαθμολογίες