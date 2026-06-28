Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη του Red Bull Ring; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Ο 8ος αγώνας της Formula 1 για το 2026 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το Grand Prix Αυστρίας, το οποίο αναμένεται συναρπαστικό και γεμάτο συγκινήσεις. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα των 71 γύρων που ακολουθεί.

Στο σημερινό αγώνα όλα είναι ανοικτά, με τη στρατηγική να παίζει μεγάλο ρόλο, ενώ η κυριαρχία της Mercedes-AMG κινδυνεύει και πάλι.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Μία συναρπαστική σειρά εκκίνησης

Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG πήρε μια εντυπωσιακή pole position το Σάββατο στις κατατακτήριες δοκιμές. Με τη γερμανική ομάδα να έχει χάσει ήδη έναν αγώνα, όλα είναι πιθανά σήμερα, με τη Scuderia Ferrari να έχει τους Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον στις θέσεις 3 και 4.

Στη μάχη θα είναι επίσης οι οδηγοί των Red Bull Racing και McLaren και όλα δείχνουν πως θα έχουμε μια μάχη μεταξύ τεσσάρων ομάδων, αρχικά για το βάθρο, ενώ η στρατηγική θα παίξει ρόλο στην έκβαση του Grand Prix.

Τα διαθέσιμα ελαστικά ανά οδηγό

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των ελαστικών, η πλειονότητα των οδηγών από τις κορυφαίες τέσσερις ομάδες έχουν δύο φρέσκα σετ της σκληρής γόμας ελαστικών και ένα φρέσκο σετ μεσαίας γόμας ελαστικών. Ο μοναδικός οδηγός που έχει διαφορετική στρατηγική είναι ο Μαξ Φερστάπεν.

Ο Ολλανδός έχει από δύο φρέσκα σετ της μεσαίας και σκληρής γόμας, κάτι που του δίνει πλεονέκτημα στη στρατηγική του σημερινού αγώνα.

Η πλειονότητα των ομάδων που εκκινεί εκτός 10άδας έχει διαθέσιμες φρέσκα σετ ελαστικών όλων των διαθέσιμων γομών.

Οι στρατηγικές που θα κρίνουν τη νίκη

Από πλευράς στρατηγικής, ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, προτείνει ως ιδανική στρατηγική τα δύο pit stop. Η ιταλική μάρκα προτείνει εκκίνηση με τη μεσαία γόμα ελαστικών και το παράθυρο στάσης στα pits ανοίγει μεταξύ των γύρων 17 και 23. Η γόμα που προτείνει για το δεύτερο stint είναι η σκληρή. Η δεύτερη αλλαγή ελαστικών θα είναι μεταξύ των γύρων 38 και 44 ξανά για τη σκληρή γόμα ελαστικών.

Η δεύτερη στρατηγική που προτείνει είναι και πάλι των δύο pit stop. H Pirelli προτείνει εκκίνηση με τη μεσαία γόμα ελαστικών, με τη μόνη διαφορά να είναι η χρήση της μεσαίας γόμας ελαστικών για το τελευταίο κομμάτι της πίστας. Δύο ακόμη στρατηγικές προτείνει η Pirelli, με τη μία να είναι των δύο pit stop και την τελευταία να είναι των τριών pit stop.

Μεγάλο ρόλο στον αγώνα θα παίξει η πιθανή εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας.

Όλη η δράση του GP Αυστρίας στο Gazzetta

Η εκκίνηση του Grand Prix Αυστρίας είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 15:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την πρώτη εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βαρκελώνης.