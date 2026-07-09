Kia EV2: Ηλεκτρική «εισβολή» στα προσιτά B-SUV (vid)

Η Kia αποκάλυψε το EV2, το πιο compact και προσιτό ηλεκτρικό της μοντέλο μέχρι σήμερα, με φρέσκια σχεδίαση, μεγάλη αυτονομία και πλούσιο βασικό εξοπλισμό ασφαλείας.

Η έκρηξη της κατηγορίας των μικρομεσαίων και compact SUV στην Ευρώπη αποκτά ένα νέο σημείο αναφοράς: η Kia αποκάλυψε επίσημα στην Ελλάδα το EV2, ένα ηλεκτρικό B-SUV σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ευρώπη, το οποίο αποτελεί πλέον την πιο προσιτή πύλη εισόδου στο αμιγώς ηλεκτρικό χαρτοφυλάκιο της μάρκας. Τοποθετημένο στην «καρδιά» της μεγαλύτερης κατηγορίας της ελληνικής αγοράς, το μοντέλο έρχεται να αποδείξει ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να συνδυαστεί με compact διαστάσεις χωρίς να θυσιάζεται η καθημερινή πρακτικότητα.

Σχεδιαστικά, το EV2 υιοθετεί τη γνωστή φιλοσοφία «Opposites United» της Kia, δανειζόμενο τις όρθιες, τετραγωνισμένες γραμμές και την έντονη φωτεινή υπογραφή Star Map από τα σαφώς μεγαλύτερα EV της μάρκας. Με μήκος που περιορίζεται γύρω στα 4 μέτρα, το αμάξωμα είναι ιδανικό για το απαιτητικό αστικό περιβάλλον, αλλά το μεταξόνιο των 2.565 χιλιοστών προδίδει μια εξαιρετική εκμετάλλευση της αποκλειστικής ηλεκτρικής πλατφόρμας στην οποία βασίζεται, προς όφελος των εσωτερικών χώρων.

Αρχιτεκτονική 400V, δύο μπαταρίες και φόρτιση AC έως 22 kW

Στο κομμάτι των τεχνικών χαρακτηριστικών, η Kia προσφέρει το EV2 με δύο επιλογές μπαταρίας, αποφεύγοντας τις υπερβολές και δίνοντας έμφαση στην πραγματική χρηστικότητα. Η βασική (Standard Range) έκδοση εξοπλίζεται με συσσωρευτή χωρητικότητας 42,2 kWh που εξασφαλίζει αναμενόμενη αυτονομία έως 317 χιλιόμετρα. Για εκείνους που αναζητούν το κάτι παραπάνω για τις εκτός των τειχών διαδρομές, η έκδοση μεγάλης αυτονομίας (Long Range) ανεβαίνει στις 61,0 kWh, με την εμβέλεια να αγγίζει τα 448 χιλιόμετρα κατά το πρότυπο WLTP.

Και οι δύο εκδόσεις βασίζονται σε ηλεκτρική αρχιτεκτονική 400V και υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση DC (συνεχούς ρεύματος), με τη μικρή μπαταρία να γεμίζει σε 29 λεπτά και τη μεγαλύτερη σε περίπου 30 λεπτά. Το μεγάλο δημοσιογραφικό νέο, ωστόσο, κρύβεται στη φόρτιση εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), καθώς το EV2 υποστηρίζει On-Board φορτιστή όχι μόνο 11 kW αλλά και 22 kW, εκμεταλλευόμενο πλήρως τη διάδοση των δημόσιων υποδομών AC στην Ευρώπη. Επιπλέον, υποστηρίζονται οι τεχνολογίες αμφίδρομης φόρτισης V2L (τροφοδοσία συσκευών) και V2G (επιστροφή ενέργειας στο δίκτυο).

Καμπίνα «Picnic Box» με τριπλή οθόνη και συρόμενα καθίσματα

Περνώντας στο εσωτερικό, η σχεδίαση είναι επηρεασμένη από την ιδέα του «Picnic Box», συνδυάζοντας minimal γραμμές, καθαρή εργονομία και εκτενή χρήση βιώσιμων, οικολογικών υλικών. Το ψηφιακό περιβάλλον υιοθετεί τη διάταξη των μεγαλύτερων μοντέλων της Kia με μια ενιαία τριπλή οθόνη: ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών, ανεξάρτητη οθόνη 5,3 ιντσών για τον κλιματισμό και κεντρική οθόνη αφής 12,3 ιντσών για το Infotainment, με πλήρη υποστήριξη Over-The-Air ανανεώσεων.

Η πραγματική είδηση όμως αφορά την πρακτικότητα της πίσω σειράς καθισμάτων, τα οποία είναι συρόμενα και ανακλινόμενα, στην διαθέσιμη ως έξτρα 4θέσια διάταξη. Αυτό επιτρέπει τη μεταβολή του χώρου για τα πόδια των πίσω επιβατών από τα 885 έως τα κορυφαία για την κατηγορία 958 χιλιοστά. Όταν τα καθίσματα μετακινηθούν πλήρως προς τα εμπρός, ο χώρος αποσκευών αγγίζει τα 403 λίτρα, ενώ συμπληρώνεται από έναν επιπλέον μπροστινό αποθηκευτικό χώρο (frunk) 15 λίτρων για τα καλώδια φόρτισης.

Η διάρθρωση των εκδόσεων εξοπλισμού

Η Kia δομεί την εμπορική της γκάμα σε τέσσερις ξεχωριστές εκδόσεις: LIGHT, AIR, EARTH και GT-LINE. Η εισαγωγική έκδοση LIGHT επιλέγει μια ιδιαίτερα value for money προσέγγιση, καθώς έρχεται με 16άρες χαλύβδινες ζάντες, απλό αυτόματο κλιματισμό, χειροκίνητα πτυσσόμενες λαβές θυρών και 4 ηχεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι διατίθεται αποκλειστικά σε 4-θέσια διάταξη (πίσω κάθισμα για 2 επιβάτες με 2 προσκέφαλα) και στερείται του μπροστινού χώρου αποσκευών (frunk).

Η έκδοση AIR αναβαθμίζει τη χρηστικότητα προσφέροντας την 5-θέσια διάταξη, 16άρες ζάντες αλουμινίου, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, ράγες οροφής, αισθητήρα βροχής, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες, 6 ηχεία και το πολύτιμο σύστημα προθέρμανσης της μπαταρίας υψηλής τάσης. Η EARTH ανεβαίνει κατηγορία με 18άρες ζάντες, αυτόματα πτυσσόμενες λαβές θυρών, σαλόνι από συνθετικό δέρμα και ύφασμα, ασύρμαμη φόρτιση κινητού, privacy glass, εσωτερικό φωτισμό LED και την προσθήκη του frunk των 15 λίτρων. Στην κορυφή, η GT-LINE ξεχωρίζει από τις 19άρες ζάντες, το full συνθετικό δέρμα, το σπορ τιμόνι και τις μαύρες γυαλιστερές premium λεπτομέρειες στο αμάξωμα.

Παρά τις παραχωρήσεις στην έκδοση LIGHT σε επίπεδο ανέσεων, η Kia κάνει την έκπληξη και δεν θυσιάζει τίποτα στο κομμάτι της ασφάλειας. Ολόκληρη η σουίτα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης ADAS 2.0 είναι στάνταρ από την εισαγωγική κιόλας έκδοση. Στοιχεία όπως το Smart Cruise Control 2.0 (SCC 2.0), το Lane Following Assist (LFA 2.0), το Blind-spot Collision Avoidance (BCA) και το κορυφαίο Forward Collision Avoidance (FCA 2.0) με αυτόματο φρενάρισμα σε διασταυρώσεις, ανήκουν στον βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων. Το αυτοκίνητο θα παράγεται στο εργοστάσιο της μάρκας στη Žilina της Σλοβακίας, εξασφαλίζοντας μικρότερες μεταφορικές αποστάσεις για τις ευρωπαϊκές αγορές.

Οι επίσημες τιμές του Kia EV2 στην Ελλάδα

Η ελληνική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε τον επίσημο τιμοκατάλογο του μοντέλου, ο οποίος περιλαμβάνει εργοστασιακή έκπτωση λιανικής ύψους 4.000 ευρώ για όλες τις εκδόσεις, διαμορφώνοντας τη βάση εκκίνησης κάτω από το φράγμα των 28.000 ευρώ.

Αναλυτικά οι τιμές του νέου Kia EV2