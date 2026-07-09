Σύντομα η Aston Martin δεν θα έχει μόνο ένα αναβαθμισμένο μονοθέσιο αλλά και έναν νέο, πιο ισχυρό κινητήρα από τη Honda.

Η αναμονή της Aston Martin για την πολυπόθητη ενίσχυση από την πλευρά της Honda πλησιάζει στο τέλος της. Oι Ιάπωνες έθεσαν για πρώτη φορά έναν συγκεκριμένο και επίσημο στόχο για την παρουσίαση της νέας τους μονάδας ισχύος στη φετινή σεζόν της Formula 1.

Μετά από μήνες εξέλιξης στο εργοστάσιο της Σακούρα ο γενικός διευθυντής πίστας και αρχιμηχανικός της Honda, Σιντάρο Οριχάρα, επιβεβαίωσε ότι το Grand Prix της Ολλανδίας αποτελεί τον οριστικό προορισμό για το ντεμπούτο του αναβαθμισμένου κινητήρα. Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι η νέα προδιαγραφή του κινητήρα θα τοποθετηθεί στην AMR26 στα τέλη Αυγούστου, στον πρώτο κιόλας αγώνα μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα, στην τελευταία επίσκεψη της Formula 1 στην πίστα του Ζάντβορτ.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Η Aston Martin ετοιμάζεται για «restart»

Το σχέδιο… εξιλέωσης της Aston Martin θα υλοποιηθεί σε δύο ξεχωριστές φάσεις: πρώτα θα προηγηθεί η ριζική αεροδυναμική αναβάθμιση του σασί στο Grand Prix της Ουγγαρίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η «ένεση ισχύος» από τη Honda.

Στο περιθώριο του Grand Prix Μ. Βρετανίας ο Οριχάρα αρχικά αστειεύτηκε για τις προηγούμενες ασαφείς δηλώσεις της εταιρείας, προτού περάσει σε λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα των δοκιμών.

«Συνεχώς μιλούσα για το “καλοκαίρι”, ίσως αυτή να είναι μια βαρετή απάντηση. Οπότε, θα πω ότι ο στόχος μας είναι η Ολλανδία. Εργαζόμαστε σκληρά για να ολοκληρώσουμε τη λίστα των εργασιών μας, ώστε να καταφέρουμε να φέρουμε μια νέα μονάδα ισχύος εκεί. Αυτός είναι ο στόχος μας», δήλωσε ο Ιάπωνας μηχανικός.

Race week at home 🏠



Did you know, Honda Racing Corporation UK is located just 16 miles from the Silverstone Circuit 💻#BritishGP #F1 pic.twitter.com/bjvZohG4hk July 2, 2026

Τι θα αλλάξει στον κινητήρα της Honda

Η προτεραιότητα των Ιαπώνων είναι ξεκάθαρα η ανάκτηση της χαμένης ιπποδύναμης, χωρίς ωστόσο να αμελείται ο κρίσιμος παράγοντας της αξιοπιστίας, καθώς η αύξηση της απόδοσης ασκεί μεγαλύτερη πίεση στα μηχανικά μέρη. Εξηγώντας αν οι αλλαγές θα επηρεάσουν τη χωροταξία του μονοθεσίου ή αν αφορούν αποκλειστικά το εσωτερικό του κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο Οριχάρα δεν κρύφτηκε:

«Η προτεραιότητά μας είναι να εστιάσουμε εσωτερικά του κινητήρα. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την απόδοση του κινητήρα. Έτσι, εργαζόμαστε πάνω στο σχήμα του θαλάμου καύσης και προχωράμε σε τροποποιήσεις εκεί, ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα της καύσης μας. Επίσης, δουλεύουμε πάνω στη μείωση των τριβών, τροποποιώντας το σύστημα λίπανσης. Αυτά είναι τα πράγματα με τα οποία ασχολούμαστε τώρα και, φυσικά, προσπαθούμε παράλληλα να βελτιώσουμε την ανθεκτικότητα, επειδή αν αυξήσεις την απόδοση, πρέπει να αυξήσεις και την ανθεκτικότητα. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα πλήρως τον κινητήρα, αλλά προσπαθούμε σκληρά για να τα έχουμε καταφέρει μέχρι την Ολλανδία».

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.