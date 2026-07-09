Παρά τις δύο νίκες στα τελευταία τρία Grand Prix, στη Scuderia Ferrari η υπόθεση τίτλος είναι ακόμη ένα σενάριο που δεν έχει μπει ως στόχος στο 2026.

Η Ferrari πανηγύρισε τη δεύτερη φετινή της νίκη στο Σίλβερστον με τον Σαρλ Λεκλέρ, ξεπερνώντας τις αρχικές προσδοκίες και τους φόβους για μεγάλη υστέρηση έναντι της Mercedes F1. Στον αγώνα της Μ. Βρετανίας η SF-26 ήταν άκρως ανταγωνιστική και αν δεν είχε παρέμβει στους τελευταίους γύρους το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, η Scuderia θα έκανε το 1-2.

Μετά από μία ακόμη νίκη και το κόκκινο μονοθέσιο να βελτιώνεται αγώνα με τον αγώνα, έχει ενταθεί η κουβέντα γύρω από τις δυνατότητες της ομάδας του Μαρανέλο να παλέψει για τα δύο πρωταθλήματα.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Τα δεδομένα αλλάζουν από αγώνα σε αγώνα

Οι πρόσφατες επιτυχίες του Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος κέρδισε στη Βαρκελώνη, σε συνδυασμό με τα προβλήματα αξιοπιστίας του Κίμι Αντονέλι, έφεραν τον 41χρονο Βρετανό σε απόσταση 32 βαθμών από την κορυφή. Παρά το γεγονός ότι η ιταλική ομάδα επιβεβαιώνεται ως ο βασικότερος διώκτης των «ασημί βελών», ο επικεφαλής της Scuderia, Φρεντ Βασέρ, αρνείται κατηγορηματικά να μπει σε οποιαδήποτε συζήτηση περί κατάκτησης του πρωταθλήματος.

Θέλοντας να δείξει πόσο γρήγορα αλλάζουν οι εντυπώσεις στη Formula 1, ο Γάλλος μάνατζερ υπενθύμισε στους δημοσιογράφους τα σκαμπανεβάσματα των προηγούμενων εβδομάδων:

«Μετά τη Βαρκελώνη, άκουγα σχόλια ότι "η Ferrari επέστρεψε στη μάχη του τίτλου". Είπα όχι. Μια εβδομάδα αργότερα, στην Αυστρία, μου λέγατε ότι η Ferrari είναι εκτός τόπου και χρόνου. Είπα πάλι όχι, αφού ήμασταν στην πρώτη σειρά της εκκίνησης. Θα έχω ακριβώς την ίδια προσέγγιση με όλους στο εργοστάσιο. Θα τους πω: "Παιδιά, είχαμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα ας επικεντρωθούμε στο Σπα. Δεν σημαίνει ότι γίναμε πρωταθλητές, ούτε ότι είμαστε για πέταμα. Βελτιωνόμαστε βήμα-βήμα". Δεν βγάζω ποτέ συμπεράσματα μετά από έναν ή δύο αγώνες, είτε το αποτέλεσμα είναι καλό είτε κακό. Είμαι προσηλωμένος στο να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα. Αυτή είναι η δική μου δουλειά και όλων στο εργοστάσιο. Το να μιλάτε για το πρωτάθλημα είναι δική σας δουλειά, εγώ δεν το έκανα ποτέ».

Το πλεονέκτημα είναι με τη Mercedes

Όταν πιέστηκε για το αν ο Χάμιλτον μπορεί να διεκδικήσει τον ιστορικό όγδοο παγκόσμιο τίτλο του, ο Βασέρ ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά την ιεραρχία της καθαρής ταχύτητας στο grid:

«Πιστεύω ότι η Mercedes, ειλικρινά, έχει ακόμα ένα μικρό πλεονέκτημα σε απόδοση. Αν κοιτάξετε τις έξι-επτά περιόδους δοκιμών που κάναμε αυτό το Σαββατοκύριακο, ήταν μπροστά μας τις πέντε φορές. Είναι αλήθεια ότι στον κανονικό αγώνα τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα για εμάς λόγω της εκκίνησης και της στρατηγικής. Στο σπριντ είναι πιο δύσκολα, δεν υπάρχει στρατηγική, μετράει μόνο ο καθαρός ρυθμός. Ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Συνολικά φέτος η Mercedes έχει το πλεονέκτημα και θα είναι δύσκολο. Επόμενος σταθμός είναι το Βέλγιο. Στο Spa ο καιρός θα είναι εντελώς διαφορετικός, αλλά πρέπει να ξεκινάμε από το μηδέν κάθε Σαββατοκύριακο. Δεν υπάρχει μαγεία. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι θα κερδίσουμε 5 ή 6 δέκατα σε ένα διήμερο. Η διαφορά θα γίνει από το άθροισμα μικρών κερδών σε κάθε τομέα».

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.