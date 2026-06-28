Δείτε πώς θα παραταχθούν οι 22 μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του Red Bull Ring για τον όγδοο αγώνα στην αγωνιστική σεζόν του 2026.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του κρίσιμου Grand Prix Αυστρίας. Ο όγδοος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές οι οποίες έγιναν το Σάββατο μας έδωσαν μία συναρπαστική κατάταξη.

Η σημερινή μάχη στην πίστα Red Bull Ring θα έχει διάρκεια 71 γύρους, με την εκκίνηση να αναμένεται με αγωνία.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Το grid του αγώνα

Έπειτα από μία φοβερή μάχη στις κατατακτήριες δοκιμές, ο Τζορτζ Ράσελ θα εκκινήσει από την πρώτη θέση. Ο Βρετανός έκανε έναν εξαιρετικό γύρο εντός κανονισμών στο τέλος του Q3 το Σάββατο και εξασφάλισε τη 11η pole της καριέρας του στη Formula 1. Δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης θα βρίσκεται ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. Ο Μονεγάσκος επέστρεψε σε καλή φόρμα και θέλει να ανέβει τουλάχιστον στο βάθρο.

Το έργο τους δεν θα είναι εύκολο, καθώς από την 3η θέση θα ξεκινήσει ο νικητής της Βαρκελώνης, Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος θέλει άλλη μία νίκη με τη Scuderia. Δίπλα του θα βρίσκεται ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Κίμι Αντονέλι, ο οποίος έχει ως στόχο να επιστρέψει και πάλι στις νίκες.

Στην τρίτη σειρά της εκκίνησης συναντάμε δύο παγκόσμιους πρωταθλητές. Ο Μαξ Φερστάπεν θέλει κάτι καλύτερο από την 5η θέση μετά το ατύχημα του Σαββάτου, ενώ ο Λάντο Νόρις είναι το πρώτο μονοθέσιο της McLaren στο grid στην 6η θέση. Ακολουθούν οι Όσκαρ Πιάστρι και Ίσακ Χατζάρ, ενώ την πρώτη 10άδα συμπληρώνουν οι οδηγοί της Racing Bulls, Λίαμ Λόσον και Άρβιντ Λίντμπλαντ.

Όλη η δράση του GP Αυστρίας στο Gazzetta

Η εκκίνηση του Grand Prix Αυστρίας είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 15:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την πρώτη εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βαρκελώνης.