Ο Λάντο Νόρις δεν λέει όχι σε μελλοντική συνεργασία με τον Μαξ Φερστάπεν στη Formula 1 και τόνισε πως η McLaren είναι περιζήτητη ομάδα ανάμεσα στους οδηγούς.

Η Formula 1 κινείται σε ρυθμούς Silly Season, με το μεγάλο ζήτημα των τελευταίων ημερών να είναι το μέλλον του Μαξ Φερστάπεν. Οι εκπρόσωποι του Ολλανδού φέρεται να έχουν έρθει σε επαφές με τη McLaren Racing για μία πιθανή μελλοντική συνεργασία.

Το σενάριο να ψάχνει οδηγούς διέψευσε έντονα ο CEO της McLaren, Ζακ Μπράουν, ο οποίος θέλησε να δηλώσει κολακευμένος από το ενδιαφέρον για την ομάδα του.

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H οπτική του Νόρις

Το θέμα Φερστάπεν μονοπώλησε το ενδιαφέρον στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του Grand Prix Μ. Βρετανίας. Ο Λάντο Νόρις κλήθηκε να σχολιάσει το ενδεχόμενο να δει τον Ολλανδό ως μελλοντικό του teammate, αντιμετωπίζοντας τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων με χαμόγελο αλλά και με την αυτοπεποίθηση που αρμόζει στον εν ενεργεία παγκόσμιο πρωταθλητή.

«Για να είμαι ειλικρινής, πολλοί οδηγοί θέλουν να έρθουν στη McLaren. Δεν ξέρω γιατί εστιάζετε μόνο στον Μαξ. Υπάρχουν αρκετοί άλλοι που γνωρίζω ότι θέλουν επίσης να έρθουν. Προφανώς είναι κάτι πολύ όμορφο. Είναι θετικό το γεγονός ότι ένας τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής θέλει να μπει στην ομάδα και εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο. Δεν ξέρω πόσο από όλο αυτό είναι αλήθεια, αλλά παραμένει κάτι πολύ ωραίο», δήλωσε ο Νόρις.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το δικό του μέλλον είναι απόλυτα συνδεδεμένο με το Ουόκινγκ, ανεξάρτητα από το ποιος θα βρίσκεται στην άλλη πλευρά του γκαράζ: «Θα βρίσκομαι εδώ για πολλά, πολλά ακόμα χρόνια, οπότε ανυπομονώ για όποιον κι αν είναι ο teammate μου στο μέλλον. Προς το παρόν, εγώ και ο Όσκαρ Πιάστρι συνεργαζόμαστε εξαιρετικά και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουμε έτσι για τα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας τώρα».

Απόλυτη σιγουριά στις ικανότητές του

Όταν η συζήτηση πέρασε στο αν θεωρεί ότι μπορεί να κερδίσει τον Φερστάπεν με το ίδιο ακριβώς μονοθέσιο, ο Νόρις δεν μάσησε τα λόγια του, εκφράζοντας την απαραίτητη οδηγική νοοτροπία της κορυφής.

«Πιστεύω ότι μπορώ... αλλά πρέπει να το διατυπώσω προσεκτικά. Πιστεύω ότι μπορώ να κερδίσω οποιονδήποτε οδηγό. Αυτό που κάνει τον Μαξ τόσο φοβερό είναι η σταθερότητά του κατά τη διάρκεια της σεζόν, το γεγονός ότι αποδίδει σε αυτό το επίπεδο κάθε Σαββατοκύριακο. Πολλοί οδηγοί στο grid μπορούν να βγουν και να πάρουν μια pole position ή να κάνουν έναν απίστευτο γύρο. Όμως, αυτό που σε κάνει κορυφαίο και ελίτ είναι να το επαναλαμβάνεις σε κάθε δοκιμή, σε κάθε προκριματικό, σε κάθε αγώνα. Και ο Μαξ το κάνει αυτό καλύτερα από σχεδόν οποιονδήποτε άλλον. Θα ήταν μια σπουδαία ευκαιρία για μένα, είτε απέναντι σε εκείνον, είτε απέναντι στον Λιούις, είτε απέναντι στον Φερνάντο. Θέλω να δοκιμάζομαι απέναντι στους καλύτερους», συμπλήρωσε ο Βρετανός.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.