O Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG ήταν ο πρωταγωνιστής στη μάχη της pole position του Grand Prix Αυστρίας, κατακτώντας την πρώτη θέση με εντυπωσιακό τρόπο.

Με έναν εντυπωσιακό και επεισοδιακό τρόπο εξελίχθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Αυστρίας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1. Ο Τζορτζ Ράσελ κατάφερε να πάρει μια σπουδαία pole position, τέταρτη φετινή, χάνοντας σημαντικό χρόνο στο τέλος του γύρου του.

Ο Βρετανός έκανε έναν τρομερό χρόνο και άφησε το γκάζι στο σημείο που είχε έξοδο ο Μαξ Φερστάπεν και έγραψε το 1:06,113 για να πάρει την 1η θέση. Η Scuderia Ferrari ήταν η χαμένη της διαδικασίας, καθώς άπαντες στο κόκκινο γκαράζ πίστευαν πως είχαν την pole με το 1-2, όμως αυτό δεν έγινε πραγματικότητα.

Έτσι, ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε τη 2η θέση, ενώ 3ος τον αυριανό αγώνα θα ξεκινήσει ο Λιούις Χάμιλτον, μπροστά από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Κίμι Αντονέλι.

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Q1

Το 18λεπτο ξεκίνησε στο Red Bull Ring με τους οδηγούς να βγαίνουν στην πίστα για τα πρώτα τους περάσματα. Πρώτα βγήκαν οι οδηγοί της Cadillac μαζί με τον Οκόν, οι οποίοι θα έδιναν μάχη για να περάσουν στο Q2.

Ο Νόρις είχε το προβάδισμα στην αρχή, με τον Χάμιλτον να τον ακολουθεί στη 2η θέση, όμως του εκτόπισε όλους ο Αντονέλι με το 1:07,083. Ο Ράσελ δυσκολευόταν ιδιαίτερα και πάλι με το μονοθέσιό του, αναφέροντας μάλιστα έλλειψη πρόσφυσης και στους τέσσερις τροχούς.

Στο τέλος όμως κρίθηκε η πρόκριση στο Q2. Η μάχη ήταν εντυπωσιακή, με τις διαφορές πολύ μικρές. Εν τέλει οι τρεις χειρότερες ομάδες του grid αποκλείστηκαν από τη συνέχεια. Αυτές ήταν οι Williams, Cadillac και Aston Martin.

Q2

Το 15λεπτο ξεκίνησε με τις ομάδες να διστάζουν να βγουν στην πίστα. Αυτός που «έσπασε» τη σιωπή ήταν ο Νόρις, όμως βγήκε στην πίστα με χρησιμοποιημένο σετ μαλακής γόμας. Πολλοί οδηγοί βγήκαν με χρησιμοποιημένο σετ, εκτός από τις Ferrari, τον Αντονέλι και τον Πιάστρι.

Ο Ιταλός της Mercedes έγραψε το 1:06,763, τον ταχύτερο γύρο του τριημέρου μέχρι εκείνο το σημείο. Την ίδια στιγμή ο Ράσελ δεν είχε κάνει προσπάθεια και βρισκόταν στη 16η θέση.

Στο τέλος της διαδικασίας είδαμε τους Νόρις και Ράσελ να γράφουν ένα πολύ καλό χρόνο, ενώ ο Χάμιλτον βελτίωσε επίσης. Εντυπωσιακοί ήταν οι οδηγοί της Racing Bulls, οι οποίοι ξεπέρασαν τον Φερστάπεν.

Ο Ολλανδός λίγο έλλειψε να μείνει εκτός συνέχειας, με τον Γκασλί να γράφει πιο αργό χρόνο κατά 0,040 δλ, κι έτσι δεν έμεινε εκτός ο Φερστάπεν. Από το Q2 αποκλείστηκαν οι: Γκασλί, Μπορτολέτο, Μπέρμαν, Χούλκενμπεργκ, Οκόν και Κολαπίντο.

Q3

H μάχη για την pole position ξεκίνησε με τους οδηγούς να μην βιάζονται για μία ακόμη φορά να βγουν στην πίστα. Εν τέλει οι Νόρις και Φερστάπεν αποφάσισαν να κάνουν την αρχή και να βγουν στην πίστα για τις πρώτες τους προσπάθειες.

Ο Φερστάπεν ήταν ο πρώτος που «έσπασε» τα χρονόμετρα με το 1:06,475, όμως οι οδηγοί της Mercedes είχαν απάντηση. Ο Αντονέλι πέρασε 1ος με το 1:06,414 και ο Ράσελ 2ος, μόλις 0,043 δλ πίσω του.

Όλα όμως κρίθηκαν στο τέλος της διαδικασίας. Αρχικά ο Χάμιλτον ανέβηκε στην 1η θέση με έναν εκπληκτικό γύρο, όμως ο Λεκλέρ τον ξεπέρασε για μόλις 0,059 δλ. Εν συνεχεία ακολούθησε το χάος.

Ο Φερστάπεν έκανε λάθος και έφυγε στον τοίχο στη στροφή 9, καταστρέφοντας το γύρο του Αντονέλι. Η κόκκινη σημαία δεν βγήκε, με τον Ράσελ να αφήνει το πόδι από το γκάζι στο σημείο που βγήκε ο Ολλανδός και πάραυτα πήρε την pole position με το 1:06,113. Έτσι, άφησε τις Ferrari στο 2-3, ενώ ο Αντονέλι θα εκκινήσει τον αυριανό αγώνα από την 4η θέση.

Η συνέχεια του τριημέρου

Πλέον η προσοχή στρέφεται στον αγώνα της Κυριακής. Η εκκίνηση είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε στο LIVE μας από τις 15:30 ώρα Ελλάδος για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

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