Opel Trade-Up: Όσο πιο παλιό το αυτοκίνητό σου τόσο μεγαλύτερο το όφελος

Η Opel επιβραβεύει την παλαιότητα του οχήματός σου με εκπτώσεις που αγγίζουν έως και τα 4.100€ για την αγορά νέου μοντέλου.

Η Opel παρουσιάζει το νέο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Trade-Up, δίνοντας τη δυνατότητα στους υποψήφιους αγοραστές να αποκτήσουν το μοντέλο της επιλογής τους ανταλλάσσοντας το παλαιό τους αυτοκίνητο. Με αυτή την ενέργεια, η εταιρεία εξασφαλίζει στους πελάτες της ένα πολύ σημαντικό οικονομικό όφελος, κάνοντας την αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου ακόμα πιο προσιτή.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προγράμματος συνοψίζεται στο «Όσο πιο παλιό…τόσο πιο καλό!». Πρακτικά, όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία του οχήματος που δίνεται για ανταλλαγή, τόσο μεγαλύτερη είναι η έκπτωση που κερδίζει ο αγοραστής για να ανανεώσει το αυτοκίνητό του.

Οι εκπτώσεις ανά μοντέλο και το μέγιστο κέρδος

Στο πρόγραμμα Trade-Up συμμετέχουν τα πιο δημοφιλή μοντέλα της μάρκας, προσφέροντας σημαντικά πακέτα προσφορών:

Opel Corsa: Το δημοφιλές αυτοκίνητο πόλης διατίθεται με όφελος έως €3.300.

Opel Mokka: Το δυναμικό SUV με τη βραβευμένη σχεδίαση προσφέρεται με όφελος έως €2.700.

Opel Frontera: Το ευρύχωρο SUV 5 ή 7 θέσεων για οικογένειες έρχεται με όφελος έως €2.500.

Opel Grandland: Το κορυφαίο SUV της Opel εξασφαλίζει το μέγιστο όφελος της ενέργειας, που φτάνει έως και τα €4.100.

Για να ανακαλύψουν το ακριβές, εξατομικευμένο οικονομικό όφελος που αντιστοιχεί στο δικό τους όχημα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν άμεσα στο Επίσημο Δίκτυο Opel.