MotoGP: Η σειρά εκκίνησης του GP Ολλανδίας στο Άσεν
Το TT Circuit του Άσσεν είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους ταχύτερους αναβάτες του κόσμου για το GP Ολλανδίας του MotoGP, με τη σχάρα εκκίνησης να κρύβει ένα ιστορικό ορόσημο. Για πρώτη φορά στην ιστορία των Grand Prix, η Aprilia πέτυχε το απόλυτο «κλείδωμα» των τεσσάρων πρώτων θέσεων της εκκίνησης, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της δυναμική στη συγκεκριμένη πίστα.
Στην pole position θα παραταχθεί ο Χόρχε Μαρτίν της εργοστασιακής Aprilia Racing Team, έχοντας δίπλα του στην πρώτη σειρά τον εντυπωσιακό Άι Ογκούρα της Trackhouse Racing και τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Μάρκο Μπετζέκι. Ο Ραούλ Φερνάντεθ θα ανοίξει τη δεύτερη σειρά από την τέταρτη θέση, όντας ο μεγάλος νικητής του Αγώνα Sprint του Σαββάτου.
Πίσω από το ιταλικό τείχος, ο Φραντσέσκο Μπανιάια (Ducati Team) θα εκκινήσει πέμπτος ως ο ταχύτερος αναβάτης με μοτοσικλέτα εκτός Aprilia. Δίπλα του θα βρίσκονται οι Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο και Μαρκ Μάρκεθ, ενώ ο Πέδρο Ακόστα θα εκκινήσει όγδοος. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Φάμπιο Κουαρταραρό (Yamaha) και Τζοάν Μιρ (Honda).
Η σειρά εκκίνησης
|Θ.
|Αρ.
|Αναβάτης
|Ομάδα
|1
|89
|Χόρχε Μαρτίν
|Aprilia Racing Team
|2
|79
|Άι Ογκούρα
|Trackhouse Racing Team
|3
|72
|Μάρκο Μπετζέκι
|Aprilia Racing Team
|4
|25
|Ραούλ Φερνάντεθ
|Trackhouse Racing Team
|5
|63
|Φραντσέσκο Μπανιάια
|Ducati Team
|6
|49
|Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο
|Team VR46
|7
|93
|Μαρκ Μάρκεθ
|Ducati Team
|8
|37
|Πέδρο Ακόστα
|Red Bull KTM Factory Racing
|9
|20
|Φάμπιο Κουαρταραρό
|Yamaha Factory Racing
|10
|36
|Χοάν Μιρ
|Honda HRC
|11
|23
|Ενέα Μπαστιανίνι
|Tech 3
|12
|73
|Άλεξ Μάρκεθ
|Gresini Racing
|13
|11
|Ντιόγκο Μορέιρα
|Team LCR
|14
|33
|Μπραντ Μπίντερ
|Red Bull KTM Factory Racing
|15
|42
|Άλεξ Ρινς
|Yamaha Factory Racing
|16
|21
|Φράνκο Μορμπιντέλι
|Team VR46
|17
|10
|Λούκα Μαρίνι
|Honda HRC
|18
|43
|Τζακ Μίλερ
|Pramac Racing
|19
|12
|Μάβερικ Βινιάλες
|Tech 3
|20
|47
|Αουγκούστο Φερνάντεθ
|Yamaha Factory Racing
|21
|35
|Καλ Κράτσλοου
|Team LCR
|22
|7
|Τοπράκ Ραζγκατλίογλου
|Pramac Racing