MotoGP: Η σειρά εκκίνησης του GP Ολλανδίας στο Άσεν

Κώστας Παστρίμας
MotoGP: Η σειρά εκκίνησης του GP Ολλανδίας στο Άσεν
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Η Aprilia γράφει ιστορία καταλαμβάνοντας τις τέσσερις πρώτες θέσεις της εκκίνησης για τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής.

Το TT Circuit του Άσσεν είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους ταχύτερους αναβάτες του κόσμου για το GP Ολλανδίας του MotoGP, με τη σχάρα εκκίνησης να κρύβει ένα ιστορικό ορόσημο. Για πρώτη φορά στην ιστορία των Grand Prix, η Aprilia πέτυχε το απόλυτο «κλείδωμα» των τεσσάρων πρώτων θέσεων της εκκίνησης, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της δυναμική στη συγκεκριμένη πίστα.

Στην pole position θα παραταχθεί ο Χόρχε Μαρτίν της εργοστασιακής Aprilia Racing Team, έχοντας δίπλα του στην πρώτη σειρά τον εντυπωσιακό Άι Ογκούρα της Trackhouse Racing και τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Μάρκο Μπετζέκι. Ο Ραούλ Φερνάντεθ θα ανοίξει τη δεύτερη σειρά από την τέταρτη θέση, όντας ο μεγάλος νικητής του Αγώνα Sprint του Σαββάτου.

Πίσω από το ιταλικό τείχος, ο Φραντσέσκο Μπανιάια (Ducati Team) θα εκκινήσει πέμπτος ως ο ταχύτερος αναβάτης με μοτοσικλέτα εκτός Aprilia. Δίπλα του θα βρίσκονται οι Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο και Μαρκ Μάρκεθ, ενώ ο Πέδρο Ακόστα θα εκκινήσει όγδοος. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Φάμπιο Κουαρταραρό (Yamaha) και Τζοάν Μιρ (Honda).

Η σειρά εκκίνησης

Θ.Αρ.ΑναβάτηςΟμάδα
189Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing Team
279Άι ΟγκούραTrackhouse Racing Team
372Μάρκο ΜπετζέκιAprilia Racing Team
425Ραούλ ΦερνάντεθTrackhouse Racing Team
563Φραντσέσκο ΜπανιάιαDucati Team
649Φάμπιο Ντι ΤζιαναντόνιοTeam VR46
793Μαρκ ΜάρκεθDucati Team
837Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing
920Φάμπιο ΚουαρταραρόYamaha Factory Racing
1036Χοάν ΜιρHonda HRC
1123Ενέα ΜπαστιανίνιTech 3
1273Άλεξ ΜάρκεθGresini Racing
1311Ντιόγκο ΜορέιραTeam LCR
1433Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing
1542Άλεξ ΡινςYamaha Factory Racing
1621Φράνκο ΜορμπιντέλιTeam VR46
1710Λούκα ΜαρίνιHonda HRC
1843Τζακ ΜίλερPramac Racing
1912Μάβερικ ΒινιάλεςTech 3
2047Αουγκούστο ΦερνάντεθYamaha Factory Racing
2135Καλ ΚράτσλοουTeam LCR
227Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPramac Racing

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