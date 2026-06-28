Η Aprilia γράφει ιστορία καταλαμβάνοντας τις τέσσερις πρώτες θέσεις της εκκίνησης για τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής.

Το TT Circuit του Άσσεν είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους ταχύτερους αναβάτες του κόσμου για το GP Ολλανδίας του MotoGP, με τη σχάρα εκκίνησης να κρύβει ένα ιστορικό ορόσημο. Για πρώτη φορά στην ιστορία των Grand Prix, η Aprilia πέτυχε το απόλυτο «κλείδωμα» των τεσσάρων πρώτων θέσεων της εκκίνησης, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της δυναμική στη συγκεκριμένη πίστα.

Στην pole position θα παραταχθεί ο Χόρχε Μαρτίν της εργοστασιακής Aprilia Racing Team, έχοντας δίπλα του στην πρώτη σειρά τον εντυπωσιακό Άι Ογκούρα της Trackhouse Racing και τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Μάρκο Μπετζέκι. Ο Ραούλ Φερνάντεθ θα ανοίξει τη δεύτερη σειρά από την τέταρτη θέση, όντας ο μεγάλος νικητής του Αγώνα Sprint του Σαββάτου.

Πίσω από το ιταλικό τείχος, ο Φραντσέσκο Μπανιάια (Ducati Team) θα εκκινήσει πέμπτος ως ο ταχύτερος αναβάτης με μοτοσικλέτα εκτός Aprilia. Δίπλα του θα βρίσκονται οι Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο και Μαρκ Μάρκεθ, ενώ ο Πέδρο Ακόστα θα εκκινήσει όγδοος. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Φάμπιο Κουαρταραρό (Yamaha) και Τζοάν Μιρ (Honda).

Η σειρά εκκίνησης