Ο Χόρχε Μαρτίν της Aprilia ήταν ο πρωταγωνιστής στη μάχη της pole position του MotoGP Άσεν, με μία ιστορική εμφάνιση για το ιταλικό εργοστάσιο.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ολλανδίας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα MotoGP αποδείχθηκαν άκρως συναρπαστικές και είχαν ιστορικό χαρακτήρα. Για πρώτη φορά στην ιστορία της στο MotoGP η Aprilia κατέλαβε τις τέσσερις πρώτες θέσεις της εκκίνησης για τους δύο αγώνες που ακολουθούν.

Ο Χόρχε Μαρτίν ήταν ο αναβάτης που πήρε την pole position με έναν εξαιρετικό χρόνο στο τέλος του Q2. O Ισπανός σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1:30,812 και πήρε την πρώτη του pole μετά το GP Αυστραλίας του 2024. Δεύτερος ήταν ο Άι Ογκούρα της Trackhouse Racing, o οποίος ήταν μόλις 0,011 δλ μακριά από την κορυφή.

Από την 3η θέση της εκκίνησης θα ξεκινήσει ο Μάρκο Μπετζέκι, ο οποίος βρέθηκε 0,033 δλ μακριά από τον teammate του, ενώ ο Ραούλ Φερνάντεθ έχασε την pole position για παραβίαση ορίων πίστας.

Q1

Οι αναβάτες βγήκαν στην πίστα για τα πρώτα τους περάσματα. Στη 15λεπτη διαδικασία δεν υπήρχε ξεκάθαρο φαβορί, με αρκετούς αναβάτες να έχουν βλέψεις πρόκρισης.

Μετά τους πρώτους χορνομετρημένους γύρους στην κορυφή ήταν δύο αναβάτες με μοτοσικλέτα της Honda. Πρώτος ήταν ο Τζοάν Μιρ με το 1:31,315 και δεύτερος ήταν ο Ντιόγκο Μορέιρα.

Στα τελευταία λεπτά ο Κουαρταραρό έκανε την έκπληξη και με το 1:31,271 σκαρφάλωσε στην κορυφή των χρόνων. Ο Μορμπιντέλι έδειχνε πως έχει την ταχύτητα να προκριθεί μαζί με τον αναβάτη της Yamaha, όμως έκανε ένα πολύ κακό τελευταίο σέκτορ και έμεινε 3ος. Έτσι μαζί με τον Κουαρταραρό προκρίθηκε στο Q2 o Μιρ.

Q2

Το δεύτερο 15λεπτο ξεκίνησε με τους αναβάτες να βγαίνουν στην πίστα για τις πρώτες τους προσπάθειες. Άπαντε περίμεναν τους αναβάτες της Aprilia να είναι σε πρωταγωνιστικό ρόλο και αυτό επιβεβαιώθηκε άμεσα.

Ο Μπετζέκι έγραψε το 1:30,853 και ήταν στην 1η θέση, με τον Ραούλ Φερνάντεθ να τον ακολουθεί μόλις 0,073 δλ πίσω. Ο Μαρτίν ήταν 3ος, ενώ ο Μ. Μάρκεθ ήταν 11ος καθώς παραβίασε δύο φορές τα όρια πίστας.

Οι τελευταίες προσπάθειες ξεκίνησαν με τον Μπανάια να κάνει έναν πολύ ανταγωνιστικό χρόνο στην 3η θέση. Όμως ο Μαρτίν κατέβασε τον ταχύτερο και ανέβηκε προσωρινά 1ος. Ο Ρ. Φερνάντεθ ήταν αυτός που έριξε τον Μαρτίν από την κορυφή, όμως έχασε την pole καθώς παραβίασε τα όρια πίστας. Την ίδια ώρα ο teammate του, Ογκούρα, πήρε τη 2η θέση, με τον Μαρτίν στην pole και τον Μπετζέκι μόλις 3ο.

Ακολούθησαν οι Ρ. Φερνάντεθ, Μπανάια, Ντι Τζιαναντόνιο, Μ. Μάρκεθ, Ακόστα, Κουαρταραρό, Μιρ, Μπαστιανίνι και Α. Μάρκεθ.

Η συνέχεια του τριημέρου

Ακολουθεί ο Αγώνας Σπριντ του Grand Prix Ολλανδίας στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

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