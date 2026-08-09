Η MG Motor Επίσημος Χορηγός του Athens Flying Week 2026

Η MG διαθέτει τα μοντέλα της για τις ανάγκες της αεροπορικής διοργάνωσης στην Τανάγρα και χαρίζει προσκλήσεις μέσω Instagram.

Η MG Motor Greece ανακοίνωσε τη συνεργασία της με το Athens Flying Week 2026, αναλαμβάνοντας το ρόλο του Επίσημου Αυτοκινητικού Χορηγού για τη μεγάλη αεροπορική διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Αεροπορική Βάση της Τανάγρας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η εταιρεία θα υποστηρίξει τις επιχειρησιακές ανάγκες του γεγονότος διαθέτοντας οχήματα της γκάμας της για τις μετακινήσεις των αεροπορικών πληρωμάτων και των συντελεστών, ενώ παράλληλα αυτοκίνητά της θα χρησιμοποιηθούν ως «follow-me» εντός του αεροδρομίου κατά τις επιδείξεις. Επιπλέον, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά στον εκθεσιακό χώρο της MG τα μοντέλα MG ZS MAX, MG HS, καθώς και το αμιγώς ηλεκτρικό roadster MG Cyberster.

Διαγωνισμός στο Instagram για 6 διπλά εισιτήρια

Με αφορμή τη χορηγία, η MG λανσάρει διαγωνισμό στα social media, προσφέροντας συνολικά 6 διπλά εισιτήρια για το αεροπορικό σόου (3 διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και 3 για την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου).

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο Instagram από την Παρασκευή 7 Αυγούστου έως την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 (23:59). Για τη συμμετοχή απαιτείται follow στους επίσημους λογαριασμούς (@athensflyingweek και @mgmotorgreece), like στη δημοσίευση του διαγωνισμού και tag ενός ατόμου στα σχόλια, ενώ η κοινοποίηση του post σε story προσφέρει επιπλέον συμμετοχή. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 21 Αυγούστου.