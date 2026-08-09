MotoGP: Θρίαμβος Ραούλ Φερνάντεθ σε άλλο ένα 1-2-3 για την Aprilia στο Σίλβερστον

Ο Ισπανός της Trackhouse Aprilia πήρε σπουδαία νίκη στο Βρετανικό GP οδηγώντας τους Χόρχε Μαρτίν και Μάρκο Μπετζέκι στο 1-2-3 της Aprilia, ενώ ο Μαρκ Μάρκεθ έμεινε 7ος.

Ο Ραούλ Φερνάντεθ πέτυχε μια εντυπωσιακή και κυριαρχική νίκη στο Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας στο Silverstone για το Παγκόμσιο Πρωτάθλημα MotoGP. Ο αναβάτης της Trackhouse Aprilia έγινε ο 12ος διαφορετικός νικητής στους ισάριθμους τελευταίους αγώνες στην αγγλική πίστα, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη νίκη της καριέρας του στη μεγάλη κατηγορία.

Η Aprilia ολοκλήρωσε ένα ονειρικό αγωνιστικό τριήμερο καταλαμβάνοντας όλες τις θέσεις του βάθρου, με τον Χόρχε Μαρτίν να τερματίζει δεύτερος και τον Μάρκο Μπετζέκι να συμπληρώνει το 1-2-3 για το ιταλικό εργοστάσιο.

Ολοκληρωτικός θρίαμβος

Στην εκκίνηση του αγώνα των 20 γύρων, ο Ραούλ Φερνάντεθ εκμεταλλεύτηκε το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Χόρχε Μαρτίν με το σύστημα αυξομείωσης ύψους της μοτοσυκλέτας του στη Στροφή 1 και πέρασε αμέσως επικεφαλής. Ο Ισπανός έχτισε ταχύτατα μια διαφορά ασφαλείας, η οποία έφτασε ακόμη και πάνω από τα τέσσερα δευτερόλεπτα, ελέγχοντας απόλυτα τον ρυθμό μέχρι την καρό σημαία.

Ο Χόρχε Μαρτίν υποχώρησε πρόσκαιρα πίσω από τους Μάρκο Μπετζέκι και Μάρκ Μάρκεθ, αλλά ανέκαμψε γρήγορα στη δεύτερη θέση. Παρά την προσπάθειά του στη συνέχεια να μειώσει την απόσταση, δεν μπόρεσε να απειλήσει τον Φερνάντεθ, τερματίζοντας 2,5 δευτερόλεπτα πίσω του. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Μαρτίν διεύρυνε το προβάδισμά του στο πρωτάθλημα στους 31 βαθμούς από τον Μπετζέκι, ο οποίος αμύνθηκε σθεναρά απέναντι στον Άλεξ Μάρκεθ για να ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Καταστροφή για Ducati, Ογκούρα και Μπανιάια

Για τη Ducati, το τριήμερο στο Silverstone εξελίχθηκε σε εφιάλτη. Ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini ήταν ο ταχύτερος αναβάτης της εταιρείας στην 4η θέση, ενώ ο Μάρκ Μάρκεθ περιορίστηκε στην 7η θέση, σχεδόν 10 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή. Η εμφάνιση αυτή άφησε τον Ισπανό σταρ 40 βαθμούς πίσω από την κορυφή της βαθμολογίας.

Ακόμη χειρότερη ήταν η μοίρα του Πέκο Μπανιάια, ο οποίος σημείωσε πτώση και εγκατέλειψε. Την ίδια τύχη είχε και ο Άι Ογκούρα της Trackhouse Aprilia, ο οποίος έπεσε στον 10ο γύρο ενώ βρισκόταν στην 7η θέση. Στη μακρά λίστα των εγκαταλείψεων προστέθηκαν επίσης οι Καλ Κράτσλοου (LCR Honda), Ίκερ Λεκουόνα (Gresini Ducati), Ενέα Μπαστιανίνι (Tech3 KTM), Άλεξ Ρινς (Yamaha) και Χουάν Μιρ (Honda).

To πρωτάθλημα του MotoGP θα επιστρέψει στη δράση σε τρεις εβδομάδες, το 3ήμερο 28-30 Αυγούστου με το GP Αραγονίας στο εντυπωσιακό Αραγκόν.

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