Ο Χόρχε Μαρτίν κυριάρχησε από την αρχή μέχρι το τέλος, η Aprilia έκανε το απόλυτο στο βάθρο και ο Μάρκ Μάρκεθ κατέρρευσε στους τελευταίους γύρους του Σπριντ.

Ο Χόρχε Μαρτίν κατέκτησε μια επιβλητική νίκη στον αγώνα Σπριντ του Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας στο Σίλβερστον, οδηγώντας την Aprilia σε έναν ιστορικό θρίαμβο με την κατάληψη όλων των θέσεων του βάθρου.

Ο Ισπανός αναβάτης της εργοστασιακής ομάδας της Aprilia ξεκίνησε από την pole position, έστριψε πρώτος και δεν έχασε τη θέση αυτή μέχρι την καρό σημαία, παίρνοντας τη τρίτη του φετινή νίκη σε Σπριντ. Με αυτό το αποτέλεσμα, έφτασε τις 19 νίκες σε Σπριντ ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Μάρκ Μάρκεθ, ενώ παράλληλα επέκτεινε το προβάδισμά του στο πρωτάθλημα στους 17 βαθμούς.

A Sprint masterclass from the Martinator! 🥇@88jorgemartin increases his Championship lead with his 3rd Sprint win of 2026! 🚀#BiritshGP 🇬🇧 pic.twitter.com/bosbkm2ZuS — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 8, 2026

Απόλυτη κυριαρχία του Μαρτίν και της Aprilia

Ο Μαρτίν διατήρησε την πρωτοπορία στην εκκίνηση του αγώνα των 10 γύρων, έχοντας πίσω του τον Άι Ογκούρα με την Trackhouse Aprilia και τον Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο με τη VR46 Ducati. Παρά την πίεση που δέχθηκε στους πρώτους γύρους, ο Ισπανός κράτησε τη διαφορά άνω του μισού δευτερολέπτου, εκμεταλλευόμενος και την αποτυχημένη απόπειρα του Ντι Τζιαναντόνιο να προσπεράσει τον Ογκούρα, η οποία τον ανάγκασε να βγει εκτός γραμμής.

Πίσω από τον πρωτοπόρο, ο Άι Ογκούρα τερμάτισε δεύτερος με διαφορά 1,5 δευτερολέπτου, ενώ τη σπουδαία ημέρα για την Aprilia ολοκλήρωσε ο Μάρκο Μπετζέκι. Ο Ιταλός, επιστρέφοντας από τραυματισμό, πραγματοποίησε εξαιρετικές προσπεράσεις στον Μάρκ Μάρκεθ στη στροφή Maggotts και στον Ντι Τζιαναντόνιο στη στροφή Copse, ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση. Αντίθετα, ο Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse Aprilia είχε πτώση στους πρώτους γύρους και εγκατέλειψε.

Εφιάλτης για τη Ducati και τον Μάρκ Μάρκεθ

Την ίδια ώρα, η Ducati αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα ρυθμού, μένοντας μακριά από τη μάχη της κορυφής. Ο Άλεξ Μάρκεθ με τη Gresini Ducati ήταν ο ταχύτερος εκπρόσωπος της εταιρείας, προσπερνώντας στο φινάλε τον Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο για να καταλάβει την τέταρτη θέση, σχεδόν τρία δευτερολέπτα μακριά από το βάθρο.

Για τον Μάρκ Μάρκεθ, ο αγώνας εξέλιχθηκε σε απόλυτο εφιάλτη εξαιτίας της απότομης πτώσης στην πρόσφυση του πίσω ελαστικού της εργοστασιακής Ducati. Ο Ισπανός έχασε διαδοχικά θέσεις από τους Άλεξ Μάρκεθ, Πέδρο Ακόστα (KTM), Τζοάν Μιρ (Honda) και Φράνκο Μορμπιντέλι (VR46 Ducati), υποχωρώντας στην ένατη θέση και γλιτώνοντας για μόλις 0,027 δευτερόλεπτα τον τελευταίο βαθμό από τον Ντιόγκο Μορέιρα της LCR. Στις ατυχίες της ημέρας προστέθηκαν οι πτώσεις των Καλ Κράτσλοου (LCR Honda) και Ίκερ Λεκουόνα (Gresini Ducati) στον πρώτο γύρο.

Ο κυρίως αγώνας της Κυριακής στο Σίλβερστον θα αρχίσει στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

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