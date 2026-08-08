MotoGP: Pole για τον Χόρχε Μάρτιν με ρεκόρ γύρου στο Σίλβερστοουν
Η διαδικασία των κατατακτηρίων ξεκίνησε με τον Μπετζέκι ως νέα κάτοχο του ρεκόρ γύρου στο Σίλβερστον από την Παρασκευή και το FP2. Ωστόσο, παρά μια τρομακτική στιγμή με ένα γλίστρημα που είχε ο Μ. Μάρκεθ στον πρώτο κιόλας γύρο του Q2, κατάφερε να αναρριχηθεί στην κορυφή της κατάταξης.
BIG moment for @marcmarquez93 already 😱#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/YkftMmd97W— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 8, 2026
Προχωρώντας όμως η διαδικασία, το 1.56.181 ήταν ένα νέο ρεκόρ γύρου και τελικά pole position για τον Ρ. Φερνάντεθ με την Aprilia.
🦾@88jorgemartin puts Silverstone on fire with a mind-blowing all-time lap record!🔥⏱️#BiritshGP 🇬🇧 pic.twitter.com/B4eMvj8YvC— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 8, 2026
Απόλυτη επικράτηση της Aprilia
Οι Ρ. Φερνάντεθ και Α. Ογκούρα της SuperFile Trackhouse Aprilia κατάφεραν να βρεθούν στις θέσεις 2 και 3 των κατατκτηρίων, ενώ την τετράδα έκλεισε ο Ντι Τζιαναντόνιο της VR46 Racing Team με Ducati. O Μάρκο Μπετζέκι της εργοστασιακής ομάδας της Aprilia, που κρατούσε το ρεκόρ γύρου έως σήμερα το μεσημέρι, πέρασε τελικά στην πέμπτη θέση, ενώ τα αδέρφια Μάρκεθ, με πρώτο τον Μαρκ, θα ξεκινήσουν από τις θέσεις 6 και 7.
Στη συνέχεια τα αποτελέσματα της διαδικασίας των σημερινώ κατατακτηρίων. Το τριήμερο συνεχίζεται με τον αγώνα sprint στις 18:00 ώρα Ελλάδας.
1 Jorge Martin Aprilia Racing 1'56.160s
2 Raul Fernandez Trackhouse Aprilia +0.021s
3 Ai Ogura Trackhouse Aprilia +0.189s
4 Fabio Di Giannantonio Pertamina VR46 Ducati +0.255s
5 Marco Bezzecchi Aprilia Racing +0.296s
6 Marc Marquez Ducati Lenovo +0.367s
7 Alex Marquez BK8 Gresini Ducati +0.379s
8 Franco Morbidelli Pertamina VR46 Ducati +0.729s
9 Pedro Acosta Red Bull KTM +0.772s
10 Iker Lecuona BK8 Gresini Ducati +1.162s
11 Jack Miller Pramac Yamaha +1.334s
12 Joan Mir Honda HRC Castrol ) +1.883s
13 Fabio Quartararo Monster Yamaha 1'57.433s
14 Diogo Moreira Pro Honda LCR 1'57.596s
15 Luca Marini Honda HRC Castrol 1'57.877s
16 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo 1'57.891s
17 Alex Rins Monster Yamaha 1'57.940s
18 Brad Binder Red Bull KTM 1'58.081s
19 Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 1'58.120s
20 Cal Crutchlow Castrol Honda LCR 1'58.140s
21 Pol Espargaro Red Bull KTM Tech3 1'58.414s
22 Toprak Razgatlioglu Pramac Yamaha 1'58.590s
23 Augusto Fernandez Yamaha Factory Racing 1'58.842s