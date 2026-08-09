MotoGP: Οι βαθμολογίες μετά το GP Βρετανίας

Κώστας Παστρίμας
MotoGP: Οι βαθμολογίες μετά το GP Βρετανίας
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Ο Χόρχε Μαρτίν ήταν ο κερδισμένος του αγώνα στο Σίλβερστον καθώς είδε τη διαφορά του από τον δεύτερο στη βαθμολογία του MotoGP να μεγαλώνει.

Το Βρετανικό GP για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP στην πίστα του Σϊλβερστον εξελίχθηκε σε αποκλειστική υπόθεση της Aprilia, που είδε τις μοτοσικλέτες της να καταλαμβάνουν και τις τρεις θέσεις στο βαθρο του αγώνα της Κυριακής, όπως έκαναν και στον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου. Μεγάλος νικητής ήταν ο Ραούλ Φερνάντεθ αλλά πραγματικά κερδισμένος φεύγει από την Αγγλία ο Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος είδε τη διαφορά του από τον δεύτερο στη βαθμολογία να μεγαλώνει και να φτάνει στους 31 βαθμούς, που είναι και η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει φέτος.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών

ΘέσηΑναβάτηςΟμάδαΒαθμοί
1Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing240
2Μάρκο ΜπετζέκιAprilia Racing209
3Άι ΟγκούραSuperFile Trackhouse MotoGP Team203
4Μάρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team200
5Φάμπιο Ντι ΤζιαναντόνιοPertamina Enduro VR46 Racing Team199
6Ραούλ ΦερνάντεθSuperFile Trackhouse MotoGP Team184
7Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing163
8Φραντσέσκο ΜπανιάιαDucati Lenovo Team143
9Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP106
10Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol86
11Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP76
12Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech376
13Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing72
14Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team59
15Ντιόγο ΜορέιραPro Honda LCR54
16Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team53
17Ζοάν ΖαρκόCastrol Honda LCR34
18Χουάν ΜιρHonda HRC Castrol29
19Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP22
20Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team21
21Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP13
22Μάβερικ ΒινιάλεςRed Bull KTM Tech310
23Ίκερ ΛεκουόναBK8 Gresini Racing MotoGP9
24Αουγκούστο ΦερνάντεθYamaha Factory Racing5
25Πολ ΕσπαργκαρόRed Bull KTM Tech32
26Καλ ΚράτσλοουCastrol Honda LCR0
27Γιόνας ΦόλγκερRed Bull KTM Tech30
28Μικέλε ΠίροBK8 Gresini Racing MotoGP0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘέσηΚατασκευαστήςΒαθμοί
1Aprilia367
2Ducati338
3KTM205
4Honda119
5Yamaha73

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων

ΘέσηΟμάδαΒαθμοί
1Aprilia Racing449
2SuperFile Trackhouse MotoGP Team387
3Ducati Lenovo Team343
4Pertamina Enduro VR46 Racing Team252
5Red Bull KTM Factory Racing235
6BK8 Gresini Racing MotoGP191
7Honda HRC Castrol115
8LCR Honda88
9Red Bull KTM Tech388
10Monster Energy Yamaha MotoGP Team80
11Prima Pramac Yamaha MotoGP35

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@Photo credits: Aprilia

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