Ο Χόρχε Μαρτίν ήταν ο κερδισμένος του αγώνα στο Σίλβερστον καθώς είδε τη διαφορά του από τον δεύτερο στη βαθμολογία του MotoGP να μεγαλώνει.

Το Βρετανικό GP για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP στην πίστα του Σϊλβερστον εξελίχθηκε σε αποκλειστική υπόθεση της Aprilia, που είδε τις μοτοσικλέτες της να καταλαμβάνουν και τις τρεις θέσεις στο βαθρο του αγώνα της Κυριακής, όπως έκαναν και στον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου. Μεγάλος νικητής ήταν ο Ραούλ Φερνάντεθ αλλά πραγματικά κερδισμένος φεύγει από την Αγγλία ο Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος είδε τη διαφορά του από τον δεύτερο στη βαθμολογία να μεγαλώνει και να φτάνει στους 31 βαθμούς, που είναι και η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει φέτος.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών

Θέση Αναβάτης Ομάδα Βαθμοί 1 Χόρχε Μαρτίν Aprilia Racing 240 2 Μάρκο Μπετζέκι Aprilia Racing 209 3 Άι Ογκούρα SuperFile Trackhouse MotoGP Team 203 4 Μάρκ Μάρκεθ Ducati Lenovo Team 200 5 Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο Pertamina Enduro VR46 Racing Team 199 6 Ραούλ Φερνάντεθ SuperFile Trackhouse MotoGP Team 184 7 Πέδρο Ακόστα Red Bull KTM Factory Racing 163 8 Φραντσέσκο Μπανιάια Ducati Lenovo Team 143 9 Άλεξ Μάρκεθ BK8 Gresini Racing MotoGP 106 10 Λούκα Μαρίνι Honda HRC Castrol 86 11 Φερμίν Αλντεγκέρ BK8 Gresini Racing MotoGP 76 12 Ενέα Μπαστιανίνι Red Bull KTM Tech3 76 13 Μπραντ Μπίντερ Red Bull KTM Factory Racing 72 14 Φάμπιο Κουαρταραρό Monster Energy Yamaha MotoGP Team 59 15 Ντιόγο Μορέιρα Pro Honda LCR 54 16 Φράνκο Μορμπιντέλι Pertamina Enduro VR46 Racing Team 53 17 Ζοάν Ζαρκό Castrol Honda LCR 34 18 Χουάν Μιρ Honda HRC Castrol 29 19 Τζακ Μίλερ Prima Pramac Yamaha MotoGP 22 20 Άλεξ Ρινς Monster Energy Yamaha MotoGP Team 21 21 Τοπράκ Ραζγκατλίογλου Prima Pramac Yamaha MotoGP 13 22 Μάβερικ Βινιάλες Red Bull KTM Tech3 10 23 Ίκερ Λεκουόνα BK8 Gresini Racing MotoGP 9 24 Αουγκούστο Φερνάντεθ Yamaha Factory Racing 5 25 Πολ Εσπαργκαρό Red Bull KTM Tech3 2 26 Καλ Κράτσλοου Castrol Honda LCR 0 27 Γιόνας Φόλγκερ Red Bull KTM Tech3 0 28 Μικέλε Πίρο BK8 Gresini Racing MotoGP 0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

Θέση Κατασκευαστής Βαθμοί 1 Aprilia 367 2 Ducati 338 3 KTM 205 4 Honda 119 5 Yamaha 73

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων