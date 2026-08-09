MotoGP: Οι βαθμολογίες μετά το GP Βρετανίας
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Ο Χόρχε Μαρτίν ήταν ο κερδισμένος του αγώνα στο Σίλβερστον καθώς είδε τη διαφορά του από τον δεύτερο στη βαθμολογία του MotoGP να μεγαλώνει.
- Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών
- Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
- Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων
Το Βρετανικό GP για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP στην πίστα του Σϊλβερστον εξελίχθηκε σε αποκλειστική υπόθεση της Aprilia, που είδε τις μοτοσικλέτες της να καταλαμβάνουν και τις τρεις θέσεις στο βαθρο του αγώνα της Κυριακής, όπως έκαναν και στον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου. Μεγάλος νικητής ήταν ο Ραούλ Φερνάντεθ αλλά πραγματικά κερδισμένος φεύγει από την Αγγλία ο Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος είδε τη διαφορά του από τον δεύτερο στη βαθμολογία να μεγαλώνει και να φτάνει στους 31 βαθμούς, που είναι και η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει φέτος.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών
|Θέση
|Αναβάτης
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|Χόρχε Μαρτίν
|Aprilia Racing
|240
|2
|Μάρκο Μπετζέκι
|Aprilia Racing
|209
|3
|Άι Ογκούρα
|SuperFile Trackhouse MotoGP Team
|203
|4
|Μάρκ Μάρκεθ
|Ducati Lenovo Team
|200
|5
|Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|199
|6
|Ραούλ Φερνάντεθ
|SuperFile Trackhouse MotoGP Team
|184
|7
|Πέδρο Ακόστα
|Red Bull KTM Factory Racing
|163
|8
|Φραντσέσκο Μπανιάια
|Ducati Lenovo Team
|143
|9
|Άλεξ Μάρκεθ
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|106
|10
|Λούκα Μαρίνι
|Honda HRC Castrol
|86
|11
|Φερμίν Αλντεγκέρ
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|76
|12
|Ενέα Μπαστιανίνι
|Red Bull KTM Tech3
|76
|13
|Μπραντ Μπίντερ
|Red Bull KTM Factory Racing
|72
|14
|Φάμπιο Κουαρταραρό
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|59
|15
|Ντιόγο Μορέιρα
|Pro Honda LCR
|54
|16
|Φράνκο Μορμπιντέλι
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|53
|17
|Ζοάν Ζαρκό
|Castrol Honda LCR
|34
|18
|Χουάν Μιρ
|Honda HRC Castrol
|29
|19
|Τζακ Μίλερ
|Prima Pramac Yamaha MotoGP
|22
|20
|Άλεξ Ρινς
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|21
|21
|Τοπράκ Ραζγκατλίογλου
|Prima Pramac Yamaha MotoGP
|13
|22
|Μάβερικ Βινιάλες
|Red Bull KTM Tech3
|10
|23
|Ίκερ Λεκουόνα
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|9
|24
|Αουγκούστο Φερνάντεθ
|Yamaha Factory Racing
|5
|25
|Πολ Εσπαργκαρό
|Red Bull KTM Tech3
|2
|26
|Καλ Κράτσλοου
|Castrol Honda LCR
|0
|27
|Γιόνας Φόλγκερ
|Red Bull KTM Tech3
|0
|28
|Μικέλε Πίρο
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θέση
|Κατασκευαστής
|Βαθμοί
|1
|Aprilia
|367
|2
|Ducati
|338
|3
|KTM
|205
|4
|Honda
|119
|5
|Yamaha
|73
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|Aprilia Racing
|449
|2
|SuperFile Trackhouse MotoGP Team
|387
|3
|Ducati Lenovo Team
|343
|4
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|252
|5
|Red Bull KTM Factory Racing
|235
|6
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|191
|7
|Honda HRC Castrol
|115
|8
|LCR Honda
|88
|9
|Red Bull KTM Tech3
|88
|10
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|80
|11
|Prima Pramac Yamaha MotoGP
|35
@Photo credits: Aprilia