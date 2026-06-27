Ο Ραούλ Φερνάντεθ ήταν ο πρωταγωνιστής στον Αγώνα Σπριντ του MotoGP στο Άσεν, με την Trackhouse Racing να παίρνει ένα σπουδαίο αποτέλεσμα.

Το Grand Prix Ολλανδίας, ο δέκατος αγώνας του MotoGP στο 2026, συνεχίζει να είναι το τριήμερο των ρεκόρ για την Aprilia. Ο Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse Racing έκανε μια υπέροχη και κυρίαρχη εμφάνιση και πήρε τη νίκη στον αγώνα των 13 γύρων στο Άσεν.

Δεύτερος τερμάτισε ο Άι Ογκούρα, δίνοντας στην Trackhouse το πρώτο της 1-2 στο MotoGP, ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα για μία τόσο νέα ομάδα στο σπορ. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46.

Απογοήτευση για την εργοστασιακή ομάδα της Aprilia, η οποία πήρε τις θέσεις 4 και 5, με τον Μάρκο Μπετζέκι μπροστά από τον Χόρχε Μαρτίν.

Ο Αγώνας Σπριντ

Στην εκκίνηση, o Ογκούρα έκανε το καλύτερο πέταγμα και βρέθηκε στην 1η θέση, ενώ ο Μ. Μάρκεθ από 7ος βρέθηκε 5ος. Ο Μαρτίν απάντησε και ανέκτησε την πρωτοπορία, ενώ ο Μπετζέκι λόγω λάθους έπεσε 5ος μπροστά από τις εργοστασιακές Ducati.

Στο ξεκίνημα του 2ου γύρου ο Ρ. Φερνάντεθ πέρασε τον Ογκούρα για τη 2η θέση, με τις διαφορές να είναι σχετικά μικρές. Ο Ακόστα έκανε ένα μεγάλο λάθος και έπεσε από 8ος, 14ος. Οι εργοστασιακοί αναβάτες της Ducati έδιναν μάχη μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να χάσουν λίγο χρόνο σε σχέση με την κορυφή.

Στο τέλος του 3ου γύρου ο Ρ. Φερνάντεθ επιτέθηκε και πέρασε τον Μαρτίν για την πρωτοπορία, με τον Ντι Τζιαναντόνιο να ανεβαίνει στην 3η θέση περνώντας τον Ογκούρα. Ο Μαρτίν συνέχισε να κυλά προς τα πίσω, χάνοντας άλλες δύο θέσεις από Ντι Τζιαναντόνιο και Ογκούρα και ήταν πλέον στην 4η θέση.

Στον 7ο γύρο ο Μπετζέκι επιχείρησε να περάσει τον Μαρτίν, όμως δεν τα κατάφερε παρότι είχε την εσωτερική για τη στροφή 1. Αργότερα μέσα στο γύρο έδωσαν ξανά σκληρή μάχη, με τον Ιταλό αυτή τη φορά να περνάει. Η μάχη τους όμως είχε ως συνέπεια να ανοίξει η διαφορά από τους τρεις πρώτους. Την ίδια στιγμή ο Μπανάια είχε περάσει μπροστά από τον Μ. Μάρκεθ.

Με 5 γύρους για το τέλος ο Ρ. Φερνάντεθ είχε διαφορά μισό δευτερόλεπτο από τον Ντι Τζιαναντόνιο που ένιωθε με τη σειρά του την πίεση του Ογκούρα. Ο Ιάπωνας έκανε την επίθεση στο τελευταίο σικέιν και με μια πολύ όμορφη βουτιά έδωσε το 1-2 στην Trackhouse. Αυτό έφερε τον Μπετζέκι στα 0,6 δλ πίσω τους, με τον Ιταλό να ψάχνει μια θέση στο βάθρο.

Μέχρι τον τελευταίο γύρο η διαφορά στην κορυφή είχε πέσει στα 0,7 δλ. Όμως η επίθεση του Ογκούρα δεν ήταν αρκετή, με τον Ρ. Φερνάντεθ να παίρνει μια σπουδαία νίκη στον Αγώνα Σπριντ του Grand Prix Ολλανδίας. Ο Ογκούρα έκανε το 1-2 για την Trackhouse Racing, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Ντι Τζιαναντόνιο.

Ακολούθησαν στη βαθμολογούμενη 9άδα οι Μπετζέκι, Μαρτίν, Μπανάια, Μ. Μάρκεθ, Μπαστιανίνι και Ακόστα.

Η συνέχεια του τριημέρου

Ο αγώνας της Κυριακής είναι προγραμματισμένος για τις 15:00 ώρα Ελλάδος.

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