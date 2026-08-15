Η άρνηση της KTM να συνταχθεί με Ducati και Aprilia στέρησε την απαραίτητη ομοφωνία, βάζοντας οριστικό τέλος στο αμφιλεγόμενο μέτρο μείωσης κόστους στο MotoGP.

Η προσπάθεια για την εισαγωγή του αμφιλεγόμενου κανόνα της μίας μοτοσικλέτας ανά αναβάτη στο MotoGP ναυάγησε οριστικά στο Σίλβερστοουν. Η απουσία απόλυτης ομοφωνίας μεταξύ των κατασκευαστών έβαλε τέλος στα σενάρια, με την KTM να αλλάζει στάση την τελευταία στιγμή και να ασκεί βέτο.

Η ιδέα παρουσιάστηκε αρχικά από τις Ducati και Aprilia ως ένα δραστικό μέτρο μείωσης του κόστους. Παρά το γεγονός ότι οι δύο ιταλικές εταιρείες βρέθηκαν πολύ κοντά στο να πείσουν την KTM, τη Honda και τη Yamaha να συνταχθούν μαζί τους, οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν μόλις η είδηση διαρρεύσει άλλαξαν άρδην το σκηνικό.

Οι φόβοι για το θέαμα και τα πρακτικά εμπόδια

Η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου ήγειρε αμέσως σοβαρές ανησυχίες για την ποιότητα του θεάματος. Σε περίπτωση πτώσης, ο αναβάτης θα αναγκαζόταν να παραμένει ακινητοποιημένος στα πιτ μέχρι να επισκευαστεί η μοτοσικλέτα του, κινδυνεύοντας να χάσει ολόκληρες κατατακτήριες δοκιμές ή ακόμη και τον ίδιο τον αγώνα.

Παράλληλα, θα δημιουργούνταν τεράστιες επιπλοκές στους αγώνες «flag-to-flag», όπου οι οδηγοί αλλάζουν μοτοσικλέτα λόγω αλλαγής των καιρικών συνθηκών. Καθώς η δεύτερη μοτοσικλέτα θα έπρεπε ούτως ή άλλως να υπάρχει διαθέσιμη στο γκαράζ σε μορφή εξαρτημάτων, εκφράστηκαν έντονες αμφιβολίες για το αν μια τέτοια απόφαση θα απέφερε ουσιαστική οικονομική ελάφρυνση.

H παρέμβαση Εθπελέτα

Πίσω από την πρόταση, ωστόσο, πολλοί διέκριναν και τακτικές σκοπιμότητες. Οι πρώτες δοκιμές με τους νέους κινητήρες 850 κ.εκ. και τα ελαστικά της Pirelli δείχνουν ότι η Ducati και η Aprilia διατηρούν ισχυρό προβάδισμα. Ο περιορισμός σε μία μοτοσικλέτα θα στερούσε από τους υπόλοιπους κατασκευαστές τη δυνατότητα να κάνουν άμεσες, συγκριτικές δοκιμές νέων εξαρτημάτων και ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών, δυσκολεύοντας την κάλυψη της διαφοράς.

Όταν η KTM αποσύρθηκε και καταψήφισε το σχέδιο, ορισμένα στελέχη της Ένωσης Κατασκευαστών (MSMA) προσπάθησαν να ισχυριστούν ότι μια πλειοψηφία 4-1 θα μπορούσε να θεωρηθεί ως «ομοφωνία». Τότε παρενέβη ο διευθύνων σύμβουλος του MotoGP, Καρμέλο Εθπελέτα, ξεκαθαρίζοντας την κατάσταση. Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Εμίλιο Πέρεθ δε Ρόθας, ο Εθπελέτα δήλωσε κατηγορηματικά: «Ομοφωνία σημαίνει χωρίς καμία διαφωνία. Πέντε στα πέντε».