MotoGP: Το grid είναι γεμάτο νικητές, αλλά ένα μεγάλο αστέρι δεν έχει νίκη

Κώστας Παστρίμας
MotoGP: Το grid είναι γεμάτο νικητές, αλλά ένα μεγάλο αστέρι δεν έχει νίκη
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Οι 18 από τους 22 αναβάτες της μεγάλης κατηγορίας του MotoGP έχουν ανέβει στο πρώτο σκαλί του βάθρου, αφήνοντας μόλις τέσσερις χωρίς νίκη σε Grand Prix.

Η φετινή σεζόν του MotoGP αποδεικνύει στην πράξη γιατί θεωρείται ένα από τα πιο αμφίρροπα και απρόβλεπτα πρωταθλήματα στον παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Την ώρα που η κατηγορία διανύει τους τελευταίους μήνες της εποχής των 1.000 κ.εκ. πριν από τη μεγάλη μετάβαση στα πρωτότυπα των 850 κ.εκ., η ισορροπία δυνάμεων στην κορυφή έχει δημιουργήσει ένα σπάνιο στατιστικό φαινόμενο: το γκριντ αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από νικητές.

Η παρθενική επιτυχία του Άι Ογκούρα στο Grand Prix Ολλανδίας δεν ήταν απλώς μια ιστορική στιγμή για τον ίδιο και την Ιαπωνία, αλλά και το ορόσημο που άλλαξε τις ισορροπίες. Πλέον, από τους 22 μόνιμους αναβάτες του 2026, οι 18 έχουν γευτεί τη χαρά της νίκης σε κυριακάτικο αγώνα. Την ίδια στιγμή, η δορυφορική Trackhouse Racing πανηγυρίζει εντυπωσιακά αποτελέσματα, με τον Ραούλ Φερνάντεθ να προσθέτει τη νίκη του Σίλβερστον δίπλα σε εκείνη του Φίλιπ Άιλαντ.

Το παράδοξο του Πέδρο Ακόστα

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον καθολικού ανταγωνισμού, η λίστα των τεσσάρων αναβατών που δεν έχουν καταφέρει ακόμα να πάρουν καρό σημαία Κυριακής κρύβει μια τεράστια έκπληξη: τον Πέδρο Ακόστα. Ο Ισπανός βρίσκεται στην τρίτη του σεζόν στη μεγάλη κατηγορία, συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την ταχύτητά του, αλλά η πρώτη του νίκη σε Grand Prix παραμένει ανεκπλήρωτος στόχος.

Παρότι κατέκτησε το Sprint της Ταϊλάνδης στην αρχή της χρονιάς, η συνέχεια αποδείχθηκε πιο σύνθετη. Ο Ακόστα παλεύει συστηματικά να καλύψει τις αδυναμίες της μοτοσικλέτας της KTM, όντας ο μόνος που παίρνει το 100% από το πακέτο. Κατέχει πλέον το παράδοξο ρεκόρ των περισσότερων βάθρων χωρίς νίκη στην ιστορία του MotoGP, ένα στατιστικό που θέλει να σβήσει πριν μετακομίσει στο γκαράζ της Ducati το 2027.

 

Οι υπόλοιποι τρεις της «κλειστής» ομάδας

Δίπλα στον Ισπανό πρωταθλητή, οι υπόλοιποι τρεις αναβάτες χωρίς νίκη συνθέτουν ξεχωριστές ιστορίες. Ο Λούκα Μαρίνι συνεχίζει τη δύσκολη προσπάθεια εξέλιξης με τη Honda, προτού κάνει το πέρασμα στην Tech3 KTM την ερχόμενη χρονιά.

Την τετράδα συμπληρώνουν οι δύο φετινοί ρούκι της κατηγορίας. Ο Ντιόγκο Μορέιρα, ο οποίος πραγματοποιεί ενθαρρυντικά βήματα με φόντο την εργοστασιακή ομάδα της Honda, και ο Τοπράκ Ραζγκατλίογλου. Ο τρις πρωταθλητής World Superbike δίνει μια απαιτητική μάχη προσαρμογής στη Yamaha M1 της Pramac, αποδεικνύοντας στην πράξη πόσο ιδιαίτερη είναι η μετάβαση στα πρωτότυπα του MotoGP.

Η πλήρης λίστα με όλους τους νικητές του φετινού γκριντ

ΑναβάτηςΝίκες στο MotoGPΠρώτη Νίκη

Πιο Πρόσφατη Νίκη

Μαρκ Μάρκεθ76ΗΠΑ 2013Γερμανία 2026
Φραντσέσκο Μπανάια31Αραγόν 2021Ιαπωνία 2025
Φάμπιο Κουαρταραρό11Χερέθ 2020Γερμανία 2022
Μάβερικ Βινιάλες10Μ. Βρετανία 2016ΗΠΑ 2024
Μάρκο Μπετζέκι10Αργεντινή 2023Ιταλία 2026
Χόρχε Μαρτίν9Αυστρία 2021Γαλλία 2026
Ενέα Μπαστιανίνι7Κατάρ 2022Ιταλία 2024
Άλεξ Ρινς6ΗΠΑ 2019ΗΠΑ 2023
Άλεξ Μάρκεθ4Χερέθ 2025Χερέθ 2026
Τζακ Μίλερ4Ολλανδία 2016Ιαπωνία 2022
Φράνκο Μορμπιντέλι3Ιταλία 2020Βαλένθια 2020
Ραούλ Φερνάντεθ2Αυστραλία 2025

Μ. Βρετανία 2026

Μπραντ Μπίντερ2Τσεχία 2020Αυστρία 2021
Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο2Κατάρ 2023

Βαρκελώνη 2026

Ζοάν Ζαρκό2Αυστραλία 2023Γαλλία 2025
Τζοάν Μιρ1Βαλένθια 2021Βαλένθια 2021
Φερμίν Αλντεγκέρ1Ινδονησία 2025Ινδονησία 2025
Άι Ογκούρα1Ολλανδία 2026Ολλανδία 2026

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!

@Photo credits: Red Bull Content Pool

RELATED NEWS

Φόρτωση BOLM...
 