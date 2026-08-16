Οι 18 από τους 22 αναβάτες της μεγάλης κατηγορίας του MotoGP έχουν ανέβει στο πρώτο σκαλί του βάθρου, αφήνοντας μόλις τέσσερις χωρίς νίκη σε Grand Prix.

Η φετινή σεζόν του MotoGP αποδεικνύει στην πράξη γιατί θεωρείται ένα από τα πιο αμφίρροπα και απρόβλεπτα πρωταθλήματα στον παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Την ώρα που η κατηγορία διανύει τους τελευταίους μήνες της εποχής των 1.000 κ.εκ. πριν από τη μεγάλη μετάβαση στα πρωτότυπα των 850 κ.εκ., η ισορροπία δυνάμεων στην κορυφή έχει δημιουργήσει ένα σπάνιο στατιστικό φαινόμενο: το γκριντ αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από νικητές.

Η παρθενική επιτυχία του Άι Ογκούρα στο Grand Prix Ολλανδίας δεν ήταν απλώς μια ιστορική στιγμή για τον ίδιο και την Ιαπωνία, αλλά και το ορόσημο που άλλαξε τις ισορροπίες. Πλέον, από τους 22 μόνιμους αναβάτες του 2026, οι 18 έχουν γευτεί τη χαρά της νίκης σε κυριακάτικο αγώνα. Την ίδια στιγμή, η δορυφορική Trackhouse Racing πανηγυρίζει εντυπωσιακά αποτελέσματα, με τον Ραούλ Φερνάντεθ να προσθέτει τη νίκη του Σίλβερστον δίπλα σε εκείνη του Φίλιπ Άιλαντ.

Το παράδοξο του Πέδρο Ακόστα

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον καθολικού ανταγωνισμού, η λίστα των τεσσάρων αναβατών που δεν έχουν καταφέρει ακόμα να πάρουν καρό σημαία Κυριακής κρύβει μια τεράστια έκπληξη: τον Πέδρο Ακόστα. Ο Ισπανός βρίσκεται στην τρίτη του σεζόν στη μεγάλη κατηγορία, συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την ταχύτητά του, αλλά η πρώτη του νίκη σε Grand Prix παραμένει ανεκπλήρωτος στόχος.

Παρότι κατέκτησε το Sprint της Ταϊλάνδης στην αρχή της χρονιάς, η συνέχεια αποδείχθηκε πιο σύνθετη. Ο Ακόστα παλεύει συστηματικά να καλύψει τις αδυναμίες της μοτοσικλέτας της KTM, όντας ο μόνος που παίρνει το 100% από το πακέτο. Κατέχει πλέον το παράδοξο ρεκόρ των περισσότερων βάθρων χωρίς νίκη στην ιστορία του MotoGP, ένα στατιστικό που θέλει να σβήσει πριν μετακομίσει στο γκαράζ της Ducati το 2027.

Οι υπόλοιποι τρεις της «κλειστής» ομάδας

Δίπλα στον Ισπανό πρωταθλητή, οι υπόλοιποι τρεις αναβάτες χωρίς νίκη συνθέτουν ξεχωριστές ιστορίες. Ο Λούκα Μαρίνι συνεχίζει τη δύσκολη προσπάθεια εξέλιξης με τη Honda, προτού κάνει το πέρασμα στην Tech3 KTM την ερχόμενη χρονιά.

Την τετράδα συμπληρώνουν οι δύο φετινοί ρούκι της κατηγορίας. Ο Ντιόγκο Μορέιρα, ο οποίος πραγματοποιεί ενθαρρυντικά βήματα με φόντο την εργοστασιακή ομάδα της Honda, και ο Τοπράκ Ραζγκατλίογλου. Ο τρις πρωταθλητής World Superbike δίνει μια απαιτητική μάχη προσαρμογής στη Yamaha M1 της Pramac, αποδεικνύοντας στην πράξη πόσο ιδιαίτερη είναι η μετάβαση στα πρωτότυπα του MotoGP.

Η πλήρης λίστα με όλους τους νικητές του φετινού γκριντ