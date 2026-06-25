Η αγωνιστική δράση στον κόσμο του MotoGP συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ σε δύο τροχούς να επισκέπτεται την πίστα του Άσεν.

Δίχως διακοπή συνεχίζεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα MotoGP και αυτή την εβδομάδα. Έπειτα από τον αγώνα στο Μπρνο, το κορυφαίο πρωτάθλημα σε δύο τροχούς ετοιμάζεται για το Grand Prix Ολλανδίας το τριήμερο 26-28 Ιουνίου στην πίστα του Άσεν.

Πρόκειται για τον δέκατο αγώνα στη φετινή αγωνιστική σεζόν.

It's time to take over the Cathedral of Speed! 🏍️



Assen, here we go! 🌷#DutchGP🇳🇱 pic.twitter.com/Nvh0TTMZYE — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 24, 2026

Γνωρίστε την πίστα

Η διαδρομή του Άσεν είναι η μοναδική που βρίσκεται στο πρόγραμμα της κορυφαίας κατηγορίας παγκοσμίου πρωταθλήματος δύο τροχών από το 1949. Έχει μήκος 4,5 χιλιόμετρα και αποτελείται από 18 στροφές, έξι αριστερές και δώδεκα δεξιές στροφές. Πρόκειται για μία πίστα που προσφέρει πολλές ευκαιρίες για προσπέρασμα, με τους αναβάτες να κινούνται με πολύ υψηλές ταχύτητες στο μεγαλύτερο μέρος του γύρου. Το Σάββατο στον Αγώνα Σπριντ οι αναβάτες θα διανύσουν 13 γύρους. Την Κυριακή στο Grand Prix οι αναβάτες θα διανύσουν 26 γύρους.

Τις περισσότερες νίκες στο Άσεν τις έχει ο Βαλεντίνο Ρόσι με 15 συνολικά. Νικητής το 2025 ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ, ενώ ο Πέκο Μπανάια, έχει το ρεκόρ πίστας με το 1:31,886.

The Cathedral is the land of the last chicane maneuvers ⚔️



These are some of the most ICONIC Assen moments ✨#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/0BjpSrTTVc June 24, 2026

Το πρωτάθλημα αποκτά «άγρια» ομορφιά

Στον αγώνα της Τσεχίας άλλαξε σημαντικά η εικόνα του πρωταθλήματος για μία ακόμη φορά. Η νίκη του Μαρκ Μάρκεθ, σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό συμμετοχής του Μάρκο Μπετζέκι από το Grand Prix έριξε κι άλλο τη μεταξύ τους διαφορά στους 40 βαθμούς. Παράλληλα η Ducati δείχνει να έχει μειώσει σημαντικά τη διαφορά από την Aprilia στην απόδοση των μοτοσικλετών τους, με τα δύο ιταλικά εργοστάσια να είναι πλέον πολύ κοντά μεταξύ τους.

Την ίδια στιγμή ο Χόρχε Μαρτίν, παρά τη μέτρια εμφάνισή του στο Μπρνο, μείωσε στους 8 βαθμούς την απόστασή του από τον Μπετζέκι. Πλέον στην Ολλανδία η Aprilia ψάχνει απάντηση ώστε να βάλει ένα «στοπ» στο κρεσέντο του Μ. Μάρκεθ.

Πρόγραμμα και μετάδοση του αγώνα

Η τηλεοπτική μετάδοση του Grand Prix Ολλανδίας για το MotoGP θα γίνει από την CosmoteTV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του δέκατου αγώνα της φετινής σεζόν στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα MotoGP Grand Prix Ολλανδίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 26 Ιουνίου

11:45-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 27 Ιουνίου

11:10-11:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

11:50-12:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

16:00-17:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 28 Ιουνίου

10:40-10:50 – Warm-Up

15:00 – Αγώνας