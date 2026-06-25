Ο Σεμπαστιάν Οζιέ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην πρώτη επίσημη ημέρα δράσης του WRC για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026.

Με την εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο Ellinikon Sports Park ξεκίνησε το φετινό ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, με τους πρωταγωνιστές να προσφέρουν θέαμα και δράση. Υπό την παρουσία χιλιάδων θεατών που βρέθηκαν στην ειδικά διαμορφωμένη διαδρομή, οι κορυφαίοι οδηγοί αγώνων ράλλυ του πλανήτη μας έδωσαν μια πρώτη γεύση του τι να περιμένουμε στη συνέχεια του αγώνα.

Οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές, με τη θερμοκρασία αέρα στους 32 βαθμούς Κελσίου να βάζει δύσκολα στα πληρώματα. Για καλή τους τύχη, η διαδρομή μήκους 1,52 χλμ είχε ιδανική πρόσφυση, η οποία βελτιωνόταν όσο περνούσαν τα αγωνιστικά αυτοκίνητα.

Το προβάδισμα στην Toyota

Τον ταχύτερο χρόνο της πρώτης ειδικής διαδρομής του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις είχε ο Σεμπαστιάν Οζιέ. Ο πολυπρωταθλητής της Toyota σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1:38,2 και πήρε την 1η θέση. Η ιαπωνική ομάδα έκανε το 1-2, με τον Τακαμότο Κατσούτα να είναι μόλις 1 δευτερόλεπτο πίσω του.

Ο Τιερί Νεβίλ σήκωσε ψηλά τη σημαία της Hyundai με την 3η θέση, όντας 1,1 δλ μακριά από τον Οζιέ. Στις θέσεις 4, 5 και 6 βρέθηκαν τρία ακόμη αγωνιστικά της Toyota και συγκεκριμένα των Σάμι Παγιάρι, Όλιβερ Σόλμπεργκ και Έλφιν Έβανς.

Οι Αντριέν Φουρμό και Ντάνι Σόρδο έδωσαν στη Hyundai τις θέσεις 7 και 8, ενώ 9ος ήταν ο Τζον Άρμστρονγκ με το πρώτο Ford Puma Rally1. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Γιοχάν Ροσέλ της κατηγορίας WRC2 με Lancia Ypsilon Rally2.

The perfect start for our reigning champions 💪#WRC | #AcropolisRally 🇬🇷 pic.twitter.com/azkFPjQMVO — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) June 25, 2026

Τι έκαναν τα ελληνικά πληρώματα

Κορυφαίο ελληνικό πλήρωμα μετά την 1η Ειδική Διαδρομή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις ήταν του Ιορδάνη Σερδερίδη. Ο οδηγός της M-Sport Ford βρίσκεται στην 32η θέση Γενικής Κατάταξης, ακριβώς μπροστά από τον Λάμπρο Αθανασούλα. Ο οδηγός με το Hyundai i20 Rally2 βρίσκεται μόλις 0,4 δλ μακριά από τον συμπατριώτη του.

Στην 3η θέση όσον αφορά τα ελληνικά πληρώματα είναι ο Ιωάννης Πλάγος με Skoda Fabia R5. O Έλληνας οδηγός είναι στην 41η θέση της Γενικής Κατάταξης.

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών

Μετά το τέλος της υπερειδικής, ο Σεμπαστιάν Οζιέ δήλωσε: «Είναι ωραίο να βλέπουμε τους θεατές. Είναι ένα ιστορικό ράλλυ, δύσκολο, αλλά είμαστε έτοιμοι».

Από τη μεριά του, ο Τακαμότο Κατσούτα ανέφερε: «Είμαι πάντα έτοιμος. Θα είναι δύσκολος αγώνας, πρέπει να έχουμε υπομονή».

3ος της Γενικής Κατάταξης, Τιερί Νεβίλ, ανέφερε: «Δεν χρειάζεται να είμαστε υπεραισιόδοξοι, θα οδηγήσουμε στον δικό μας ρυθμό».

Όσον αφορά τις ελληνικές συμμετοχές, ο Ιορδάνης Σερδερίδης είπε: «Μας αρέσουν οι υπερειδικές. Είναι ο μοναδικός αγώνας του WRC που θα συμμετάσχουμε, θα προσπαθήσω για το καλύτερο».

Από τη μεριά του ο Λάμπρος Αθανασούλας πρόσθεσε: «Είναι ιδιαίτερες οι υπερειδικές για εμάς, οι φίλοι μας, οι οικογένειές μας, οι θεατές είναι πάντα εδώ».

Όλη η δράση της Παρασκευής στο Gazzetta

Η μάχη στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις συνεχίζεται το πρωί της Παρασκευής, με την ΕΔ2 να ξεκινά στις 08:48 πμ ώρα Ελλάδος. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta από τις 08:30 ώρα Ελλάδος για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση του εθνικού μας αγώνα.