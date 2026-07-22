EKO Ράλλυ Ακρόπολις: Η σπουδαία περιβαλλοντική πρωτοβουλία Clean Mountain Race

Το πρόγραμμα Clean Mountain Race διατήρησε καθαρά τα ελληνικά βουνά στο EKO Ράλλυ Ακρόπολις, έχοντας ως σύμμαχο το αμιγώς ηλεκτρικό Toyota Hilux BEV.

Στο EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026, η αγωνιστική δράση συνεχίστηκε και μετά το πέρασμα του τελευταίου αγωνιστικού αυτοκινήτου, με έναν παράλληλο αγώνα για τη διατήρηση της καθαριότητας στα ελληνικά βουνά που φιλοξένησαν τις ειδικές διαδρομές.

Το πρόγραμμα Clean Mountain Race υλοποιείται από το 2022 αποτελώντας πλέον σταθερό πυλώνα της διοργάνωσης. Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενθάρρυνση των χιλιάδων θεατών ώστε να συλλέγουν τα απορρίμματά τους, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η συγκεκριμένη δράση έχει περιορίσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του αγώνα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση της περιβαλλοντικής πιστοποίησης τριών αστέρων της FIA από το EKO Ράλλυ Ακρόπολις.

Στη φετινή διοργάνωση, η Toyota Hellas στήριξε έμπρακτα την προσπάθεια του Clean Mountain Race, αξιοποιώντας για πρώτη φορά το νέο Hilux BEV, την πρώτη αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή του ιστορικού ιαπωνικού pick-up.

Το ειδικά διαμορφωμένο όχημα διέσχισε τις ειδικές διαδρομές μεταφέροντας το μήνυμα της πρωτοβουλίας και υπενθυμίζοντας στους φιλάθλους ότι η παρουσία τους στο βουνό συνοδεύεται από την ευθύνη να το αφήσουν καθαρό. Η συμμετοχή του μοντέλου αποτελούσε παράλληλα παγκόσμια πρώτη, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ένα ηλεκτρικό Hilux ανέλαβε ενεργό ρόλο στο πλαίσιο αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC).

Για τις ανάγκες της δράσης στις απαιτητικές ορεινές διαδρομές, το Hilux BEV επιστρατεύτηκε αξιοποιώντας τη μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 59.2 kWh και τους δύο ηλεκτροκινητήρες (eAxles) στον εμπρός και τον πίσω άξονα, που εξασφαλίζουν σύστημα μόνιμης τετρακίνησης.

Η ροπή του φτάνει τα 205 Nm στον εμπρός άξονα και τα 268 Nm στον πίσω, ενώ η αυτονομία ανέρχεται έως τα 257 χιλιόμετρα σε συνδυασμένο κύκλο WLTP και έως τα 380 χιλιόμετρα σε αστικές συνθήκες. Παράλληλα, προσφέρει ωφέλιμο φορτίο 715 κιλών και δυνατότητα ρυμούλκησης 1.600 κιλών.

Με την ολοκλήρωση του αγώνα, η εξαιρετική κατάσταση στην οποία παραδόθηκαν οι περιοχές που φιλοξένησαν χιλιάδες θεατές επιβεβαίωσε τον ουσιαστικό ρόλο του Clean Mountain Race στη βιώσιμη λειτουργία του EKO Ράλλυ Ακρόπολις.