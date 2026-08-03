Η Suzuki Moto Greece «ρίχνει» τις τιμές σε πέντε δημοφιλή μοντέλα, με όφελος έως 1.200 ευρώ.

Η Suzuki Moto Greece λανσάρει την καμπάνια Get Away Offers, με προνομιακές τιμές σε επιλεγμένα μοντέλα της γκάμας της, δίνοντας μια καλή αφορμή σε όσους σκέφτονται να αποκτήσουν μια adventure ή sport-touring μοτοσικλέτα. Η προσφορά αφορά τα V-STROM 1050, V-STROM 1050DE, GSX-S1000GT, V-STROM 800 και V-STROM 800DE, με το όφελος για τον υποψήφιο αγοραστή να φτάνει έως και τα 1.200 ευρώ.

Στην κορυφή της καμπάνιας βρίσκεται το V-STROM 1050, το οποίο διατίθεται πλέον στα 14.695 ευρώ, από 15.895 ευρώ, προσφέροντας όφελος 1.200 ευρώ. Ακολουθεί το V-STROM 1050DE στα 15.395 ευρώ, με έκπτωση 1.000 ευρώ, ενώ το GSX-S1000GT προσφέρεται στα 14.995 ευρώ, χαμηλότερα κατά 900 ευρώ.

Στην οικογένεια των μικρότερων V-STROM, το V-STROM 800 κοστίζει πλέον 9.895 ευρώ αντί 10.695 ευρώ, με όφελος 800 ευρώ, ενώ το V-STROM 800DE διατίθεται στα 10.895 ευρώ, από 11.595 ευρώ, με έκπτωση 700 ευρώ. Με την καμπάνια αυτή, η Suzuki φέρνει πιο κοντά στην αγορά πέντε από τα πιο δημοφιλή μοντέλα της, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την πρόταση αξίας της στη μεγάλη κατηγορία των adventure και sport-touring μοτοσυκλετών.