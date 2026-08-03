Ο 21χρονος Βρετανός οδηγός της Haas βάζει τέλος στα σενάρια μεταγραφής, δηλώνοντας απόλυτα αφοσιωμένος στο πρόγραμμα της Scuderia.

Ο Όλιβερ Μπέρμαν έδωσε σαφή απάντηση στις φήμες που τον ήθελαν να εξετάζει το ενδεχόμενο μεταγραφής στην Aston Martin, υπογραμμίζοντας την αφοσίωσή του στο πρόγραμμα νέων οδηγών της Ferrari. Ο 21χρονος Βρετανός οδηγός της Haas ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά τα σχέδιά του για το μέλλον στη διαμορφούμενη αγορά οδηγών.

Η δυναμική παρουσία του Μπέρμαν στη Haas έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον του paddock, την ώρα που η βελτίωση της απόδοσης του Λιούις Χάμιλτον στη Ferrari περιπλέκει την άμεση προαγωγή του στην ομάδα του Μαρανέλο. Το γεγονός αυτό πυροδότησε σενάρια για εναλλακτικές διαδρομές στην καριέρα του, με την Aston Martin να εμφανίζεται ως πιθανός προορισμός σε περίπτωση που ο Φερνάντο Αλόνσο αποφασίσει να αποχωρήσει από την ομάδα.

«Η Ferrari παραμένει η ομάδα των ονείρων μου»

Ο Μπέρμαν ήταν κατηγορηματικός όταν ρωτήθηκε για το αν θα εξέταζε μια μετακίνηση στο Σίλβερστον, υπογραμμίζοντας την ευγνωμοσύνη του προς την ιταλική ομάδα: «Είμαι απόλυτα αφοσιωμένος σε όσα μου έχει προσφέρει η Ferrari. Με στήριξαν από την πρώτη στιγμή, από τότε που μπήκα στη Formula 3, και βρίσκομαι εδώ μόνο χάρη σε αυτούς. Επομένως, από τη μία πλευρά, χρωστάω πολλά στη Ferrari. Για μένα, η Ferrari είναι η ομάδα των ονείρων μου, όχι μόνο επειδή αποτελώ μέρος της, αλλά επειδή είναι πιθανότατα το πιο εμβληματικό brand στον κόσμο. Ο στόχος μου παραμένει να γίνω οδηγός της Ferrari κάποια μέρα. Αυτό ισχύει αυτή τη στιγμή και στη συνέχεια θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα».

Σχετικά με την Aston Martin, ο νεαρός οδηγός αναγνώρισε τη δυναμική της αγγλικής ομάδας, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα τις προθέσεις του: «Η Aston Martin περνάει μια δύσκολη περίοδο, αλλά είμαι σίγουρος ότι μια μέρα θα είναι εξαιρετικά δυνατή. Παρόλα αυτά, δεν θα έλεγα ότι κοιτάζω προς το μέρος τους σε αυτό το στάδιο».

Η εικόνα στο πρωτάθλημα του 2026

Με την ολοκλήρωση του πρώτου μισού της σεζόν του 2026, ο Όλιβερ Μπέρμαν βρίσκεται στη 13η θέση της βαθμολογίας των οδηγών, έχοντας συγκεντρώσει 18 βαθμούς. Η συγκομιδή αυτή τον φέρνει αισθητά πιο ψηλά από τον έμπειρο ομόσταβλό του, Εστεμπάν Οκόν, ο οποίος βρίσκεται στη 17η θέση με 3 βαθμούς.

Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, η Haas καταλαμβάνει την 7η θέση με συνολικά 21 βαθμούς, με τον Μπέρμαν να επιβεβαιώνει τη σταθερή του εξέλιξη στην πρώτη του πλήρη χρονιά στον θεσμό.

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