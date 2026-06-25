Τα ζευγάρια που θα ανοίξουν το πρόγραμμα του «Ράλλυ των θεών», με τη μάχη Νεβίλ - Οζιέ να κλέβει τις εντυπώσεις.

Η επίσημη λίστα εκκίνησης για το πρώτο σκέλος (Section 1 - TC0) του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 εκδόθηκε από την Αλυτάρχη του αγώνα, Ανίτα Πασαλή. Η αποψινή Υπερειδική Διαδρομή περιλαμβάνει εκκινήσεις ανά ζεύγη, με τα πληρώματα να παρατάσσονται ανά τέσσερα λεπτά στην αφετηρία για να προσφέρουν πλούσιο θέαμα στους χιλιάδες φίλους του μηχανοκινήτου αθλητισμού που θα βρεθούν στο Ελληνικό.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα ανοίγει επίσημα στις 18:50 με ένα αμιγώς ελληνικό ζευγάρι της κατηγορίας WRC2, καθώς οι Επαμεινώνδας Καρανικόλας - Γεώργιος Κακαβάς με Ford Fiesta Mk II θα τεθούν αντιμέτωποι με τους Παναγιώτη Ρουστέμη - Χρήστο Μπακλώρη που οδηγούν Skoda Fabia RS. Η συγκεκριμένη εκκίνηση θα δώσει το σύνθημα για την έναρξη των αγωνιστικών περασμάτων του φετινού εθνικού μας αγώνα.

Οι μάχες της κορυφαίας κατηγορίας Rally1

Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μερικές ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις καθώς περνάμε στα πληρώματα της κορυφαίας κατηγορίας. Στις 19:14, ο Ντάνιελ Σόρντο με το εργοστασιακό Hyundai i20 N Rally1 θα μοιραστεί την ίδια ώρα εκκίνησης με το Toyota GR Yaris του Αλεχάνδρο Κατσόν. Αμέσως μετά, στις 19:18, ακολουθεί μια ελληνική μονομαχία με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς ο Λάμπρος Αθανασούλας με Hyundai i20 N (WRC2) θα ξεκινήσει δίπλα στον Ιορδάνη Σερδερίδη που οδηγεί το Ford Puma Rally1.

Η απόλυτη μάχη των κορυφαίων διεκδικητών της μεγάλης κατηγορίας είναι προγραμματισμένη για τις 19:30. Τότε θα στηθούν στην αφετηρία ο πρωτοπόρος Τιερί Νεβίλ με Hyundai i20 N Rally1 και ο πολυπρωταθλητής Σεμπαστιάν Οζιέ με Toyota GR Yaris Rally1, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να ξεσηκώσει τις κερκίδες. Λίγο αργότερα, στις 19:38, τη δική τους εσωτερική μάχη για την Toyota Gazoo Racing θα δώσουν οι Τάκαμοτο Κατσούτα και Έλφυν Έβανς.

Μετά την ολοκλήρωση των περασμάτων των Rally1 οχημάτων, η δράση συνεχίζεται με τις υπόλοιπες συμμετοχές των κατηγοριών WRC2, WRC3 και των εγχώριων πληρωμάτων. Στην κατηγορία WRC3 ξεχωρίζει η κοινή εκκίνηση στις 20:22, όπου θα παραταχθούν μαζί ο «Flandy» με συνοδηγό τον Κωνσταντίνο Στεφανή (Ford Fiesta Rally3) και οι Νικόλαος Ντάβαρης - Κωνσταντίνος Μακρής με ίδιο αυτοκίνητο.