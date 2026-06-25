Με δυναμικό τρόπο ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ο Τιερί Νεβίλ για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, κάνοντας την ταχύτερη επίδοση στο Shakedown.

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις ομάδων και πληρωμάτων για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις του 2026 ξεκίνησαν. Το Shakedown ήταν η πρώτη ουσιαστική επαφή των οδηγών με τον φετινό αγώνα, ώστε να κάνουν τις τελικές τους προετοιμασίες ενόψει της υπερειδικής στο Ελληνικό αργότερα μέσα στη μέρα.

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Η Hyundai μπροστά από την Toyota

Ταχύτερος στο Shakedown του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις ήταν ο Τιερί Νεβίλ κάνοντας τρία περάσματα από τη διαδρομή μήκους 3,34 χλμ. Ο οδηγός της Hyundai σημείωσε χρόνο 2:13,4 και πήρε την 1η θέση, αυτή την οποία κατέκτησε στον εθνικό μας αγώνα το 2025. Στη 2η θέση βρέθηκε ο Σεμπαστιάν Οζιέ της Toyota Gazoo Racing, με τον Σουηδό να είναι 0,1 δλ μακριά από τον Βέλγο της Hyundai.

Η κορεατική ομάδα ξεκινάει με δυναμικό τρόπο τον αγώνα, καθώς ο Αντριέν Φουρμό πήρε την 3η θέση, μπροστά από τον Όλιβερ Σόλμπεργκ της Toyota. Στην 5η θέση βρέθηκε ο Τακαμότο Κατσούτα, με τη διαφορά του από την κορυφή να είναι 2,9 δλ.

Ακόμη ένα Toyota συναντάμε στην κατάταξη, με τον Σάμι Παγιάρι να είναι 6ος, μπροστά από τον Μάρτιν Σεσκς, ο οποίος ήταν ο ταχύτερο οδηγός της M-Sport Ford. O teammate του, Τζος ΜακΈρλιαν ήταν στην 8η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Ντάνι Σόρδο με Hyundai και ο Έλφιν Έβανς με Toyota.

𝐅𝐚𝐬𝐭𝐞𝐬𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 2026 Acropolis Rally Greece 𝐒𝐡𝐚𝐤𝐞𝐝𝐨𝐰𝐧! 🔥🥇



A great way to kick off the weekend. We felt comfortable in the car from the very first kilometers, and the pace was there straight away. 👊 pic.twitter.com/o2fLnBNbqW — Thierry Neuville (@thierryneuville) June 25, 2026

Τι έκαναν οι ελληνικές συμμετοχές

Κορυφαία ελληνική συμμετοχή ήταν αυτή του Ιορδάνη Σερδερίδη στην 31η θέση της κατάταξης, έπειτα από τρία περάσματα. Δεύτερος ήταν ο Λάμπρος Αθανασούλας με το Hyundai i20 Rally2 στην 33η θέση γενικής κατάταξης. Ο Παναγιώτης Ρουστέμης με το Skoda Fabia RS ακολούθησε, ενώ στη γενική κατάταξη ήταν 35ος.

Η εκκίνηση πλησιάζει

Σήμερα στις 19:05 είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η ΕΚΟ Super Special Stage που θα πραγματοποιηθεί στο Ελληνικό. Οι πύλες για το κοινό αναμένεται να ανοίξουν στις 16:00 ώρα Ελλάδος, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή προσέλευση του κοινού.

