Yamaha XMAX 300 με δωρεάν αξεσουάρ αξίας 500 ευρώ

Η αξία των Yamaha XMAX 300 ενισχύεται σημαντικά με τη νέα προσφορά ύψους 500 ευρώ, έως το τέλος Αυγούστου.

Η Yamaha ανακοίνωσε μία νέα προσφορά για τα μοντέλα της οικογένειας XMAX 300, προσφέροντας επιπλέον αξία σε κάθε αγορά έως και 31 Αυγούστου 2026.

Πιο συγκεκριμένα, με κάθε αγορά XMAX 300, XMAX 300 Tech MAX, XMAX 300 Tech MAX+, προσφέρονται δώρο γνήσια αξεσουάρ Yamaha αξίας 500€. Με τα γνήσια αξεσουάρ Yamaha, κάθε αναβάτης έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει το μοντέλο της επιλογής του σύμφωνα με τις προσωπικές του προτιμήσεις, εξοπλίζοντάς το ιδανικά ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες και το στυλ του.

Η αξία του XMAX 300 δεν περιορίζεται μόνο στην premium, δυναμική και sport σχεδίαση, τις επιδόσεις του και τα υψηλά επίπεδα άνεσης που προσφέρει. Αντανακλάται επίσης στην αξιοπιστία που χαρακτηρίζει κάθε μοντέλο Yamaha και στην ολοκληρωμένη υποστήριξη που απολαμβάνουν οι ιδιοκτήτες μέσα από το επίσημο δίκτυο συνεργατών και τις υπηρεσίες after sales της Yamaha.

Επιπλέον τo ΧΜΑΧ 300 διατίθεται με 3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το XMAX 300 αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ένα scooter που ανταποκρίνεται με την ίδια ευκολία στις απαιτήσεις της καθημερινής μετακίνησης αλλά και στις αποδράσεις εκτός πόλης. XMAX 300.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η προσφορά ισχύει έως 31/08/2026 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο επίσημο δίκτυο συνεργατών Yamaha.